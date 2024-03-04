https://ria.ru/20240304/nalog-1729001126.html

Льготы по налогу на имущество: кто имеет право получить в 2024 году

Льготы по налогу на имущество 2024 кому положены, как оформить, как получить

Льготы по налогу на имущество: кто имеет право получить в 2024 году

Предоставление льготы по налогу на имущество — преференции от государства для определенной категории юридических и физических лиц, имеющих в собственности... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:02

2024-03-04T16:02

2024-03-04T16:02

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

россия

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Предоставление льготы по налогу на имущество — преференции от государства для определенной категории юридических и физических лиц, имеющих в собственности недвижимость. Кто освобождается от налоговых сборов в 2024 году, какие льготы предусмотрены и как оформить заявление — в материале РИА Новости.Льготы по налогу на имуществоЛьготы по налогу на имущество — это преимущество, предоставляемое государством определенной категории налогоплательщиков, которые имеют в собственности недвижимость.Льготы по налогу на имущество можно разделить на следующие виды (п. 2 ст. 399, п. 6.1 ст. 403, ст. 407 НК РФ):Согласно ст. 401 Налогового кодекса РФ налог на имущество необходимо платить с:"Дома и жилые строения, размещенные на землях для организации личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, ИЖС, относятся к жилым домам. А вот имущество, входящее в состав общего имущества МКД, объектом налогообложения не является", — поясняет юрист Сергей Иванов."Освобождение от уплаты налога на имущество возможно только в отношении одного объекта каждого вида по выбору налогоплательщика независимо от количества оснований для такого освобождения (п. п. 3, 4 ст. 407 НК РФ)", — уточняет Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы. Кроме того, объект, выбранный для освобождения от налога, не должен использоваться для бизнеса, а его кадастровая стоимость не должна превышать 300 миллионов рублей.Кому положеныНа основании Налогового кодекса РФ право на преференции имеют следующие категории граждан:ИнвалидыСогласно ст. 407 НК РФ, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и дети-инвалиды освобождаются от уплаты налога по одному объекту на имущество, причем каждого вида и по выбору гражданина. То есть, если у человека две квартиры, то он заплатит налог только за одну. А если у гражданина квартира и гараж, то он не вносит плату сразу по двум объектам имущества."Первый вид — жилой дом или его часть, второй вид — квартира, доля в квартире, комната, третий — гараж или машино-место, четвертый — помещения для мастерских, ателье, студий, пятый вид — хозяйственные постройки площадью не более 50 "квадратов"", — поясняет Сергей Иванов.Инвалиды III группы не относятся к категориям налогоплательщиков, которые имеют право на преференции по имущественному налогу, однако они предусмотрены для граждан, получающих пенсии. В ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и ФЗ "О страховых пенсиях" определено, что право на пенсию имеют и граждане, признанные инвалидами III группы, а значит — они могут претендовать и на льготы.Также для данной категории граждан нередко устанавливаются дополнительные послабления муниципальными образованиями.ПенсионерыПенсионерам полагается освобождение от уплаты налога на один объект имущества каждого вида, вне зависимости от их площади.Наравне с пенсионерами льготу могут получить граждане "предпенсионного возраста"."В соответствии с законом "О занятости населения в Российской Федерации" с 2019 года "предпенсионным" считается возраст, когда до выхода на пенсию по старости (в том числе досрочную) остается 5 лет и менее", — говорит Сергей Иванов.Кроме того, работающие пенсионеры имеют возможность получить налоговый вычет за приобретение или строительство дома. В том случае, когда пенсионер не работает, он также может получить налоговый вычет, подав заявление о переносе вычета на три прошедших года.ВетераныВ 2015 году ветеранам боевых действий предоставили право на "имущественные льготы" (ст. 407 НК РФ). Муниципальные образования вправе устанавливать послабления, не предусмотренные статьей 407 Налогового кодекса РФ. Основания и порядок их применения закреплены в ст. 399 НК РФ.Ознакомиться с перечнем льгот в субъектах РФ можно в сервисе на сайте ФНС.Многодетные семьи"Имущественные" льготы для многодетных также могут быть установлены властями муниципальных образований. Также существуют налоговые вычеты для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Это позволяет уменьшить налоговую базу:Другие категории гражданНалоговые льготы на имущество даются действующим контрактникам. Они не платят взносы за квартиры или комнаты, жилые дома, гараж, помещения не более 50 "квадратов". При этом послабление действует только по одному объекту, поэтому выбирается тот, по которому налог больше. Военнослужащие-призывники (на время несения службы) также не обязаны платить налог на имущество.Гражданам РФ, призванным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, срок уплаты налога продлен на период прохождения ими военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы. Оплатить налог можно будет равными частями ежемесячно по 1/6 от общей суммы либо в общеустановленном порядке (Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2022 № 1874).Юридические лица и ИПЗа недвижимость, используемую ИП на УСН, можно не платить "имущественный налог". Преференция действует на объекты, не входящие в перечень недвижимости, для которой налоговая база определяется как кадастровая стоимость.Также, согласно ст. 381 НК РФ, от уплаты налога на имущество организаций освобождаются:Как рассчитатьСумма налога за первые три налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения исчисляется по формуле:Н=(Н1 — Н2)*К + Н2.К — коэффициент, равный:Как оформитьПорядок оформления льгот единый для всех имущественных налогов. Для получения льготы граждане могут представить заявление, а также документы, подтверждающие право на льготу. Целесообразно представить также документы на облагаемое налогом недвижимое имущество, подтверждающие его вид и разрешенное использование, которые учитываются налоговыми органами при предоставлении льготы.Куда обращатьсяГражданину нужно представить в налоговый орган заявление о предоставлении льготы (если ранее она не оформлялась), а также направить пакет документов любым удобным способом:Необходимые документыПакет бумаг включает:Полный список документов в каждой отдельной ситуации лучше уточнить в налоговой или МФЦ.ЗаявлениеЗаявление о предоставлении льготы по налогу на имущество физических лиц подается по установленной форме (письмо ФНС России от 13.05.2020 № БС-4-21/7799@).Срок рассмотрения 30 дней со дня его получения. В случае если налоговым органом запрошены сведения, подтверждающие право налогоплательщика на льготу, у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения, то срок рассмотрения заявления может быть продлен, но не более чем на 30 дней. При этом налогоплательщику придет уведомление.По результатам рассмотрения заявления налоговый орган направляет гражданину уведомление о предоставлении налоговой льготы либо об отказе с указанием оснований (п. 3 ст. 361.1, п. 6 ст. 407 НК РФ)."Граждане, имеющие право на налоговую льготу, могут не направлять заявление. Тогда льгота предоставляется им на основании имеющихся у налогового органа сведений, в том числе полученных им по запросу. Данное правило применяется независимо от того, на каком уровне установлена льгота — федеральном или местном", — поясняет Александр Спиридонов. Так, согласно ч. 9 ст. 1.1 Закона г. Москвы от 19.11.2014 № 51 предусмотрено, что для предоставления льготы заявление налогоплательщика не требуется.Как получитьЛьгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется при соблюдении следующих условий (п. п. 2, 3, 5 ст. 407 НК РФ):Налогоплательщик представляет уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которых используется налоговая льгота, в налоговый орган не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота. Уведомление также может быть представлено через МФЦ. Если оно не будет представлено, то налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога (п. 7 ст. 407 НК РФ).При возникновении (прекращении) у налогоплательщика в течение налогового периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц (п. 6 ст. 408 НК РФ).Если льготу не применилиЕсли физическому лицу не предоставили льготу по налогу на имущество, он может заявить о своем праве на льготу и требовать от ФНС аннулирования выставленного уведомления или требования об уплате налога.Вычет по налогу на имуществоДля возврата излишне уплаченного налога в связи с перерасчетом налогоплательщик представляет в налоговый орган письменное заявление с указанием открытого в банке счета налогоплательщика, на который необходимо произвести возврат налога. Перерасчет производится не более чем за три года.По словам Александра Спиридонова, решение о возврате суммы излишне уплаченного налога должно быть принято налоговым органом в течение 10 рабочих дней со дня получения такого заявления. Затем в течение пяти рабочих дней налогоплательщику направляется сообщение о принятом решении. Возврат налога должен быть произведен в месячный срок со дня получения указанного выше заявления на открытый в банке счет налогоплательщика, указанный им в заявлении. "При наличии у налогоплательщика недоимки, в частности, по иным налогам, задолженности по пеням и штрафам налоговый орган сначала зачтет излишне уплаченную сумму в счет их погашения. Такой зачет налоговый орган производит самостоятельно не более чем за три года со дня уплаты указанной суммы налога", — говорит юрист.Код налоговой льготы по налогу на имуществоСогласно приказу от 24.08.2022 № ЕД-7-21/764@ ФНС ввела новые коды для заявлений о предоставлении налоговых льгот по имущественным налогам. С 1 января 2023 года действует проект проактивного (бездекларационного) налогообложения в отношении объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости. Форма и формат заявления утверждена приказом ФНС от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@. Однако Федеральный закон от 28.06.2022 № 225-ФЗ внес в НК РФ поправки, которые устанавливают дополнительные налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество организаций для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений.ЗаконодательствоОсновные положения по налоговым льготам закреплены в Налоговом кодексе Российской Федерации, а также соответствующими категории налогоплательщика федеральным законами (например, ФЗ "О статусе военнослужащих").Изменения в 2024 году26 января 2024 года Владимир Путин поручил освободить от налога на имущество членов семей участников СВО. По его словам привилегия должна распространяться не только на бойцов спецоперации, но и на их жен и детей. Этот вопрос президент предложил проработать Минфину и властям регионов.Кроме того, в 2023 году по всей России прошла кадастровая переоценка недвижимости. Ее результаты будут учтены при оплате налога за 2024 год, который нужно будет заплатить только в 2025 году.

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федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, россия