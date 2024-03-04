https://ria.ru/20240304/snaryad-1930972629.html
В Петербурге на стройплощадке метро обнаружили снаряд времен войны
В Петербурге на стройплощадке метро обнаружили снаряд времен войны - РИА Новости, 04.03.2024
В Петербурге на стройплощадке метро обнаружили снаряд времен войны
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при строительстве вестибюля станции метро "Путиловская" в Санкт-Петербурге, сообщил "Метрострой... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:58
2024-03-04T11:58
2024-03-04T12:26
происшествия
санкт-петербург
гуп "петербургский метрополитен"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930979006_0:138:1280:858_1920x0_80_0_0_7ac05afc60ab93e09be89b3760d8a0fe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при строительстве вестибюля станции метро "Путиловская" в Санкт-Петербурге, сообщил "Метрострой Северной столицы". "На строительной площадке "Метрострой Северной столицы" снова нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Он пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Опасную находку сотрудники АО "Метрострой Северной столицы" обнаружили в ходе сооружения будущего вестибюля станции "Путиловская", - говорится в сообщении. Работы на строительной площадке были приостановлены. Метростроители оперативно проинформировали об обнаружении снаряда экстренные службы. "Доступ на строительную площадку запретили до момента вывоза боеприпаса, территорию оцепили", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231030/strelba-1906309380.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930979006_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d57610a6d770bf6050d472cdb9092e02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, гуп "петербургский метрополитен"
Происшествия, Санкт-Петербург, ГУП "Петербургский метрополитен"
В Петербурге на стройплощадке метро обнаружили снаряд времен войны
В Петербурге при строительстве вестибюля метро нашли снаряд времен войны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при строительстве вестибюля станции метро "Путиловская" в Санкт-Петербурге, сообщил "Метрострой Северной столицы".
"На строительной площадке "Метрострой Северной столицы" снова нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Он пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Опасную находку сотрудники АО "Метрострой Северной столицы" обнаружили в ходе сооружения будущего вестибюля станции "Путиловская", - говорится в сообщении.
Работы на строительной площадке были приостановлены. Метростроители оперативно проинформировали об обнаружении снаряда экстренные службы.
"Доступ на строительную площадку запретили до момента вывоза боеприпаса, территорию оцепили", - отмечается в сообщении.
В Петербурге задержали трех школьников за стрельбу в метро