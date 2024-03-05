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Новые двигатели для самолетов "Руслан" начнут выпускать серийно в 2027 году - РИА Новости, 05.03.2024
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12:53 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/an-124-1931191519.html
Новые двигатели для самолетов "Руслан" начнут выпускать серийно в 2027 году
Новые двигатели для самолетов "Руслан" начнут выпускать серийно в 2027 году - РИА Новости, 05.03.2024
Новые двигатели для самолетов "Руслан" начнут выпускать серийно в 2027 году
Серийный выпуск российских двигателей Д-18Т для Ан-124 запланирован на четвертый квартал 2027 года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:53
2024-03-05T12:53
безопасность
россия
сергей шойгу
ан-124
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Серийный выпуск российских двигателей Д-18Т для Ан-124 запланирован на четвертый квартал 2027 года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании. Он предложил рассмотреть вопрос поддержания исправности парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". "В настоящее время осваивается серийный выпуск российских двигателей Д-18Т (для этих самолетов - ред.), начало которого намечено на IV квартал 2027 года",- сказал министр.
https://ria.ru/20231216/ruslany-1916149394.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, ан-124
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Ан-124
Новые двигатели для самолетов "Руслан" начнут выпускать серийно в 2027 году

Шойгу: серийный выпуск двигателей Д-18Т для Ан-124 намечен на конец 2027 года

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолет Ан-124 "Руслан"
Самолет Ан-124 Руслан - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самолет Ан-124 "Руслан". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Серийный выпуск российских двигателей Д-18Т для Ан-124 запланирован на четвертый квартал 2027 года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Он предложил рассмотреть вопрос поддержания исправности парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".
"В настоящее время осваивается серийный выпуск российских двигателей Д-18Т (для этих самолетов - ред.), начало которого намечено на IV квартал 2027 года",- сказал министр.
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