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Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 04.03.2024 (обновлено: 14:55 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/rossiya-1930988934.html
Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил Медведев
Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил Медведев
Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на марафоне... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:44
2024-03-04T14:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий медведев
российское общество "знание"
всемирный фестиваль молодежи — 2024
безопасность
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СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи."Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия", — сказал он.По словам Медведева, должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение, которое справедливо считает Украину частью общерусской цивилизации.Территории по обоим берегам Днепра — часть российских стратегических и исторических границ, подчеркнул зампред Совбеза."Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому, они обречены", — добавил он.Со стратегическими границами России придется считаться всем, хотят они того или нет, отметил Медведев."Это, если хотите, часть нашей базовой самоидентификации, базовые принципы нашей внешней политики на десятилетия вперед, и мы от них не отступим", — заключил он.Всемирный фестиваль молодежи — 2024 проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента Владимира Путина. Организатором выступает Росмолодежь.РИА Новости — генеральный информационный партнер фестиваля.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Медведев: территории по обоим берегам Днепра – часть российских исторических стратегических границ
Территории по обоим берегам Днепра - неотъемлемая часть российских исторических стратегических границ, заявил Медведев.
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россия, украина, дмитрий медведев, российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание", Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Безопасность
Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил Медведев

Медведев назвал территории по берегам Днепра частью исторических границ России

Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи.
"Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия", — сказал он.
По словам Медведева, должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение, которое справедливо считает Украину частью общерусской цивилизации.
Территории по обоим берегам Днепра — часть российских стратегических и исторических границ, подчеркнул зампред Совбеза.
"Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому, они обречены", — добавил он.
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Со стратегическими границами России придется считаться всем, хотят они того или нет, отметил Медведев.
"Это, если хотите, часть нашей базовой самоидентификации, базовые принципы нашей внешней политики на десятилетия вперед, и мы от них не отступим", — заключил он.
Всемирный фестиваль молодежи — 2024 проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента Владимира Путина. Организатором выступает Росмолодежь.
РИА Новости — генеральный информационный партнер фестиваля.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий МедведевРоссийское общество "Знание"Всемирный фестиваль молодежи — 2024Безопасность
 
 
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