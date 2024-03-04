https://ria.ru/20240304/shos-1930972977.html

Белоруссия выразила надежду стать членом ШОС в июле

Белоруссия выразила надежду стать членом ШОС в июле - РИА Новости, 04.03.2024

Белоруссия выразила надежду стать членом ШОС в июле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что в июле 2024 года республика станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:59

2024-03-04T11:59

2024-03-04T12:12

белоруссия

шос

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что в июле 2024 года республика станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."В июле в Астане состоится очередное заседание Шанхайской организации сотрудничества. Было бы очень символично, и мы бы это приветствовали, если Беларусь именно в Астане стала бы полноценным членом ШОС. Мы вас будем об этом просить, от председательствующей стороны многое зависит", - приводит слова Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ерланом Байжановым пресс-служба президента. По его словам, Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС в этом году, при этом в феврале были ратифицированы документы о членстве Белоруссии в ШОС.В ходе встречи с послом Лукашенко коснулся международной обстановки в целом. "Непростая обстановка в мире. Это и на нас (Казахстан, Беларусь), и на наши отношения влияет. Особенно угрозы санкционной политики со стороны Запада. Но мы сотрудничаем и должны находить направления, не создавая проблем для Казахстана", - отметил он.

https://ria.ru/20230704/politika-1882179120.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, шос, в мире, александр лукашенко