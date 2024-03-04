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Эксперт рассказал, почему атака Запада на выборы в России провалилась - РИА Новости, 04.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:10 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/vybory-1931013822.html
Эксперт рассказал, почему атака Запада на выборы в России провалилась
Эксперт рассказал, почему атака Запада на выборы в России провалилась - РИА Новости, 04.03.2024
Эксперт рассказал, почему атака Запада на выборы в России провалилась
Выборы президента РФ стали объектом атаки коллективного Запада, но зрелось российского общества и высокая степень его консолидации привели к неудаче этой... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:10
2024-03-04T14:10
выборы президента россии — 2024
технологии
россия
сша
европа
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ стали объектом атаки коллективного Запада, но зрелось российского общества и высокая степень его консолидации привели к неудаче этой стратегии, заявил генеральный директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. "Мы видим, что президентские выборы в РФ стали объектом (информационной - ред.) атаки со стороны коллективного Запада – США, Европа, Европейский союз.&lt;…&gt; Защита России, ее суверенитета и свободы, требование учитывать национальные интересы и права граждан, наши действия по формированию многополярного мира вызывают яростные атаки на российскую государственность", - отметил Григорьев на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", где был представлен доклад "Атака на российскую демократию". По его словам, западные страны теряют лидирующую роль в мире и поэтому пытаются сломать Россию, чтобы запугать остальной мир и продолжать получать не только политическую, но и финансовую прибыль. "Предпринимаются попытки силового воздействия на независимые государства – не только на Россию – при помощи как прямых военных действий, так созданием внутренних конфликтов и госпереворотов", - отметил Григорьев. Ключевую роль в атаке на политическую систему РФ играют как государственные, так и межгосударственные структуры, которые задают основные смысловые содержательные линии, следует из результатов доклада Фонда исследования проблем демократии. Используются различные эксперты, политики, общественные деятели, отметил Григорьев. "Причина неудачи западной стратегии атаки на российскую демократию – это зрелость российского общества и высокая степень консолидации", - заключил эксперт. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240301/ideya-1930337280.html
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технологии, россия, сша, европа, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Технологии, Россия, США, Европа, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
Эксперт рассказал, почему атака Запада на выборы в России провалилась

Эксперт: атака Запада на выборы в России провалилась из-за консолидации общества

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУрны для выездного голосования на избирательном участке
Урны для выездного голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Урны для выездного голосования на избирательном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ стали объектом атаки коллективного Запада, но зрелось российского общества и высокая степень его консолидации привели к неудаче этой стратегии, заявил генеральный директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
"Мы видим, что президентские выборы в РФ стали объектом (информационной - ред.) атаки со стороны коллективного Запада – США, Европа, Европейский союз.<…> Защита России, ее суверенитета и свободы, требование учитывать национальные интересы и права граждан, наши действия по формированию многополярного мира вызывают яростные атаки на российскую государственность", - отметил Григорьев на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", где был представлен доклад "Атака на российскую демократию".
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По его словам, западные страны теряют лидирующую роль в мире и поэтому пытаются сломать Россию, чтобы запугать остальной мир и продолжать получать не только политическую, но и финансовую прибыль.
«
"Предпринимаются попытки силового воздействия на независимые государства – не только на Россию – при помощи как прямых военных действий, так созданием внутренних конфликтов и госпереворотов", - отметил Григорьев.
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Ключевую роль в атаке на политическую систему РФ играют как государственные, так и межгосударственные структуры, которые задают основные смысловые содержательные линии, следует из результатов доклада Фонда исследования проблем демократии. Используются различные эксперты, политики, общественные деятели, отметил Григорьев.
"Причина неудачи западной стратегии атаки на российскую демократию – это зрелость российского общества и высокая степень консолидации", - заключил эксперт.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ТехнологииРоссияСШАЕвропаМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Леонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФНиколай Харитонов
 
 
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