https://ria.ru/20240304/navalnyy-1931014515.html

Суд Салехарда оставил без удовлетворения жалобу матери Навального

Суд Салехарда оставил без удовлетворения жалобу матери Навального - РИА Новости, 04.03.2024

Суд Салехарда оставил без удовлетворения жалобу матери Навального

Суд Салехарда оставил без удовлетворения жалобу матери Алексея Навального Людмилы Навальной на следствие, поданную после смерти сына, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:11

2024-03-04T14:11

2024-03-04T14:11

происшествия

салехард

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

алексей навальный*

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Суд Салехарда оставил без удовлетворения жалобу матери Алексея Навального Людмилы Навальной на следствие, поданную после смерти сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В конце февраля Навальная подала в суд жалобу на якобы имевшие, по её мнению, действия и "решение бездействия" представителей следственных органов. "Жалобу оставили без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. По данным ямальского управления ФСИН, Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО). В пятницу, 1 марта, его похоронили в Москве на Борисовском кладбище. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240301/navalnyy-1930460463.html

салехард

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, салехард, ямало-ненецкий автономный округ (янао), алексей навальный*