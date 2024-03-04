https://ria.ru/20240304/rossiya-1930988934.html

Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил Медведев

Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024

Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил Медведев

Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на марафоне... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:44

2024-03-04T12:44

2024-03-04T14:55

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий медведев

российское общество "знание"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

безопасность

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СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. Концепция "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи."Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия", — сказал он.По словам Медведева, должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение, которое справедливо считает Украину частью общерусской цивилизации.Территории по обоим берегам Днепра — часть российских стратегических и исторических границ, подчеркнул зампред Совбеза."Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому, они обречены", — добавил он.Со стратегическими границами России придется считаться всем, хотят они того или нет, отметил Медведев."Это, если хотите, часть нашей базовой самоидентификации, базовые принципы нашей внешней политики на десятилетия вперед, и мы от них не отступим", — заключил он.Всемирный фестиваль молодежи — 2024 проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента Владимира Путина. Организатором выступает Росмолодежь.РИА Новости — генеральный информационный партнер фестиваля.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведев: территории по обоим берегам Днепра – часть российских исторических стратегических границ Территории по обоим берегам Днепра - неотъемлемая часть российских исторических стратегических границ, заявил Медведев. 2024-03-04T12:44 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, дмитрий медведев, российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024, безопасность