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Венесуэльские наблюдатели прибудут на выборы президента России

Венесуэльские наблюдатели прибудут на выборы президента России - РИА Новости, 04.03.2024

Венесуэльские наблюдатели прибудут на выборы президента России

Наблюдатели из Венесуэлы будут присутствовать на выборах президента России в марте, рассказал РИА Новости посол страны в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:42

2024-03-04T12:42

2024-03-04T12:50

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

госдума рф

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Наблюдатели из Венесуэлы будут присутствовать на выборах президента России в марте, рассказал РИА Новости посол страны в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Дипломат рассказал агентству, что ЦИК РФ направил приглашение прислать наблюдателей коллегам из Национального избирательного совета Венесуэлы, а Госдума обратилась с таким же приглашением в венесуэльский парламент. "Уже есть отобранные делегаты (наблюдатели с венесуэльской стороны - ред.), которые к этим датам прибудут", - сказал собеседник на полях Всемирного фестиваля молодежи. Его самого тоже пригласили выступить в качестве наблюдателя. Места работы венесуэльских наблюдателей внутри России определит российская сторона, добавил посол. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), госдума рф, совет федерации рф, венесуэла, всемирный фестиваль молодежи — 2024