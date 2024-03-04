Число жертв в СССР в Великой Отечественной может вырасти, заявил Мединский
Мединский: число погибших мирных граждан СССР в годы ВОВ может вырасти до 18 млн
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПочетный караул у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве
Почетный караул у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число погибших мирных граждан СССР в годы Великой Отечественной войны имеет тенденцию к росту от 13,7 вплоть до 18 миллионов человек - сегодня у историков появляются новые методики исследований, заявил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в ходе презентации книги "Нацистский геноцид народов СССР", прошедшей в понедельник в Москве.
"Цифры эти (число погибших в годы Великой Отечественной войны мирных советских граждан - ред) имеют тенденцию к росту, потому что (ведутся - ред) новые исследования, новые факты, новые методики подсчета. Мы с вами понимаем, что 26,6 миллиона человек, то есть каноническая последняя цифра жертв советского народа в ходе Великой Отечественной войны посчитана не по учётным карточкам, не по паспортам. При таких масштабах вести учёт по каждому человеку практически невозможно", - сказал Мединский.
Он напомнил, что на сегодняшний день последние утверждённые цифры комиссией Минобороны РФ - потери среди бойцов Красной Армии составили 8,6 миллиона человек, однако, по его мнению, и эта цифра не окончательная, поскольку к ней следует добавить в том числе погибших сотрудников НКВД, которых забрасывали к партизанам. Число погибших мирных жителей - 13,7 миллиона.
"Теперь проводятся новые исследования. Выясняется, что в эти цифры входило примерно 600 тысяч погибших в блокадном Ленинграде, а их очевидно больше - миллион плюс. В эту цифру не включили мирных жителей, оказавшихся в фашистских концлагерях. <…> Мы говорим от 13,7 до 15-16 миллионов, даже 18 миллионов человек. Это существенно больше, чем те, кто с оружием в руках защищали нашу родину", - добавил председатель РВИО.
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