https://ria.ru/20240304/ogurtsy-1778474868.html

Как и когда правильно сажать огурцы: рекомендации эксперта

Когда сажать огурцы на рассаду 2024 сроки посадки семян и правила ухода

Как и когда правильно сажать огурцы: рекомендации эксперта

Как и когда правильно сажать огурцы: в какие дни лучше всего сеять семена, правила ухода за рассадой, эксперты об основных ошибках при посадке, в чем... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:25

2024-03-04T15:25

2024-03-04T15:26

растения

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751865313_0:298:3062:2020_1920x0_80_0_0_e1cba115c69d3c3155ac1db734db0123.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Как и когда правильно сажать огурцы: в какие дни лучше всего сеять семена, правила ухода за рассадой, эксперты об основных ошибках при посадке, в чем преимущества торфяных горшочков и как вырастить здоровый урожай в бочках – в материале РИА Новости.Посадка огурцовОгурец – один из самых часто встречаемых овощей на даче, который можно с легкостью вырастить самостоятельно. Следуя правилам посадки и ухода за этой культурой, дачники смогут получить хороший урожай.Когда сажать огурцыСроки посева семян и высадки рассады нужно соблюдать из-за того, что огурцы очень чувствительны не только к заморозкам, но и пониженным температурам. Если не защитить рассаду при температуре ниже 10 °С, то она может погибнуть.Семена огурцов могут прорасти только тогда, когда почва нагреется не менее чем до 14 °С. Нормальный рост и развитие плода наблюдается, когда температура воздуха достигает 25 °С.Сроки посева семян на рассаду различаются не только по регионам, но и в зависимости от того, в теплицу будет высажена рассада или в открытый грунт. С момента посева семян огурцов до высадки в открытый грунт должно пройти около трех-четырех недель. Сеянцы высаживаются в период, когда ночные заморозки позади и установилась стабильная теплая погода.По регионуСроки посева различаются из-за погодно-климатических условий в регионах:По лунному календарюТаблица благоприятных и неблагоприятных дней для рассады семян огурцов:Выбор семянСуществуют кустовые разновидности огурцов, но наиболее распространены плетистые.Также овощи подразделяют на салатные и засолочные. Бывают и сорта универсального назначения.По срокам созревания огурцы можно поделить на три вида: скороспелые, среднеранние и среднеспелые.По способу опыляемости есть партенокарпические (самоопыляемые) и огурцы, опыляемые насекомыми.Различают также сорта огурцов, предназначенных для выращивания в теплицах или в открытом грунте. В рамках такой характеристики также есть универсальные сорта, которые растут и там, и там.Количество сортов и гибридов превышает несколько сотен. Поэтому выбор зависит только от предпочтений огородника и условий для выращивания культуры.Способы посадкиПомимо классического выращивания огурцов на грядке эксперты выделяют различные варианты, учитывающие в том числе экономию места в огороде и факторы, влияющие на ускорение созревания плодов.КлассическийДля классической посадки огурцов характера высадка растений в ряд с размещением лианы на опоре. Согласно рекомендациям опытных огородников, на 1 кв.м грядки должно приходиться от двух до четырех кустов растения.В утепленных грядкахОгурцы - теплолюбивая культура. Поэтому чтобы ускорить процесс созревания плодов, необходимо создать определенные условия – теплую грядку. В ее основе лежат органические и физические реакции.Хорошей основой для такой грядки послужат пищевые отходы, скошенная трава, сухая листва, ветки и кора деревьев. Такая органика выделяет много тепла и согревает почву, а разложившиеся вещества превращаются в перегной. Этот материал необходимо разместить на месте будущей грядки.На шпалереНередко огородники сажают огурцы рядом с естественными опорами, чтобы сэкономить место в огороде. Кроме того, так за ними намного проще ухаживать и собирать.При выращивании огурцов на шпалере можно высаживать огурцы более плотно, чем на обычных грядках. Поэтому количество удобрений должно быть увеличено. Так как огурцы нежелательно выращивать на одном и том же месте несколько лет подряд, желательно конструкцию сделать легкоразборной и переносимой. Расстояние между стойками должно составлять около одного метра, а на них натягивается проволока в несколько рядов.В торфяные горшочкиТорфяные горшочки считаются самой удобной емкостью для посадки семян на рассаду. Она закапывается на постоянное место сразу в горшочке, при этом не травмируются корни. Растение необходимо тщательно полить водой и поместить в лунку. Чтобы не задерживать рост корней, дно слегка отрывают.Основной недостаток - торф впитывает много влаги, поэтому приходится намного чаще поливать будущее растение.В полиэтиленовых мешкахПри посадке огурцов нередко используют большие мусорные мешки. Лучше всего для таких целей выбирать упаковку вместимостью до 120 л. Но такая тара не отличается устойчивостью, в отличие от бочек или ящиков, поэтому их укрепляют любым деревянным каркасом. Огурцы в мешках необходимо поливать часто, в жаркую погоду - каждый день.В бочкахСтарые бочки достаточно часто используют для выращивания многих овощей, растущих крупными кустами. Помимо огурцов их используют при посадке арбузов, дынь, тыквы и т.д Такой способ позволяет не только экономить место в огороде, но и положительно влияет на развитие растения, так как почва хорошо прогревается в бочке.Ее необходимо набить наполовину органическим мусором, затем поместить туда плодородную почву с перегноем. Весной необходимо содержимое полить настоем коровяка и прикрыть пленкой для того, чтобы прогреть почву.В шатре или шалашеДля создания зеленого шатра или шалаша в огороде необходимо высадить семена в лунки. Далее рядом с ними закрепляются металлические прутья, а в центре сооружения устанавливается толстая труба с крючками. К ним прикрепляется проволока, а ее другой конец нужно зафиксировать на металлических прутьях, образуя конструкцию в виде шалаша.В ящикахДеревянные ящики, которые часто использовали и используют для рассады в деревнях, уже не актуальны. Сейчас все чаще отдают предпочтение специальным пластмассовым ящикам, которые удобны в транспортировке и не разбухают от влаги.Недостаток такой тары - зачастую корневая система у рассады переплетается между собой, а при пересадке повреждаются тонкие корешки, что тормозит рост и развитие будущего растения.В шинахВместо мешков и ящиков иногда используют несколько старых автомобильных шин. Их располагают цилиндром, положив друг на друга, или пирамидой. Так как шины черные, почва внутри согревается солнцем достаточно быстро.В нижнюю часть цилиндра огородники кладут дренажный материал, затем питательный грунт на основе верхового торфа и биогумуса.В пластиковых бутылкахВажное условие для посадки рассады в пластиковые бутылки – объем тары должен быть не менее 200 мл. В таких условиях корневая система не испытывает недостатка в питательных веществах. Необходимо сделать дренажные отверстия на дне пластиковой бутылки, так как застой влаги может привести к загниванию корней. Основной плюс использования такой емкости для посадки – возможность постепенно подсыпать грунт, а также использовать тару несколько раз.На ивовых прутьяхДуги из ивовых прутьев устанавливаются около каждой борозды. В дальнейшем они будут опорой для плетения огуречных кустов, каждый из которых будет опираться на пересекающиеся ивовые дуги. При этом нет необходимости подвязывать огурцы.Растение не касается земли и отлично проветривается. Благодаря хорошему воздухообмену уменьшается риск загнивания кустов. В прохладное время года можно укрыть огурцы пленкой. Если летом стабильно тепло, то использовать ее необязательно.Посев семян на рассадуКак только определены сроки посева, приобретен семенной материал и выбрана емкость, семена высевают на рассаду.Подготовка грунтаНа сегодняшний день нет необходимости делать это своими руками, можно приобрести готовый субстрат в специализированном магазине. Такая смесь содержит весь необходимый комплекс макро- и микроэлементов.Опытные огородники не рекомендуют пользоваться землей с огорода, так как она может содержать личинки вредителей и споры грибов. При этом даже процесс обеззараживания, прокаливания и пропаривания не дадут стопроцентной гарантии.Подготовка семянПодготовка семян состоит из четырех основных этапов:Первым делом при подготовке семян необходимо проверить их срок годности и уточнить необходимое количество. Лучше всего это делать заранее, так как может появиться необходимость докупить семена.Следующий шаг – проверка всхожести. Для этого нужно взять несколько семян из каждого пакетика и выложить на влажную тряпку. Спустя несколько дней (у каждой культуры свой срок) нужно подсчитать, сколько процентов семян дали ростки.Если проросло менее половины, то такой материал не рекомендуется использовать (или нужно будет увеличить запасы семян, подсчитав, сколько придется выбросить).После проверки на всхожесть нужно провести отбор и калибровку. Такой подход позволяет получить наиболее предсказуемый и богатый урожай.Закаливание - воздействие на набухшие семена огурцов низкой температурой с целью активировать защитную функцию. Для этого семена кладут в холодильник на пять суток, каждый день перемещая их с полки на полку.Обеззараживание может быть проведено в двух формах: в виде прогревания или протравливания в растворе марганцовки.После замачивания можно сразу сеять семена в грунт. Но эксперты рекомендуют перед этим их прорастить. Семена кладут на влажную тряпку и хранят до появления первых ростков. После этого жизнеспособные молодые растения помещаются в грунт.ПикировкаПикировка – это пересадка сеянца (молодого растения) из общей емкости в отдельную. Чтобы сделать этот процесс наименее болезненным для растения, опытные огородники стараются проводить его на максимально ранних стадиях развития.Огурцы можно пикировать, когда у них появились первые листья. Так как сеянцы только начинают расти, нет необходимости пересаживать их в несколько больших емкостей. Они отлично уживаются в одной.ПодкормкаУ огурцов неглубокая корневая система. По этой причине их необходимо часто подкармливать, но в умеренном количестве, чтобы у корней была возможность полностью усвоить все питательные элементы. Также огурцы очень требовательные к составу удобрений.Наиболее благоприятна для них органика: минеральные компоненты, перегной, торф. Эксперты рекомендуют выдерживать интервал между подкормкой. На 10 растений нужен раствор части коровяка на 10 л воды.Также при подкормке огурцов не стоит забывать о микроэлементах. Азот отвечает за процесс фотосинтеза, выработку белка и жиров. Он необходим всем растениям и в больших количествах.Фосфор играет важную роль для здоровья огурцов. Калий участвует в процессе обмена веществ, помогает выжить растению без полива. Магний также необходим для фотосинтеза.Уход за рассадойУход за рассадой включает в себя своевременный полив, рыхление почвы и удаление сорняков.Посадка в открытый грунтУсловия устройства грядок для огурцов различаются в зависимости от климатических условий. В южных регионах чаще всего посадки выполняют на ровной поверхности. В средней полосе делают более высокие гряды.Если почва тяжелая, гряды насыпают повыше, если легкая – делают ниже. Если планируются посадки на склонах, то их делают поперек склона. Глубина посадки семян огурцов – около 2 см.Выбор и подготовка почвыОгурцы нежелательно выращивать на одном и том же месте два года подряд, необходимо сделать перерыв на три или четыре года. Лучше всего сажать овощ после культур, которые мало поглощают азот или обогащают им почву. К таким относятся фасоль, горох и бобы.Также отличными предшественниками будут чеснок и лук, которые хорошо очищают почву от вредителей. После них можно сажать практически любые овощи. Аналогичное воздействие у помидоров и перцев.Эксперты не рекомендуют сажать огурцы после тыквенных культур (кабачков, арбузов и дынь), так как у однотипных растений одинаковые вредители, которые могут остаться зимовать в почве. К тому же, питательные элементы расходуются практически в той же пропорции.Схема посадкиЧаще всего огородники сажают огурцы, исходя из формы и размеров собственной грядки. Но существуют несколько самых распространенных схем расположения на грядке:Сбор и хранение урожаяСбор урожая огурцов, посеянных в открытый грунт, начинается в середине лета. В разгар плодоношения необходимо собирать огурцы раз в день-два. Чем чаще это делать, тем больше будет урожая.Эксперты рекомендуют собирать эти овощи утром, так как в этом время плоды тугие и лучше сохраняются. Чтобы правильно снять огурцы, нужно осторожно надавить большим пальцем на плодоножку или аккуратно срезать ножом. Нельзя перевертывать огуречные плети или поднимать, так как они достаточно ломкие и легко могут повредиться.Собранные огурцы лучше хранить при температуре от 5 до 12°С. Они быстро теряют вкусовые качества и портятся, поэтому выдержат не более 15 дней. Если целью сбора урожая было консервирование, то полежавшие огурцы для такого процесса не годятся.Борьба с болезнями и вредителямиЧаще всего огурцы подвергаются атаке насекомых. Обнаружить их достаточно легко, стоит лишь осмотреть растение и выявить первые признаки вмешательства вредителей.Например, огуречный комарик откладывает личинки на поверхности почвы. Они вылупляются и продолжают свой дальнейший рост уже на растении. Чтобы избавиться от такого вредителя, необходимо провести обеззараживание поверхностного слоя почвы химическими препаратами. Эксперты рекомендуют опрыскать взрослых особей вредителя тиофосом или хлорофосом.Если на растении появились белые пятна, то это может свидетельствовать о том, что на нижних листьях поселился паутинный клещ. Чтобы избавиться от вредителя и устранить все последствия, первым делом необходимо уничтожить все пострадавшие части огурца. Далее проводится обработка куста перекисью водорода.Ошибки в посадкеСамые распространенные ошибки при посадке огурцов:Советы опытных огородниковПомимо основных правил посева семян и выращивания рассады, Николай Чумаков, эксперт в области огородничества, дает несколько рекомендаций, которые помогут избежать трудностей в выращивании огурцов:

https://ria.ru/20240110/chukotka-1920549302.html

https://ria.ru/20240304/kalendar-1778149275.html

https://ria.ru/20240304/rassada-1780489958.html

https://ria.ru/20240304/posevnaya-1781167572.html

https://ria.ru/20240304/kalendar-1784694256.html

https://ria.ru/20240304/baklazhany-1778033688.html

https://ria.ru/20240304/perets-1778027299.html

https://ria.ru/20240304/kartofel-1778552089.html

https://ria.ru/20240304/ivan-chay-1599794219.html

https://ria.ru/20240304/pomidory-1778834975.html

https://ria.ru/20220330/tyulpany-1780924505.html

https://ria.ru/20220331/vinograd-1781171327.html

https://ria.ru/20220401/petrushka-1781382180.html

https://ria.ru/20220330/kapusta-1780889259.html

https://realty.ria.ru/20211013/ogorody-1754245870.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

растения, россия