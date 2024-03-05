https://ria.ru/20240305/an124-1931190054.html

Срок эксплуатации Ан-124 продлят до 45 лет

Срок эксплуатации Ан-124 продлят до 45 лет - РИА Новости, 05.03.2024

Срок эксплуатации Ан-124 продлят до 45 лет

Ремонт и модернизация позволят продлить срок эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:47

2024-03-05T12:47

2024-03-05T13:08

безопасность

россия

сергей шойгу

уральский завод гражданской авиации

ан-124

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ремонт и модернизация позволят продлить срок эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет", — сказал министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Он подчеркнул, что задачу капитального ремонта двигателей Д-18Т, которые устанавливаются на машины данного класса, в интересах Минобороны решает Уральский завод гражданской авиации. Шойгу отметил, что успешно реализуются мероприятия по импортозамещению элементов этого двигателя украинского производства. Уже отремонтированы и поставлены в эксплуатацию 49 двигателей.

https://ria.ru/20231216/ruslany-1916149394.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, уральский завод гражданской авиации, ан-124