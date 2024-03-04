https://ria.ru/20240304/samolet-1931071932.html

Авиакомпания: экипаж севшего в поле А320 находится в отпуске без содержания

Авиакомпания: экипаж севшего в поле А320 находится в отпуске без содержания - РИА Новости, 04.03.2024

Авиакомпания: экипаж севшего в поле А320 находится в отпуске без содержания

Пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии", посадившие самолет в поле под Новосибирском, находятся в отпуске без содержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:45

2024-03-04T17:45

2024-03-04T18:09

происшествия

омск

новосибирск

сочи

сергей скуратов

сергей белов

уральские авиалинии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии", посадившие самолет в поле под Новосибирском, находятся в отпуске без содержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. В понедельник "Комсомольская правда – Екатеринбург" написала, что командира воздушного судна Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семенова отстранили от работы якобы по результатам внутренней комиссии "Уральских авиалиний". Издание ссылалось на слова Семенова, который рассказал, что они уже три месяца находятся в отпуске без содержания, в качестве альтернативы им предлагали работу за оклад (15 тысяч рублей), которая предполагает присутствие в эскадрильи без полетов. "До окончания расследования Росавиацией пилоты Белов и Семенов находятся в отпуске без содержания", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Самолет "Уральских авиалиний", 12 сентября 2023 года летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. "Уральские авиалинии" 8 ноября прошлого года сообщали, что бортпроводники с того рейса вернулись к работе. Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что расследование инцидента пока не завершено. Окончательное решение о дальнейшей судьбе самолета будет принято также после завершения расследования Росавиации, подчеркивали в авиакомпании.

https://ria.ru/20231105/samolet-1907530019.html

https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html

омск

новосибирск

сочи

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происшествия, омск, новосибирск, сочи, сергей скуратов, сергей белов, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus, airbus a320, airbus а320