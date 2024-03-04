https://ria.ru/20240304/zemli-1930999059.html

Суд арестовал земли по иску к экс-замглавы управделами президента

Суд арестовал земли по иску к экс-замглавы управделами президента - РИА Новости, 04.03.2024

Суд арестовал земли по иску к экс-замглавы управделами президента

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга по иску Генпрокуратуры к бывшим чиновникам управделами президента наложил арест на земли агрохолдинга "Мокрое" в... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:12

2024-03-04T13:12

2024-03-04T13:12

происшествия

санкт-петербург

липецкая область

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга по иску Генпрокуратуры к бывшим чиновникам управделами президента наложил арест на земли агрохолдинга "Мокрое" в Липецкой области, на которых выращивают корм для 9 тысяч молочных коров, рассказал РИА Новости адвокат Андрей Безрядов. В январе Петроградский районный суд взыскал в доход государства имущество экс-замглавы управделами президента Ивана Малюшина и ряда связанных с ним лиц, а также компаний-застройщиков на 1,3 миллиарда рублей. Иск подала Генпрокуратура из-за перепрофилирования здания детской гематологической больницы в Москве и строительства там домов. Ответчики подали жалобу, дата ее рассмотрения Санкт-Петербургским горсудом пока не назначена. Один из ответчиков - экс-гендиректор крупного застройщика СУ-11 "Липецкстрой-М" Виктор Григорьев. Его адвокат Безрядов считает, что бизнесмен не подпадает под критерии ответчика по антикоррупционным искам и не может отвечать своим личным имуществом. "Среди прочего наложен арест на принадлежащую "Липецкстрою" гостиницу и на земли одного из крупнейших агрохолдингов России – сельхозпредприятие "Мокрое", имеющее самое крупное в Липецкой области поголовье в 9 тысяч молочных коров, которое производит корм для коров", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что обеспечительные меры "уже привели к невозможности выплатить зарплату работникам гостиницы", которые подали заявления в прокуратуру и в органы, отвечающие за соблюдение трудового законодательства. Ответчик опасается, что из-за ареста земель предприятие не сможет своевременно выращивать корм для коров. По версии Генпрокуратуры, в 2000 году на баланс ГЛПУ "Клиническая больница № 1" управделами президента был передан недостроенный корпус НИИ "Детской гематологии Минздрава России", расположенный на западе Москвы. В Генпрокуратуре посчитали, что руководство клиники решило распорядиться зданием детской больницы "в целях личного обогащения". Для этого чиновники перепрофилировали недостроенный детский корпус под жильё, застроили участок многоквартирными домами и "обогатились за счет продажи новых площадей". В итоге там поселились жильцы, а часть площадей нелегально перешла в пользу учредителей компаний-застройщиков и чиновников, говорится в иске Генпрокуратуры. Поскольку "возместить причиненный РФ ущерб нет реальной возможности", так как площади были проданы, ведомство решило призвать к ответу чиновников и строителей. Спорный объект находится в Москве, но иск был подан в Санкт-Петербурге по месту регистрации Ивана Малюшина – он занимал пост замглавы управделами с 2003 по 2015 годы.

https://ria.ru/20240229/deputat-1930341314.html

https://realty.ria.ru/20221215/altay-1838900894.html

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

санкт-петербург

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, липецкая область, генеральная прокуратура рф