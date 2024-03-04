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Ракетный крейсер ТОФ "Варяг" завершил деловой визит в столицу Шри-Ланки - РИА Новости, 04.03.2024
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04:14 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/varyag-1930908301.html
Ракетный крейсер ТОФ "Варяг" завершил деловой визит в столицу Шри-Ланки
Ракетный крейсер ТОФ "Варяг" завершил деловой визит в столицу Шри-Ланки - РИА Новости, 04.03.2024
Ракетный крейсер ТОФ "Варяг" завершил деловой визит в столицу Шри-Ланки
Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота покинул порт Коломбо Республики Шри-Ланка после завершения делового визита, сообщает... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T04:14
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота покинул порт Коломбо Республики Шри-Ланка после завершения делового визита, сообщает ТОФ. "Варяг" после участия в международных учениях "МИЛАН-2024" у побережья Индии зашел в столицу Шри-Ланки Коломбо для пополнения запасов воды, топлива и отдыха экипажа 1 марта. "Ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота убыл из порта Коломбо Республики Шри-Ланка по окончании делового визита, который проходил с 1 марта. В период стоянки в иностранном порту принимающая сторона организовала для экипажа ракетного крейсера культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям", - говорится в сообщении. Моряки двух стран провели дружеский матч по футболу. Сейчас "Варяг" продолжает плановый переход через Аравийское море в рамках выполнения поставленных задач дальнего морского похода. Морская часть "МИЛАН-2024" началась 24 февраля, когда корабли-участники вышли в море из индийского порта Вишхапатнам. Экипажи выполняли практические задачи совместных манёвров, тактические задачи в составе группы, 27 февраля морская фаза учений завершилась.
https://ria.ru/20231216/berbok-1916160761.html
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шри-ланка, индия, коломбо, тихоокеанский флот вмф россии
Шри-Ланка, Индия, Коломбо, Тихоокеанский флот ВМФ России
Ракетный крейсер ТОФ "Варяг" завершил деловой визит в столицу Шри-Ланки

Крейсер ТОФ "Варяг" покинул порт Коломбо в Шри-Ланке после делового визита

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер Варяг - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота покинул порт Коломбо Республики Шри-Ланка после завершения делового визита, сообщает ТОФ.
"Варяг" после участия в международных учениях "МИЛАН-2024" у побережья Индии зашел в столицу Шри-Ланки Коломбо для пополнения запасов воды, топлива и отдыха экипажа 1 марта.
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"Ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота убыл из порта Коломбо Республики Шри-Ланка по окончании делового визита, который проходил с 1 марта. В период стоянки в иностранном порту принимающая сторона организовала для экипажа ракетного крейсера культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям", - говорится в сообщении.
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Сейчас "Варяг" продолжает плановый переход через Аравийское море в рамках выполнения поставленных задач дальнего морского похода.
Морская часть "МИЛАН-2024" началась 24 февраля, когда корабли-участники вышли в море из индийского порта Вишхапатнам. Экипажи выполняли практические задачи совместных манёвров, тактические задачи в составе группы, 27 февраля морская фаза учений завершилась.
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Шри-ЛанкаИндияКоломбоТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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