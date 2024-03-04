https://ria.ru/20240304/vrublevskiy-1930920368.html

Суд в Москве заочно арестовал экс-посла Украины в Казахстане Врублевского*

Суд в Москве заочно арестовал экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* - РИА Новости, 04.03.2024

Суд в Москве заочно арестовал экс-посла Украины в Казахстане Врублевского*

Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского* по делу о возбуждении ненависти либо вражды,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T08:56

2024-03-04T08:56

2024-03-04T08:56

москва

украина

казахстан

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского* по делу о возбуждении ненависти либо вражды, сообщили РИА Новости в суде. В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского* появилась в базе данных розыска МВД. "Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Врублевского Петра Юрьевича* на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания", - сказала собеседница агентства. Он обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды с помощью интернета в отношении группы лиц по признаку национальности с угрозой применения насилия (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ).* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

москва

украина

казахстан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, украина, казахстан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)