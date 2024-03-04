https://ria.ru/20240304/rossiya-1930988934.html
Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил Медведев
Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил Медведев
Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на марафоне... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:44
2024-03-04T12:44
2024-03-04T14:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий медведев
российское общество "знание"
всемирный фестиваль молодежи — 2024
безопасность
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СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи."Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия", — сказал он.По словам Медведева, должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение, которое справедливо считает Украину частью общерусской цивилизации.Территории по обоим берегам Днепра — часть российских стратегических и исторических границ, подчеркнул зампред Совбеза."Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому, они обречены", — добавил он.Со стратегическими границами России придется считаться всем, хотят они того или нет, отметил Медведев."Это, если хотите, часть нашей базовой самоидентификации, базовые принципы нашей внешней политики на десятилетия вперед, и мы от них не отступим", — заключил он.Всемирный фестиваль молодежи — 2024 проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента Владимира Путина. Организатором выступает Росмолодежь.РИА Новости — генеральный информационный партнер фестиваля.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930994957_542:0:2563:1516_1920x0_80_0_0_a7b024e65744012aca3e87e549c2ed4b.png
Медведев: территории по обоим берегам Днепра – часть российских исторических стратегических границ
Территории по обоим берегам Днепра - неотъемлемая часть российских исторических стратегических границ, заявил Медведев.
2024-03-04T12:44
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий медведев, российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание", Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Безопасность
Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил Медведев
Медведев назвал территории по берегам Днепра частью исторических границ России
СИРИУС, 4 мар — РИА Новости.
Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи
.
"Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия", — сказал он.
По словам Медведева, должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение, которое справедливо считает Украину частью общерусской цивилизации.
Территории по обоим берегам Днепра — часть российских стратегических и исторических границ, подчеркнул зампред Совбеза.
"Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому, они обречены", — добавил он.
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Со стратегическими границами России придется считаться всем, хотят они того или нет, отметил Медведев.
"Это, если хотите, часть нашей базовой самоидентификации, базовые принципы нашей внешней политики на десятилетия вперед, и мы от них не отступим", — заключил он.
Всемирный фестиваль молодежи — 2024 проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента Владимира Путина
. Организатором выступает Росмолодежь
.
РИА Новости — генеральный информационный партнер фестиваля.
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