https://ria.ru/20240304/rozysk-1930911533.html

Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* объявили в розыск

Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* объявили в розыск - РИА Новости, 04.03.2024

Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* объявили в розыск

Российское МВД объявило в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, следует из базы данных на сайте ведомства. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T06:10

2024-03-04T06:10

2024-03-04T09:08

происшествия

россия

украина

казахстан

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российское МВД объявило в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, следует из базы данных на сайте ведомства."Врублевский Петр Юрьевич. <...> 15.7.1970 <...>. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.Позже стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-посла. Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды с помощью интернета в отношении группы лиц по признаку национальности и с угрозой применения насилия (пункт "а" части 2 статьи 282 Уголовного кодекса).В начале февраля Росфинмониторинг внес Врублевского в перечень экстремистов и террористов.В августе 2022 года украинский посол дал казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову интервью, в котором заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Это спровоцировало международный скандал. В Казахстане Врублевский* получил нежелательный статус, Киев отозвал его и назначил нового представителя.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

https://ria.ru/20240220/grem-1928519759.html

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930543608.html

россия

украина

казахстан

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происшествия, россия, украина, казахстан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)