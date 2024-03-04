https://ria.ru/20240304/samolet-1931071932.html
Авиакомпания: экипаж севшего в поле А320 находится в отпуске без содержания
Авиакомпания: экипаж севшего в поле А320 находится в отпуске без содержания - РИА Новости, 04.03.2024
Авиакомпания: экипаж севшего в поле А320 находится в отпуске без содержания
Пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии", посадившие самолет в поле под Новосибирском, находятся в отпуске без содержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:45
2024-03-04T17:45
2024-03-04T18:09
происшествия
омск
новосибирск
сочи
сергей скуратов
сергей белов
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии", посадившие самолет в поле под Новосибирском, находятся в отпуске без содержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. В понедельник "Комсомольская правда – Екатеринбург" написала, что командира воздушного судна Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семенова отстранили от работы якобы по результатам внутренней комиссии "Уральских авиалиний". Издание ссылалось на слова Семенова, который рассказал, что они уже три месяца находятся в отпуске без содержания, в качестве альтернативы им предлагали работу за оклад (15 тысяч рублей), которая предполагает присутствие в эскадрильи без полетов. "До окончания расследования Росавиацией пилоты Белов и Семенов находятся в отпуске без содержания", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Самолет "Уральских авиалиний", 12 сентября 2023 года летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. "Уральские авиалинии" 8 ноября прошлого года сообщали, что бортпроводники с того рейса вернулись к работе. Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что расследование инцидента пока не завершено. Окончательное решение о дальнейшей судьбе самолета будет принято также после завершения расследования Росавиации, подчеркивали в авиакомпании.
https://ria.ru/20231105/samolet-1907530019.html
https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html
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происшествия, омск, новосибирск, сочи, сергей скуратов, сергей белов, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus, airbus a320, airbus а320
Происшествия, Омск, Новосибирск, Сочи, Сергей Скуратов, Сергей Белов, Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Airbus, Airbus A320, Airbus А320
Авиакомпания: экипаж севшего в поле А320 находится в отпуске без содержания
Уральские авиалинии: экипаж севшего А320 находится в отпуске без содержания