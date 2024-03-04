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Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* объявили в розыск - РИА Новости, 04.03.2024
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06:10 04.03.2024 (обновлено: 09:08 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/rozysk-1930911533.html
Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* объявили в розыск
Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* объявили в розыск - РИА Новости, 04.03.2024
Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* объявили в розыск
Российское МВД объявило в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, следует из базы данных на сайте ведомства. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T06:10
2024-03-04T09:08
происшествия
россия
украина
казахстан
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российское МВД объявило в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, следует из базы данных на сайте ведомства.&quot;Врублевский Петр Юрьевич. &lt;...&gt; 15.7.1970 &lt;...&gt;. Основание для розыска: разыскивается по статье УК&quot;, — говорится в карточке.Позже стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-посла. Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды с помощью интернета в отношении группы лиц по признаку национальности и с угрозой применения насилия (пункт "а" части 2 статьи 282 Уголовного кодекса).В начале февраля Росфинмониторинг внес Врублевского в перечень экстремистов и террористов.В августе 2022 года украинский посол дал казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову интервью, в котором заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Это спровоцировало международный скандал. В Казахстане Врублевский* получил нежелательный статус, Киев отозвал его и назначил нового представителя.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
https://ria.ru/20240220/grem-1928519759.html
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происшествия, россия, украина, казахстан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Украина, Казахстан, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск экс-посла Украины в Казахстане Врублевского

© Фото : страница посольства Украины в Республике Казахстан в соцсетиПетр Врублевский
Петр Врублевский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : страница посольства Украины в Республике Казахстан в соцсети
Петр Врублевский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российское МВД объявило в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, следует из базы данных на сайте ведомства.
«

"Врублевский Петр Юрьевич. <...> 15.7.1970 <...>. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.

Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
МВД объявило в розыск американского сенатора
20 февраля, 16:48
Позже стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-посла. Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды с помощью интернета в отношении группы лиц по признаку национальности и с угрозой применения насилия (пункт "а" части 2 статьи 282 Уголовного кодекса).
В начале февраля Росфинмониторинг внес Врублевского в перечень экстремистов и террористов.
В августе 2022 года украинский посол дал казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову интервью, в котором заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Это спровоцировало международный скандал. В Казахстане Врублевский* получил нежелательный статус, Киев отозвал его и назначил нового представителя.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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ПроисшествияРоссияУкраинаКазахстанФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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