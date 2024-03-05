https://ria.ru/20240305/an124-1931190054.html
Срок эксплуатации Ан-124 продлят до 45 лет
Срок эксплуатации Ан-124 продлят до 45 лет - РИА Новости, 05.03.2024
Срок эксплуатации Ан-124 продлят до 45 лет
Ремонт и модернизация позволят продлить срок эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:47
2024-03-05T12:47
2024-03-05T13:08
безопасность
россия
сергей шойгу
уральский завод гражданской авиации
ан-124
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147633/35/1476333553_0:80:3000:1768_1920x0_80_0_0_ce5421921b30f41d3175bcc020bd7ba8.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ремонт и модернизация позволят продлить срок эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет", — сказал министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Он подчеркнул, что задачу капитального ремонта двигателей Д-18Т, которые устанавливаются на машины данного класса, в интересах Минобороны решает Уральский завод гражданской авиации. Шойгу отметил, что успешно реализуются мероприятия по импортозамещению элементов этого двигателя украинского производства. Уже отремонтированы и поставлены в эксплуатацию 49 двигателей.
https://ria.ru/20231216/ruslany-1916149394.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147633/35/1476333553_186:0:2847:1996_1920x0_80_0_0_63334e02bc958bb51596fd1eb46e345a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, уральский завод гражданской авиации, ан-124
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Уральский завод гражданской авиации, Ан-124
Срок эксплуатации Ан-124 продлят до 45 лет
шойгу: срок эксплуатации Ан-124 продлят с 20 до 45 лет
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ремонт и модернизация позволят продлить срок эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет", — сказал министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
Он подчеркнул, что задачу капитального ремонта двигателей Д-18Т, которые устанавливаются на машины данного класса, в интересах Минобороны решает Уральский завод гражданской авиации
.
Шойгу отметил, что успешно реализуются мероприятия по импортозамещению элементов этого двигателя украинского производства. Уже отремонтированы и поставлены в эксплуатацию 49 двигателей.
Минобороны опубликовало видео взлета семи "Русланов" на учениях