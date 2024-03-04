https://ria.ru/20240304/snaryad-1930972629.html

В Петербурге на стройплощадке метро обнаружили снаряд времен войны

В Петербурге на стройплощадке метро обнаружили снаряд времен войны - РИА Новости, 04.03.2024

В Петербурге на стройплощадке метро обнаружили снаряд времен войны

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при строительстве вестибюля станции метро "Путиловская" в Санкт-Петербурге, сообщил "Метрострой... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:58

2024-03-04T11:58

2024-03-04T12:26

происшествия

санкт-петербург

гуп "петербургский метрополитен"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при строительстве вестибюля станции метро "Путиловская" в Санкт-Петербурге, сообщил "Метрострой Северной столицы". "На строительной площадке "Метрострой Северной столицы" снова нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Он пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Опасную находку сотрудники АО "Метрострой Северной столицы" обнаружили в ходе сооружения будущего вестибюля станции "Путиловская", - говорится в сообщении. Работы на строительной площадке были приостановлены. Метростроители оперативно проинформировали об обнаружении снаряда экстренные службы. "Доступ на строительную площадку запретили до момента вывоза боеприпаса, территорию оцепили", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231030/strelba-1906309380.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, гуп "петербургский метрополитен"