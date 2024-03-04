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Белоруссия выразила надежду стать членом ШОС в июле - РИА Новости, 04.03.2024
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11:59 04.03.2024 (обновлено: 12:12 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/shos-1930972977.html
Белоруссия выразила надежду стать членом ШОС в июле
Белоруссия выразила надежду стать членом ШОС в июле - РИА Новости, 04.03.2024
Белоруссия выразила надежду стать членом ШОС в июле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что в июле 2024 года республика станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:59
2024-03-04T12:12
белоруссия
шос
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что в июле 2024 года республика станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."В июле в Астане состоится очередное заседание Шанхайской организации сотрудничества. Было бы очень символично, и мы бы это приветствовали, если Беларусь именно в Астане стала бы полноценным членом ШОС. Мы вас будем об этом просить, от председательствующей стороны многое зависит", - приводит слова Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ерланом Байжановым пресс-служба президента. По его словам, Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС в этом году, при этом в феврале были ратифицированы документы о членстве Белоруссии в ШОС.В ходе встречи с послом Лукашенко коснулся международной обстановки в целом. "Непростая обстановка в мире. Это и на нас (Казахстан, Беларусь), и на наши отношения влияет. Особенно угрозы санкционной политики со стороны Запада. Но мы сотрудничаем и должны находить направления, не создавая проблем для Казахстана", - отметил он.
https://ria.ru/20230704/politika-1882179120.html
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белоруссия, шос, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, ШОС, В мире, Александр Лукашенко
Белоруссия выразила надежду стать членом ШОС в июле

Лукашенко выразил надежду на полноправное вступление Белоруссии в ШОС в июле

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что в июле 2024 года республика станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"В июле в Астане состоится очередное заседание Шанхайской организации сотрудничества. Было бы очень символично, и мы бы это приветствовали, если Беларусь именно в Астане стала бы полноценным членом ШОС. Мы вас будем об этом просить, от председательствующей стороны многое зависит", - приводит слова Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ерланом Байжановым пресс-служба президента. По его словам, Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС в этом году, при этом в феврале были ратифицированы документы о членстве Белоруссии в ШОС.
В ходе встречи с послом Лукашенко коснулся международной обстановки в целом. "Непростая обстановка в мире. Это и на нас (Казахстан, Беларусь), и на наши отношения влияет. Особенно угрозы санкционной политики со стороны Запада. Но мы сотрудничаем и должны находить направления, не создавая проблем для Казахстана", - отметил он.
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