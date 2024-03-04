https://ria.ru/20240304/navalnyy-1931001509.html

Песков ответил на вопрос о похоронах Навального

Песков ответил на вопрос о похоронах Навального - РИА Новости, 04.03.2024

Песков ответил на вопрос о похоронах Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о прошедших в пятницу похоронах Алексея Навального заявил, что Кремлю больше нечего сказать по этой... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:20

2024-03-04T13:20

2024-03-04T13:20

происшествия

дмитрий песков

алексей навальный*

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о прошедших в пятницу похоронах Алексея Навального заявил, что Кремлю больше нечего сказать по этой теме. Алексея Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище в пятницу. "Мы немного по этой теме что-то говорили. И мы считаем, что большего сказать нам нечего", - сказал Песков журналистам. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240221/karlson-1928632731.html

https://ria.ru/20240301/navalnyy-1930460463.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дмитрий песков, алексей навальный*, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия