Белоруссия выразила надежду стать членом ШОС в июле
Лукашенко выразил надежду на полноправное вступление Белоруссии в ШОС в июле
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что в июле 2024 года республика станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"В июле в Астане состоится очередное заседание Шанхайской организации сотрудничества. Было бы очень символично, и мы бы это приветствовали, если Беларусь именно в Астане стала бы полноценным членом ШОС. Мы вас будем об этом просить, от председательствующей стороны многое зависит", - приводит слова Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ерланом Байжановым пресс-служба президента. По его словам, Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС в этом году, при этом в феврале были ратифицированы документы о членстве Белоруссии в ШОС.
В ходе встречи с послом Лукашенко коснулся международной обстановки в целом. "Непростая обстановка в мире. Это и на нас (Казахстан, Беларусь), и на наши отношения влияет. Особенно угрозы санкционной политики со стороны Запада. Но мы сотрудничаем и должны находить направления, не создавая проблем для Казахстана", - отметил он.