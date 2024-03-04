https://ria.ru/20240304/ukraina-1931101334.html

"Одесса, Харьков и Киев". В США раскрыли, что произошло на Украине

"Одесса, Харьков и Киев". В США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 04.03.2024

"Одесса, Харьков и Киев". В США раскрыли, что произошло на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского могут эвакуировать из Киева из-за тяжелого положения на фронте, предположил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T21:11

2024-03-04T21:11

2024-03-04T21:57

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского могут эвакуировать из Киева из-за тяжелого положения на фронте, предположил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для Asia Times."Никто не может сказать, как долго правительство Зеленского сможет продержаться в Киеве. При неуклонном наступлении российских войск, растущих беспорядков внутри страны и отказа от проведения выборов. <…> В этих условиях Пентагон может спасти Зеленского и перевезти его в другое место, причем наиболее вероятное место — Львов", — отметил он.По словам эксперта, теперь очевидно, что Россия увеличила темп своих операций и освобождает значительные территории, удерживаемые ВСУ. Брайен пояснил, что Украина испытывает серьезные проблемы из-за нехватки живой силы, а ее попытки использовать силовые методы для отбора потенциальных новобранцев провоцируют беспорядки в стране, в том числе в таких крупных городах, как Одесса, Харьков и Киев.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240304/svo-1931090447.html

https://ria.ru/20240304/ukraina-1931085175.html

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