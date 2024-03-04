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В Днепропетровской области "дерусифицировали" тысячу топонимов
В Днепропетровской области "дерусифицировали" тысячу топонимов - РИА Новости, 04.03.2024
В Днепропетровской области "дерусифицировали" тысячу топонимов
Более 1 тысячи российских и советских топонимов изменено в Днепропетровской области за два месяца, в прошлом году таких объектов было более 1,3 тысячи, сообщил... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:58
2024-03-04T12:58
2024-03-04T12:58
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 1 тысячи российских и советских топонимов изменено в Днепропетровской области за два месяца, в прошлом году таких объектов было более 1,3 тысячи, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. "Постепенно Днепропетровская область искореняет со своих территорий каждый намек на советское или российское. И темпы наращиваем. Если в 2023-м избавились от чуть более 1,3 тысяч чужих нам топонимов, то за два месяца этого года - уже более тысячи", - написал Лысак в своем Telegram-канале.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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жкх, днепропетровская область, украина, россия, в мире
ЖКХ, Днепропетровская область, Украина, Россия, В мире
В Днепропетровской области "дерусифицировали" тысячу топонимов
Власти Днепропетровской области: избавились от тысячи российских топонимов