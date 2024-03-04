https://ria.ru/20240304/studenty-1931066140.html

Дагестан и Индия подписали соглашение об интеграции студентов

Дагестан и Индия подписали соглашение об интеграции студентов - РИА Новости, 04.03.2024

Дагестан и Индия подписали соглашение об интеграции студентов

Генеральный директор индийской рекрутинговой компании "Apex Consaltuns" Халембер Маха Линга Прасад и министр по молодежной политике Республики Дагестан Камил... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:18

2024-03-04T17:18

2024-03-04T17:18

индия

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

республика дагестан

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930592125_0:352:3013:2047_1920x0_80_0_0_8941612a1e1b92b94d1912e199d7ea10.jpg

СИРИУС, 4 мар – РИА Новости. Генеральный директор индийской рекрутинговой компании "Apex Consaltuns" Халембер Маха Линга Прасад и министр по молодежной политике Республики Дагестан Камил Саидов подписали соглашение по интеграции иностранных студентов в дагестанский социум, передает корреспондент РИА Новости. Деловая церемония состоялась на территории университета "Сириус", ставшей на время фестиваля международным "аэропортом". "Я надеюсь на плодотворное сотрудничество с нашими близкими коллегами и надеюсь, что наши студенты будут развиваться духовно и физически", - сказал Саидов после подписания соглашения. В свою очередь Халембер отметил, что связь с молодежью Дагестана даст возможность индийской молодежи ознакомиться с культурой и традициями республики. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/vzaimoobmen-1930864082.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

индия, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, республика дагестан, общество