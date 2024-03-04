https://ria.ru/20240304/polsha-1930969260.html

СМИ: польская прокуратура прослушивала чиновников и политиков шпионским ПО

СМИ: польская прокуратура прослушивала чиновников и политиков шпионским ПО - РИА Новости, 04.03.2024

СМИ: польская прокуратура прослушивала чиновников и политиков шпионским ПО

Национальная прокуратура Польши незаконно прослушивала чиновников и политиков с помощью специального программного обеспечения Hermes, сообщает газета Wyborcza. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:44

2024-03-04T11:44

2024-03-04T11:44

в мире

польша

матеуш моравецкий

дональд туск

право и справедливость

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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Национальная прокуратура Польши незаконно прослушивала чиновников и политиков с помощью специального программного обеспечения Hermes, сообщает газета Wyborcza. Как сообщалось ранее, по различным данным, спецслужбы Польши прослушивали с помощью программного обеспечения Pegasus экс-премьера республики Матеуша Моравецкого, нынешнего премьер-министра Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов, общественных деятелей. По данным газеты, в 2021 году Национальная прокуратура приобрела шпионское программное обеспечение Hermes. "Система стоимостью 15 миллионов злотых (боле 3,5 миллиона долларов) даже более продвинута, чем Pegasus", - говорится в сообщении. По данным газеты Wyborcza, "программное обеспечение использовалось для незаконного наблюдения за политиками, правительственными чиновниками, судьями и прокурорами, подозреваемыми в нелояльности к правительству Объединенных правых ("Право и справедливость" - ред.)". Отмечается, что система Hermes, по мнению специалистов, гораздо более продвинута, чем Pegasus. "Hermes не может быть обнаружен простыми инструментами, потому что он устанавливается на низовом системном уровне", - говорится в сообщении. По данным газеты, для обслуживания Hermes Национальной прокуратурой были наняты два бывших сотрудника Агентства внутренней безопасности Польши. "Из договоров следует, что один из них получал 1000 злотых (около 250 долларов) за час своей работы", - говорится в сообщении. При этом, нынешнему руководству Национальной прокуратуры о Hermes стало известно случайно. "На прошлой неделе в штаб-квартиру прокуратуры пришел счет за периодическую подписку на систему Hermes", - говорится в сообщении. По информации портала tvn24, на следующей неделе будет принято решение о проведении прокурорского расследования по данным фактам, которое должно выяснить, каковы были реальные возможности этого инструмента и для каких целей он служил тогдашней власти.

https://ria.ru/20240219/polsha-1928216711.html

https://ria.ru/20221117/proslushka-1832249110.html

https://ria.ru/20231226/arkhivy-1918169156.html

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, матеуш моравецкий, дональд туск, право и справедливость