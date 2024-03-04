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Бербок прокомментировала возможные поставки Taurus Украине - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:48 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/taurus-1931114995.html
Бербок прокомментировала возможные поставки Taurus Украине
Бербок прокомментировала возможные поставки Taurus Украине - РИА Новости, 04.03.2024
Бербок прокомментировала возможные поставки Taurus Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя возможность поставок ракет Taurus Украине, заявила о необходимости тщательно изучить на основе... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T23:48
2024-03-04T23:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
анналена бербок
германия
россия
олаф шольц
совет федерации рф
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БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя возможность поставок ракет Taurus Украине, заявила о необходимости тщательно изучить на основе международного права все доступные средства. "Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть", — сказала Бербок на пресс-конференции в ответ на вопрос о поставках Taurus . Ее словам приводит телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как можно было бы поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Шольц уже после утечки разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления Шольца, отмечал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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в мире, украина, анналена бербок, германия, россия, олаф шольц, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Анналена Бербок, Германия, Россия, Олаф Шольц, Совет Федерации РФ
Бербок прокомментировала возможные поставки Taurus Украине

Бербок на вопрос поставках Taurus ВСУ заявила о праве Украины на самооборону

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя возможность поставок ракет Taurus Украине, заявила о необходимости тщательно изучить на основе международного права все доступные средства.
"Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть", — сказала Бербок на пресс-конференции в ответ на вопрос о поставках Taurus . Ее словам приводит телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.
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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как можно было бы поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
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Шольц уже после утечки разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления Шольца, отмечал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАнналена БербокГерманияРоссияОлаф ШольцСовет Федерации РФ
 
 
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