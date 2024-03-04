https://ria.ru/20240304/rossiya-1930919387.html

Всемирный фестиваль молодежи. День третий

Всемирный фестиваль молодежи. День третий - РИА Новости, 04.03.2024

Всемирный фестиваль молодежи. День третий

В "Сириусе" стартовал третий день Всемирного фестиваля молодежи. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:57

2024-03-04T11:57

2024-03-04T15:18

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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В "Сириусе" стартовал третий день Всемирного фестиваля молодежи.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Всемирный молодежный фестиваль в Сириусе – третий день LIVE: Всемирный молодежный фестиваль в Сириусе – третий день 2024-03-04T11:57 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный фестиваль молодежи — 2024, видео