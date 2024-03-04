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Суд в Москве заочно арестовал экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* - РИА Новости, 04.03.2024
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08:56 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/vrublevskiy-1930920368.html
Суд в Москве заочно арестовал экс-посла Украины в Казахстане Врублевского*
Суд в Москве заочно арестовал экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* - РИА Новости, 04.03.2024
Суд в Москве заочно арестовал экс-посла Украины в Казахстане Врублевского*
Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского* по делу о возбуждении ненависти либо вражды,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T08:56
2024-03-04T08:56
москва
украина
казахстан
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского* по делу о возбуждении ненависти либо вражды, сообщили РИА Новости в суде. В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского* появилась в базе данных розыска МВД. "Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Врублевского Петра Юрьевича* на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания", - сказала собеседница агентства. Он обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды с помощью интернета в отношении группы лиц по признаку национальности с угрозой применения насилия (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ).* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
москва
украина
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москва, украина, казахстан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Москва, Украина, Казахстан, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд в Москве заочно арестовал экс-посла Украины в Казахстане Врублевского*

Суд заочно арестовал экс-посла Украины в Казахстане Врублевского на два месяца

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПетр Врублевский
Петр Врублевский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Петр Врублевский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского* по делу о возбуждении ненависти либо вражды, сообщили РИА Новости в суде.
В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского* появилась в базе данных розыска МВД.
«
"Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Врублевского Петра Юрьевича* на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания", - сказала собеседница агентства.
Он обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды с помощью интернета в отношении группы лиц по признаку национальности с угрозой применения насилия (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ).
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
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МоскваУкраинаКазахстанФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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