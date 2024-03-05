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Срок эксплуатации Ан-124 продлят до 45 лет - РИА Новости, 05.03.2024
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12:47 05.03.2024 (обновлено: 13:08 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/an124-1931190054.html
Срок эксплуатации Ан-124 продлят до 45 лет
Срок эксплуатации Ан-124 продлят до 45 лет - РИА Новости, 05.03.2024
Срок эксплуатации Ан-124 продлят до 45 лет
Ремонт и модернизация позволят продлить срок эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:47
2024-03-05T13:08
безопасность
россия
сергей шойгу
уральский завод гражданской авиации
ан-124
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ремонт и модернизация позволят продлить срок эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет", — сказал министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Он подчеркнул, что задачу капитального ремонта двигателей Д-18Т, которые устанавливаются на машины данного класса, в интересах Минобороны решает Уральский завод гражданской авиации. Шойгу отметил, что успешно реализуются мероприятия по импортозамещению элементов этого двигателя украинского производства. Уже отремонтированы и поставлены в эксплуатацию 49 двигателей.
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безопасность, россия, сергей шойгу, уральский завод гражданской авиации, ан-124
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Уральский завод гражданской авиации, Ан-124
Срок эксплуатации Ан-124 продлят до 45 лет

шойгу: срок эксплуатации Ан-124 продлят с 20 до 45 лет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСамолет Ан-124-100 "Руслан" во время репетиции воздушной части военного парада в Москве
Самолет Ан-124-100 Руслан во время репетиции воздушной части военного парада в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Самолет Ан-124-100 "Руслан" во время репетиции воздушной части военного парада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ремонт и модернизация позволят продлить срок эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет", — сказал министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
Он подчеркнул, что задачу капитального ремонта двигателей Д-18Т, которые устанавливаются на машины данного класса, в интересах Минобороны решает Уральский завод гражданской авиации.
Шойгу отметил, что успешно реализуются мероприятия по импортозамещению элементов этого двигателя украинского производства. Уже отремонтированы и поставлены в эксплуатацию 49 двигателей.
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16 декабря 2023, 05:06
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуУральский завод гражданской авиацииАн-124
 
 
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