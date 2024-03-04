Рейтинг@Mail.ru
Чем удивляет Московская неделя моды - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/moda-1930953953.html
Чем удивляет Московская неделя моды
Чем удивляет Московская неделя моды - РИА Новости, 04.03.2024
Чем удивляет Московская неделя моды
Новый сезон Московской недели моды проходит в российской столице с 1 по 8 марта. Лучшие кадры — в фотоленте Ria.ru.
2024-03-04T11:56
2024-03-04T11:56
фото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930945649_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_3d0b227ac65785c1decc4cfe3883523c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930945649_0:20:2704:2048_1920x0_80_0_0_eadcd7db20327aa07087d3cca3daf147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото
Фото

Чем удивляет Московская неделя моды

Читать ria.ru в
Новый сезон Московской недели моды проходит в российской столице с 1 по 8 марта. Лучшие кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ пройдут более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров

Модели перед началом показа на Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж в Москве

В центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ пройдут более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Отечественные бренды представят одежду дизайнеров из разных регионов. В их числе —Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Киров, Челябинск, Пятигорск и другие.

Подготовка к показу на Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж в Москве

Отечественные бренды представят одежду дизайнеров из разных регионов. В их числе —Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Киров, Челябинск, Пятигорск и другие.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Среди зарубежных гостей — AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика) и другие.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда AO brand (Бразилия) в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж в Москве

Среди зарубежных гостей — AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика) и другие.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Модели демонстрируют образцы из коллекции бренда AO brand (Бразилия).

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда AO brand (Бразилия) в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж в Москве

Модели демонстрируют образцы из коллекции бренда AO brand (Бразилия).

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Все иностранные дизайнеры проведут показы в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, заключенных на BRICS+ Fashion Summit.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Bitte Ruhe в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж в Москве

Все иностранные дизайнеры проведут показы в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, заключенных на BRICS+ Fashion Summit.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

"Неделя моды проводится уже не первый раз: она заслужила внимание и уважение не только у индустрии — это и дизайнеры, производство, байеры, любители моды, но и у населения", — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Bitte Ruhe в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж в Москве

"Неделя моды проводится уже не первый раз: она заслужила внимание и уважение не только у индустрии — это и дизайнеры, производство, байеры, любители моды, но и у населения", — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото — одежда из коллекции бренда Bitte Ruhe.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Bitte Ruhe в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж в Москве

На фото — одежда из коллекции бренда Bitte Ruhe.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Программа также предусматривает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория.

Подготовка к показу на Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж в Москве

Программа также предусматривает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В первый день весны неделю моды открыл большой гала-показ в 75-м павильоне форума-выставки "Россия", с тех пор множество мероприятий ежедневно проходят как на ВДНХ, так и в ЦВЗ "Манеж"

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда AO brand (Бразилия) в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж в Москве

В первый день весны неделю моды открыл большой гала-показ в 75-м павильоне форума-выставки "Россия", с тех пор множество мероприятий ежедневно проходят как на ВДНХ, так и в ЦВЗ "Манеж"

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Bitte Ruhe.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Bitte Ruhe в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж в Москве

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Bitte Ruhe.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Фото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала