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Продажа земельного участка: какой нужно заплатить налог и как сэкономить

Налог с продажи земельного участка 2021: какую сумму платить и как рассчитать

Продажа земельного участка: какой нужно заплатить налог и как сэкономить

Доход от продажи дома с земельным участком, на который оформлено право собственности, облагается налогом. Какую часть денег, полученных от проданной в 2021 году РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:28

2021-12-16T13:28

2021-12-16T13:28

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федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Доход от продажи дома с земельным участком, на который оформлено право собственности, облагается налогом. Какую часть денег, полученных от проданной в 2021 году недвижимости, нужно отдать в бюджет, откуда берется такая сумма и когда можно не платить налог — в материале РИА Новости.Каким налогом облагается продажа землиКогда человек продает земельный участок, он обязан заплатить государству налог с полученного дохода. Это прописано в Налоговом кодексе Российской Федерации (НК РФ).Кто обязан платить налогЕсли сам участок находится на территории России, то платить налог за полученные деньги от его продажи владелец обязан в любом случае. Будь то физическое или юридическое это лицо, гражданин РФ или иностранец.Юридические лицаКакой налог с продажи земли будет платить индивидуальный предприниматель (ИП) или юрлицо, зависит от того, какую систему налогообложения они используют.l При общей системе налогообложения (ОСНО) юрлицо вносит полученные от продажи участка средства в расчеты по налогу на прибыль. Затраты на покупку земли включают в расходы. В этом случае налог начислят на разницу полученной прибыли и расходов. Налоговая ставка- 20 %.l При упрощенной системе налогообложения (УСН) доход от продажи земли включают в выручку, на нее начисляется налог по ставке 6 %. Если участок купили для перепродажи, его стоимость вносят в расходы. Туда же можно включить работы на земле или подготовку документов для продажи нотариусом. В итоге из суммы дохода вычитаются все расходы, а полученный результат облагается налогом уже в 15 %.Налог с продажи земли для юрлиц зависит еще от множества нюансов, которые целиком приведены в главах 25, 26.1 и 26.2 НК РФ.ИП платит налог по схеме для юрлица, только если участок он использовал непосредственно для своего бизнеса. В противном случае — как физическое лицо.Физические лицаЛюбой человек, совершивший сделку по продаже земли на территории России, обязан заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).Когда не нужно платить налогЕсть две ситуации, в которых физлицу платить налог после продажи участка не нужно.Однако есть оговорка, которая не позволяет занизить стоимость земли, чтобы уйти от налога. ФНС проверяет соотношение дохода от продажи и кадастровой стоимости участка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Для расчета суммы дохода кадастровую стоимость умножают на понижающий коэффициент 0,7.Так, если в договоре купли-продажи указана сумма в 2 миллиона рублей за землю, а ее кадастровая стоимость в ЕГРН — 3 миллиона, то налог рассчитают по последней.Ставка налогаСтавка НДФЛ зависит от того, признан продавец налоговым резидентом РФ или нет. Резиденты платят 13 %, нерезиденты — 30 %.Кто и при каких условиях считается резидентом, а кто нет, подробно расписано в ст. 207 НК РФ. Однако могут быть и исключения.Налоговый периодПодать в налоговую документы о сделке с земельным участком необходимо до 30 апреля следующего после продажи года. Так, если землю продали в сентябре 2021 года, то декларацию важно предоставить до 30 апреля 2022-го. Проверять документы будут в течение трех месяцев.Налоговые вычетыВладельцы земли, которые решили ее продать раньше установленного минимального срока — трех лет, могут получить имущественные налоговые вычеты.Юрист Ольга Макаревич уточняет: "Часто земля продается одновременно вместе с домом. Согласно статье 220 Налогового кодекса, размер имущественного вычета равен сумме, которую вы потратили на приобретение жилой недвижимости, но ограничен 2 миллионами рублей. Это значит, что в совокупности налоговый вычет за землю и расположенный на ней дом не может быть больше 2 миллионов рублей или 260 тысяч рублей к возврату (13 % от 2 миллионов рублей). Воспользоваться им можно только один раз".Порядок декларированияПодавать декларацию 3-НДФЛ в налоговую необходимо только в случае, если участок до продажи был в собственности не более трех лет — минимально установленного срока.Подать документ можно несколькими способами:В декларации надо указать сумму полученного дохода, источник (данные покупателя), сумму расходов или налогового вычета.СрокиНалог на доход с продажи земли нужно заплатить до 15 июля года, следующего за годом сделки."После того как налоговая проверит декларацию, специалисты сообщают налогоплательщику, корректны ли представленные данные. Если всё верно, то выдают квитанцию на определенную сумму", — объясняет Ольга Макаревич.Порядок уплатыЗаплатить налог необходимо в течение месяца после получения квитанции, если другой срок не указан в уведомлении ФНС.Сделать это можно в любом банке или в личном кабинете на сайте ФНС."Внести деньги можно и заранее — единым налоговым платежом. После поступления сведений о сумме задолженности они автоматически спишутся со счета", — говорит Ольга Макаревич.Чтобы пользоваться таким сервисом, нужно ввести реквизиты плательщика и сумму платежа на специальном сайте. Система будет самостоятельно распределять внесенные средства на налоги. В первую очередь закроет пени и задолженности в порядке возрастания, потом — другие налоги и сборы. Если текущих платежей нет, то деньги останутся на счете.Ответственность за неуплатуЕсли продавец вовремя не подал декларацию и не внес в нее доходы от продажи земельного участка, ему грозит штраф — 5 % от суммы установленного налога ежемесячно со дня просрочки. При этом сумма должна быть не меньше 1000 рублей и не больше 30 % от установленного налога."Даже если налог составил 0 рублей и оплате не подлежит, то придётся оплатить минимальный штраф в 1000 рублей", — предупреждает юрист Ольга Макаревич.Неуплата налога в этом случае также грозит санкциями: штраф составит 20-40 % от начисленной суммы.А если подать декларацию в срок, но задержаться оплатой, то штрафа не будет, но на сумму начислят пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России.Как избежать штрафа и пениЧтобы обойтись без лишних расходов при продаже земли, нужно заранее спланировать уплату налогов:Продажа участка без налоговЕсть три способа продать земельный участок без налога.

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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), земля и загородная недвижимость - вопрос-ответ - полезное, дача, налоги, россия, дача