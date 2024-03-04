Пушилин прокомментировал перехваченный разговор немецких офицеров
Пушилин заявил, что Германия нацелена на эскалацию ситуации на Украине
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Руководство Германии нацелено на эскалацию ситуации на Украине, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя переговоры офицеров ФРГ и возможные поставки Киеву ракет Taurus.
"То, что перехват публикации данного разговора, достаточного чувствительного, состоялся - это провал немецкой контрразведки. С другой стороны, это позволяет нам еще раз убедиться в том, что нынешнее руководство Германии все-таки нацелено на различного рода эскалацию - в виде подпитки различными видами вооружения, несмотря на то, что заявляют в информационное поле их официальные лица", - сказал Пушилин.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Позднее Симоньян не исключила новой публикации после обнародования записи разговора офицеров бундесвера о возможности атаки на Крымский мост.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ, заявив, что всё-таки немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В воскресенье министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи, заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. По его мнению, на опубликованной аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали "различные сценарии" событий, а не планы, их разговор не означает "зеленого света" для передачи крылатых ракет Taurus Украине. Он также утверждал, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, а публикацию этого он назвал "частью информационной войны", которую, по его словам, ведет Москва. При этом Писториус не исключил, что генеральная прокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело в связи с утечкой разговора военных.