https://ria.ru/20240304/varyag-1930908301.html

Ракетный крейсер ТОФ "Варяг" завершил деловой визит в столицу Шри-Ланки

Ракетный крейсер ТОФ "Варяг" завершил деловой визит в столицу Шри-Ланки - РИА Новости, 04.03.2024

Ракетный крейсер ТОФ "Варяг" завершил деловой визит в столицу Шри-Ланки

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота покинул порт Коломбо Республики Шри-Ланка после завершения делового визита, сообщает... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T04:14

2024-03-04T04:14

2024-03-04T04:14

шри-ланка

индия

коломбо

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота покинул порт Коломбо Республики Шри-Ланка после завершения делового визита, сообщает ТОФ. "Варяг" после участия в международных учениях "МИЛАН-2024" у побережья Индии зашел в столицу Шри-Ланки Коломбо для пополнения запасов воды, топлива и отдыха экипажа 1 марта. "Ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота убыл из порта Коломбо Республики Шри-Ланка по окончании делового визита, который проходил с 1 марта. В период стоянки в иностранном порту принимающая сторона организовала для экипажа ракетного крейсера культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям", - говорится в сообщении. Моряки двух стран провели дружеский матч по футболу. Сейчас "Варяг" продолжает плановый переход через Аравийское море в рамках выполнения поставленных задач дальнего морского похода. Морская часть "МИЛАН-2024" началась 24 февраля, когда корабли-участники вышли в море из индийского порта Вишхапатнам. Экипажи выполняли практические задачи совместных манёвров, тактические задачи в составе группы, 27 февраля морская фаза учений завершилась.

https://ria.ru/20231216/berbok-1916160761.html

https://ria.ru/20240110/ugroza-1920480232.html

https://ria.ru/20231016/podlodka-1902997452.html

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шри-ланка, индия, коломбо, тихоокеанский флот вмф россии