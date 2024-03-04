https://ria.ru/20240304/perets-1778027299.html

Посадка перца в 2024 году: когда готовить семена на рассаду

Когда сажать перец на рассаду 2024 посадка семян по лунному календарю

Посадка перца в 2024 году: когда готовить семена на рассаду

Время для посадки перца зависит от сорта и климатических условий региона выращивания. На юге семена для рассады высевают в феврале, в центральной части страны — РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:20

2024-03-04T13:20

2024-03-04T13:20

россия

растения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759901354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5966449fd29807bcbcbfd63b2a02fcf5.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Время для посадки перца зависит от сорта и климатических условий региона выращивания. На юге семена для рассады высевают в феврале, в центральной части страны — в марте. Как и когда сажать перец по лунному календарю в 2024 году - в материале РИА Новости.Посадка перцаПерец называют капризной культурой, которая не любит холод и долго созревает. Однако при правильном уходе кусты могут принести богатый урожай. При покупке семян перца на рассаду следует обратить внимание на особенности каждого сорта (скорость созревания, подверженность болезням и пр.) и то, соответствуют ли рекомендуемые условия выращивания реальным.Когда сажать перецСемена на рассаду высевают, как правило, с 15 февраля по 10-15 марта. На постоянное место в открытый грунт — не раньше середины мая или периода, когда среднесуточная температура воздуха установится на отметке +15 градусов и выше. В теплицу рассаду высаживают на пару недель раньше, чем в открытый грунт. Конкретный срок посадки зависит от климата региона.По регионуВ разных регионах страны перец сажают в разное время. Конкретный период зависит от климатических особенностей территории: раньше всего культуру высаживают на юге, позже — в Сибири и на Урале.Время посадки рассады перцев:По лунному календарюНаиболее благоприятным периодом считается растущая луна, убывающая — только при положении относительно плодородных знаков: Тельца, Рыб, Скорпиона, Рака.Не рекомендуется сажать в полнолуние, когда растение особенно чувствительно к воздействию извне: раны долго затягиваются, саженцы плохо приживаются.Благоприятные дни посадки перца по лунному календарю в 2024 году:Выбор семян перцаУрожай во многом зависит от качества посевного материала. Отбраковать некондицию можно поместив семена на пять минут в соляной раствор: щепотка соли на стакан теплой (25-28 градусов) воды. Для посева подойдут те, что утонули: их следует промыть в чистой воде и высушить.Также важно учитывать срок созревания плодов после высадки рассады в грунт. Перцы бывают:СортСортовой перец — натуральная или прошедшая искусственный отбор культура, приспособленная к определенным климатическим условиям. Сорта различаются по срокам созревания, условиям выращивания, высоте кустов, географии посадки и другим признакам.К самым популярным сортам сладкого болгарского перца относятся:В числе ранне- и среднеспелых сортов острого перца, которые прижились в России: "Огненный букет", "Халапеньо", "Китайский огонь", "Астраханский 147", "Хабанеро" красный и шоколадный, "Бараний рог", "Визирь", "Венгерский желтый" и другие.ГибридВыведением гибридов занимались селекционеры, скрещивая между собой два разных сорта. Задача — получить культуру, стойкую и плодовитую даже в неблагоприятных погодных условиях. Семена гибридных культур непригодны для дальнейшего разведения.Отличить семена гибрида от натурального сорта позволяет обозначение F1 на упаковке.Популярные гибриды:— раннеспелые (период созревания до 110 дней):— среднеспелые (период вызревания до 130 дней):Посев семян на рассадуСемена перца высевают за 60-80 дней до предполагаемой посадки в грунт. Как правило, этот период приходится на февраль — начало марта (в южных регионах высевают раньше, в северных — позже).Процесс поэтапный и начинается с выбора контейнера под посев семян перца.Выбор емкостиОбычно используется емкость, обеспечивающая стабильную вентиляцию и комфортную для прорастания влажность. Торфяные горшки не подойдут, так как стенки быстро впитывают влагу, а почва остается сухой.Перец сажают довольно глубоко, поэтому емкость должна быть не ниже 10 - 12 см. Оптимальным объемом считается 0,5-1 л. Если меньше, корни закрутятся в клубок, что осложнит пересадку и приживаемость на новом месте.Подготовка грунтаПерец любит легкие плодородные почвы, отличающиеся хорошей вентилируемостью и определенной кислотностью (на уровне 6-6,5 pH). В земле под рассаду перцев должны содержаться полезные вещества: калий, кальций, азот, фосфор, магний.Грунт для семян можно купить в готовом виде или смешать самостоятельно, используя следующие компоненты:Подготовка семянПеред посадкой необходимо уточнить возраст семян: у тех, что хранятся дольше трех лет, снижается вероятность всходов.Процесс подготовки включает в себя:ПосевЕмкость для посева семян перца следует вымыть в растворе марганцовки или мыльном. Дальнейшая последовательность действий:Глубина посадкиДля того чтобы из семян выросло крепкое растение, эксперты рекомендуют делать лунки на глубине не более 1-1,5 см при условии, что толщина укрывного слоя — не более 1 см.Стоит также учитывать площадь посадки: не более четырех-пяти растений на 1 кв. м. Это позволит избежать тени.ПикировкаПикировка — процесс пересадки рассады перцев из общей емкости в отдельные контейнеры. Ее проводят, когда у сеянцев выросли по три-пять листочков (на 16-21 день). Без пикировки можно обойтись, если изначально высевать семена в отдельные емкости.Достоинства:Недостатки:Благоприятные даты для пикировки по лунному календарю в 2024 году:ПодкормкаПодкормка восполняет дефицит питательных веществ, укрепляет иммунитет. Рассаду рекомендуют подкармливать до пикировки (на этапе появления первой пары листьев), после и перед пересадкой в открытый грунт.Уход за рассадойПосле посева семена перца укрывают пленкой и убирают в теплое место на несколько дней: такой "парник" создаст комфортный микроклимат.Регулярный полив отстоявшейся водой комнатной температуры — обязательная часть ухода: перцы любят влагу, но не нужно их заливать.После того, как появятся всходы, растения подсвечивают обычным светильником или фитолампой.Если проводится пикировка, то после нее перцы обеззараживают, поливая слабым раствором марганцовки.Посадка в открытый грунтПересадка сеянцев в землю требует предварительной подготовки почвы и выбор наиболее благоприятного дня.Оптимальные срокиОптимальным временем считается период с 60 по 65 день после посева. Конкретную дату выбирают в соответствии с сортом, регионом и климатическими условиями.Первыми высаживать рассаду начинают южные регионы (с апреля до середины мая), затем — центральная часть страны (со второй половины мая до начала июня), позже остальных — Урал, Сибирь и Северо-Запад (с конца мая до середины июня).Выбор и подготовка почвыРассаде перцев требуется плодородная почва низкого или среднего уровня кислотности, в которой не застаивается вода. Участок должен быть хорошо освещен, не продуваем. Не рекомендуют сажать перец рядом с высокими объектами (деревьями, заборами и пр.), чтобы не затенять.Можно использовать грядки, где раньше росли капуста, тыква, лук, чеснок. Но не баклажаны или томаты, поскольку этим культуры берут из почвы те же питательные вещества, что и перцы.При ежегодной посадке перца грядку стоит менять: на старое место культуру возвращают не раньше, чем через три-четыре года, в течение которых почва восстанавливает питательные свойства.Посадка рассады в открытый грунтГрядку для рассады готовят заранее, лучше — с осени. После уборки урожая землю перекапывают на штык лопаты. Комья оставляют, чтобы увеличить глубину промерзания и убить вредителей.Рассаду перцев высаживают, когда прогреется земля на глубине 10-15 см. Обычно это происходит при среднесуточной температуре 15°С и выше.Лунки по объему делают больше, чем емкости с рассадой, и в каждую вносят удобрения.Посадка перца в открытый грунт семенамиВысаживать перец в открытый грунт, минуя процесс выращивания рассады, можно если выбрать подходящие семена со всхожестью не ниже 85%. Посадку осуществляют в середине — второй половине июня, когда земля достаточно прогрелась.Как правильно ухаживать за культуройУход за перцем включает в себя регулярные поливы и подкормку, мульчирование и рыхление, прополку, подвязывание и укрытие на случай заморозков.ОсвещениеСвет нужен перцу на любой стадии развития. Когда речь идет о рассаде, необходимо обеспечить длительный световой день в 12-14 часов. Перед посадкой в открытый грунт оценивают местоположение грядки: чем больше света получает перец, тем лучше развивается.Температурный режимРассада перца не любит сквозняков, потому сеянцы следует от них защитить.При появлении первых всходов необходимо позаботиться о поддержании оптимального температурного режима. Рекомендуемый выглядит так:ПоливВ домашних условиях рассаду перцев поливают в умеренном объеме один раз в четыре-пять дней, учитывая сухость почвы. Избыток влаги может вызвать развитие грибковых заболеваний, загнивание корневой системы. Недостаток опасен остановкой роста и гибелью растения.Перец, высаженный в грунт, поливают каждые два-три дня из расхода три-пять литров воды на куст. При этом следует учитывать погодные условия: при засушливой погоде частоту увеличивают, при дождливой сокращают.ПодкормкиРассаду подкармливают несколько раз. Если проводится пикировка, то до и после процедуры. Обязательно — перед пересадкой в грунт. Далее — по мере необходимости.Перед подкормкой растения поливают обычной водой в меньшем объеме, чем обычно. И только потом вносят удобрение, растворенное по инструкции.ПрополкаСорняки удаляют регулярно, чтобы избежать подавления корневой системы перца. Помимо этого, до одревеснения стебля кусты окучивают, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.Формирование кустовФормирование начинается при появлении трех-четырех разветвлений на каждом из кустов. Нужное количество оставляют, остальные обрывают.Первые соцветия рекомендуют удалять, чтобы растение на данном этапе тратило силы на укрепление, а не на цветение.На высокорослых перцах обрывают нижние листья, низкорослые в таком формировании обычно не нуждаются.ПодвязкаГлавное правило — стебель должен сохранить естественное положение, поэтому рассаду перцев подвязывают вертикально, используя шпагат, бечевку или другой материал.Закрепление начинается после того, как саженец окреп, достиг высоты в 35-40 см и не вошел в фазу плодоношения.Обычно подвязывают каждый стебель, избегая чрезмерного натяжения нитей.Сбор и хранение урожаяПри сборе урожая отталкиваются от технической и биологической зрелости. В первом случае перец соответствует нужному размеру, но не обладает достаточными вкусовыми и цветовыми качествами (используют для консервирования). Во втором случае плоды полностью соответствует заданным характеристикам сорта.У ранних перцев полное созревание наступает через 70-80 дней после посадки, у поздних — через 120-130 и более.Оптимальным местом для хранения перцев в свежем виде будет помещение с определенной влажностью (на уровне 80-95%), прохладной температурой (не выше +10°C), вентиляцией и отсутствием света. В частном доме это может быть подвал, в квартире: кладовая, балкон или лоджия.В таком виде плоды способны пролежать два-три месяца. Дольше хранятся законсервированные. Срок замороженной продукции практически неограничен: такие перцы можно использовать до следующего урожая.Борьба с болезнями и вредителямиПерец считается устойчивой культурой, но, несмотря на это, растения могут страдать от насекомых-вредителей и болезней. К числу самых распространенных проблем относятся:В списке других болезней: бурая и черная бактериальная пятнистость, кладоспориоз, фузариоз, вертициллез, курчавость листьев, табачная мозаика и пр.К числу вредителей рассады перца относят тлю, медведку, колорадского жука, проволочника, слизней, майского жука и его личинок, белокрылку. Для борьбы с ними используют химические и биологические препараты, пестициды, применяют проветривание и обработку теплиц специальными препаратами. В отдельных случаях подселяют насекомых — врагов вредителей.Ошибки в посадкеОдной из частных ошибок при посадке перца на рассаду является покупка неправильного сорта: того, который не может нормально расти и вызревать в созданных садоводом условиях.Кроме того, к распространенным ошибкам относятся:Советы опытных огородниковОгородники с многолетним стажем советуют обращать внимание на следующие моменты:

https://ria.ru/20220323/redis-1779667007.html

https://ria.ru/20220328/redka-1780479954.html

https://ria.ru/20220329/smorodina-1780672933.html

https://ria.ru/20220325/gorokh-1780120396.html

https://ria.ru/20240304/astry-1781422229.html

https://ria.ru/20220414/petuniya-1783529927.html

https://ria.ru/20220413/dynya-1783308337.html

https://ria.ru/20220406/kabachki-1782148963.html

https://ria.ru/20220407/malina-1782398350.html

https://ria.ru/20220414/fasol-1783533500.html

https://ria.ru/20220401/ukrop-1781384815.html

https://ria.ru/20220409/sliva-1782657185.html

https://ria.ru/20220413/tykva-1783339086.html

https://ria.ru/20210909/ogurtsy-1749345168.html

https://ria.ru/20210913/nalogi-1749791033.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, растения