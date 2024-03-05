https://ria.ru/20240305/an-124-1931191519.html

Новые двигатели для самолетов "Руслан" начнут выпускать серийно в 2027 году

Новые двигатели для самолетов "Руслан" начнут выпускать серийно в 2027 году - РИА Новости, 05.03.2024

Новые двигатели для самолетов "Руслан" начнут выпускать серийно в 2027 году

Серийный выпуск российских двигателей Д-18Т для Ан-124 запланирован на четвертый квартал 2027 года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:53

2024-03-05T12:53

2024-03-05T12:53

безопасность

россия

сергей шойгу

ан-124

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Серийный выпуск российских двигателей Д-18Т для Ан-124 запланирован на четвертый квартал 2027 года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании. Он предложил рассмотреть вопрос поддержания исправности парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". "В настоящее время осваивается серийный выпуск российских двигателей Д-18Т (для этих самолетов - ред.), начало которого намечено на IV квартал 2027 года",- сказал министр.

https://ria.ru/20231216/ruslany-1916149394.html

россия

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, ан-124