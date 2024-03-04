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В Петербурге на стройплощадке метро обнаружили снаряд времен войны - РИА Новости, 04.03.2024
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11:58 04.03.2024 (обновлено: 12:26 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/snaryad-1930972629.html
В Петербурге на стройплощадке метро обнаружили снаряд времен войны
В Петербурге на стройплощадке метро обнаружили снаряд времен войны - РИА Новости, 04.03.2024
В Петербурге на стройплощадке метро обнаружили снаряд времен войны
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при строительстве вестибюля станции метро "Путиловская" в Санкт-Петербурге, сообщил "Метрострой... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:58
2024-03-04T12:26
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при строительстве вестибюля станции метро "Путиловская" в Санкт-Петербурге, сообщил "Метрострой Северной столицы". "На строительной площадке "Метрострой Северной столицы" снова нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Он пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Опасную находку сотрудники АО "Метрострой Северной столицы" обнаружили в ходе сооружения будущего вестибюля станции "Путиловская", - говорится в сообщении. Работы на строительной площадке были приостановлены. Метростроители оперативно проинформировали об обнаружении снаряда экстренные службы. "Доступ на строительную площадку запретили до момента вывоза боеприпаса, территорию оцепили", - отмечается в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, гуп "петербургский метрополитен"
Происшествия, Санкт-Петербург, ГУП "Петербургский метрополитен"
В Петербурге на стройплощадке метро обнаружили снаряд времен войны

В Петербурге при строительстве вестибюля метро нашли снаряд времен войны

© Фото : Метрострой Северной столицы/TelegramАртиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при строительстве вестибюля станции метро "Путиловская" в Санкт-Петербурге
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при строительстве вестибюля станции метро Путиловская в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : Метрострой Северной столицы/Telegram
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при строительстве вестибюля станции метро "Путиловская" в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при строительстве вестибюля станции метро "Путиловская" в Санкт-Петербурге, сообщил "Метрострой Северной столицы".
"На строительной площадке "Метрострой Северной столицы" снова нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Он пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Опасную находку сотрудники АО "Метрострой Северной столицы" обнаружили в ходе сооружения будущего вестибюля станции "Путиловская", - говорится в сообщении.
Работы на строительной площадке были приостановлены. Метростроители оперативно проинформировали об обнаружении снаряда экстренные службы.
"Доступ на строительную площадку запретили до момента вывоза боеприпаса, территорию оцепили", - отмечается в сообщении.
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