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Песков ответил на вопрос о похоронах Навального - РИА Новости, 04.03.2024
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13:20 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/navalnyy-1931001509.html
Песков ответил на вопрос о похоронах Навального
Песков ответил на вопрос о похоронах Навального - РИА Новости, 04.03.2024
Песков ответил на вопрос о похоронах Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о прошедших в пятницу похоронах Алексея Навального заявил, что Кремлю больше нечего сказать по этой... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:20
2024-03-04T13:20
происшествия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о прошедших в пятницу похоронах Алексея Навального заявил, что Кремлю больше нечего сказать по этой теме. Алексея Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище в пятницу. "Мы немного по этой теме что-то говорили. И мы считаем, что большего сказать нам нечего", - сказал Песков журналистам. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240221/karlson-1928632731.html
https://ria.ru/20240301/navalnyy-1930460463.html
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происшествия, дмитрий песков, алексей навальный*, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
Происшествия, Дмитрий Песков, Алексей Навальный*, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Россия
Песков ответил на вопрос о похоронах Навального

Песков: Кремлю больше нечего сказать о похоронах Навального

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о прошедших в пятницу похоронах Алексея Навального заявил, что Кремлю больше нечего сказать по этой теме.
Алексея Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище в пятницу.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Такер Карлсон прокомментировал смерть Навального
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"Мы немного по этой теме что-то говорили. И мы считаем, что большего сказать нам нечего", - сказал Песков журналистам.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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1 марта, 12:56
 
ПроисшествияДмитрий ПесковАлексей Навальный*Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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