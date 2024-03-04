https://ria.ru/20240304/voyna-1931018335.html

Число жертв в СССР в Великой Отечественной может вырасти, заявил Мединский

Число жертв в СССР в Великой Отечественной может вырасти, заявил Мединский - РИА Новости, 04.03.2024

Число жертв в СССР в Великой Отечественной может вырасти, заявил Мединский

Число погибших мирных граждан СССР в годы Великой Отечественной войны имеет тенденцию к росту от 13,7 вплоть до 18 миллионов человек - сегодня у историков... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:23

2024-03-04T14:23

2024-03-04T14:23

общество

ссср

россия

владимир мединский

адольф гитлер

российское военно-историческое общество (рвио)

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число погибших мирных граждан СССР в годы Великой Отечественной войны имеет тенденцию к росту от 13,7 вплоть до 18 миллионов человек - сегодня у историков появляются новые методики исследований, заявил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в ходе презентации книги "Нацистский геноцид народов СССР", прошедшей в понедельник в Москве. "Цифры эти (число погибших в годы Великой Отечественной войны мирных советских граждан - ред) имеют тенденцию к росту, потому что (ведутся - ред) новые исследования, новые факты, новые методики подсчета. Мы с вами понимаем, что 26,6 миллиона человек, то есть каноническая последняя цифра жертв советского народа в ходе Великой Отечественной войны посчитана не по учётным карточкам, не по паспортам. При таких масштабах вести учёт по каждому человеку практически невозможно", - сказал Мединский. Он напомнил, что на сегодняшний день последние утверждённые цифры комиссией Минобороны РФ - потери среди бойцов Красной Армии составили 8,6 миллиона человек, однако, по его мнению, и эта цифра не окончательная, поскольку к ней следует добавить в том числе погибших сотрудников НКВД, которых забрасывали к партизанам. Число погибших мирных жителей - 13,7 миллиона. "Теперь проводятся новые исследования. Выясняется, что в эти цифры входило примерно 600 тысяч погибших в блокадном Ленинграде, а их очевидно больше - миллион плюс. В эту цифру не включили мирных жителей, оказавшихся в фашистских концлагерях. <…> Мы говорим от 13,7 до 15-16 миллионов, даже 18 миллионов человек. Это существенно больше, чем те, кто с оружием в руках защищали нашу родину", - добавил председатель РВИО. В книге рассматриваются примеры проведения политики геноцида различными странами в разные временные периоды. Особое внимание уделяется анализу этапов формирования идеологии "превосходства" Запада и его роли в осуществлении нацистского геноцида против народов СССР в 1941-1945 годах, который военно-политическая верхушка гитлеровской Германии всеми силами пыталась осуществить с 22 июня 1941 года. В "Нацистском геноциде" автор - историк Егор Яковлев показывает, что Адольф Гитлер и его окружение намеревались "приобрести" жизненное пространство на Востоке, вдохновляясь колониальными захватами земель Северной Америки, Австралии и Тасмании. В книге представлены сотни уникальных фотографий и документов, которые позволяют оценить масштаб запланированных нацистами преступлений.

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https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html

https://ria.ru/20240127/natsizm-1923875426.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ссср, россия, владимир мединский, адольф гитлер, российское военно-историческое общество (рвио), великая отечественная война (1941-1945), без срока давности