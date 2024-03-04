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Авиакомпания: экипаж севшего в поле А320 находится в отпуске без содержания - РИА Новости, 04.03.2024
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17:45 04.03.2024 (обновлено: 18:09 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/samolet-1931071932.html
Авиакомпания: экипаж севшего в поле А320 находится в отпуске без содержания
Авиакомпания: экипаж севшего в поле А320 находится в отпуске без содержания - РИА Новости, 04.03.2024
Авиакомпания: экипаж севшего в поле А320 находится в отпуске без содержания
Пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии", посадившие самолет в поле под Новосибирском, находятся в отпуске без содержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:45
2024-03-04T18:09
происшествия
омск
новосибирск
сочи
сергей скуратов
сергей белов
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии", посадившие самолет в поле под Новосибирском, находятся в отпуске без содержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. В понедельник "Комсомольская правда – Екатеринбург" написала, что командира воздушного судна Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семенова отстранили от работы якобы по результатам внутренней комиссии "Уральских авиалиний". Издание ссылалось на слова Семенова, который рассказал, что они уже три месяца находятся в отпуске без содержания, в качестве альтернативы им предлагали работу за оклад (15 тысяч рублей), которая предполагает присутствие в эскадрильи без полетов. "До окончания расследования Росавиацией пилоты Белов и Семенов находятся в отпуске без содержания", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Самолет "Уральских авиалиний", 12 сентября 2023 года летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. "Уральские авиалинии" 8 ноября прошлого года сообщали, что бортпроводники с того рейса вернулись к работе. Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что расследование инцидента пока не завершено. Окончательное решение о дальнейшей судьбе самолета будет принято также после завершения расследования Росавиации, подчеркивали в авиакомпании.
https://ria.ru/20231105/samolet-1907530019.html
https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html
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происшествия, омск, новосибирск, сочи, сергей скуратов, сергей белов, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus, airbus a320, airbus а320
Происшествия, Омск, Новосибирск, Сочи, Сергей Скуратов, Сергей Белов, Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Airbus, Airbus A320, Airbus А320
Авиакомпания: экипаж севшего в поле А320 находится в отпуске без содержания

Уральские авиалинии: экипаж севшего А320 находится в отпуске без содержания

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии", посадившие самолет в поле под Новосибирском, находятся в отпуске без содержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
В понедельник "Комсомольская правда – Екатеринбург" написала, что командира воздушного судна Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семенова отстранили от работы якобы по результатам внутренней комиссии "Уральских авиалиний". Издание ссылалось на слова Семенова, который рассказал, что они уже три месяца находятся в отпуске без содержания, в качестве альтернативы им предлагали работу за оклад (15 тысяч рублей), которая предполагает присутствие в эскадрильи без полетов.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
СМИ: Росавиация назвала причины посадки самолета в поле под Новосибирском
5 ноября 2023, 06:28
«
"До окончания расследования Росавиацией пилоты Белов и Семенов находятся в отпуске без содержания", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Самолет "Уральских авиалиний", 12 сентября 2023 года летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
"Чудо в кукурузном поле": Airbus A321 после аварийной посадки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области.

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Это привело к сбоям в работе двигателей.

Крыло самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего 15 августа в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области успешную экстренную посадку после попадания в двигатели птиц

Это привело к сбоям в работе двигателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Самолет было решено утилизировать.

Работы по эвакуации самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии с места происшествия в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Самолет было решено утилизировать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Это привело к сбоям в работе двигателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Самолет было решено утилизировать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8
"Уральские авиалинии" 8 ноября прошлого года сообщали, что бортпроводники с того рейса вернулись к работе. Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что расследование инцидента пока не завершено.
Окончательное решение о дальнейшей судьбе самолета будет принято также после завершения расследования Росавиации, подчеркивали в авиакомпании.
Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле
12 сентября 2023, 08:56
 
ПроисшествияОмскНовосибирскСочиСергей СкуратовСергей БеловУральские авиалинииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)AirbusAirbus A320Airbus А320
 
 
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