https://ria.ru/20240305/an-124-1931191519.html
Новые двигатели для самолетов "Руслан" начнут выпускать серийно в 2027 году
Новые двигатели для самолетов "Руслан" начнут выпускать серийно в 2027 году - РИА Новости, 05.03.2024
Новые двигатели для самолетов "Руслан" начнут выпускать серийно в 2027 году
Серийный выпуск российских двигателей Д-18Т для Ан-124 запланирован на четвертый квартал 2027 года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:53
2024-03-05T12:53
2024-03-05T12:53
безопасность
россия
сергей шойгу
ан-124
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Серийный выпуск российских двигателей Д-18Т для Ан-124 запланирован на четвертый квартал 2027 года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании. Он предложил рассмотреть вопрос поддержания исправности парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". "В настоящее время осваивается серийный выпуск российских двигателей Д-18Т (для этих самолетов - ред.), начало которого намечено на IV квартал 2027 года",- сказал министр.
https://ria.ru/20231216/ruslany-1916149394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, ан-124
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Ан-124
Новые двигатели для самолетов "Руслан" начнут выпускать серийно в 2027 году
Шойгу: серийный выпуск двигателей Д-18Т для Ан-124 намечен на конец 2027 года
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Серийный выпуск российских двигателей Д-18Т для Ан-124 запланирован на четвертый квартал 2027 года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Он предложил рассмотреть вопрос поддержания исправности парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".
"В настоящее время осваивается серийный выпуск российских двигателей Д-18Т (для этих самолетов - ред.), начало которого намечено на IV квартал 2027 года",- сказал министр.
Минобороны опубликовало видео взлета семи "Русланов" на учениях