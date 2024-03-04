Чем удивляет Московская неделя моды

В центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ пройдут более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров
В центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ пройдут более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров
Отечественные бренды представят одежду дизайнеров из разных регионов. В их числе —Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Киров, Челябинск, Пятигорск и другие.
Отечественные бренды представят одежду дизайнеров из разных регионов. В их числе —Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Киров, Челябинск, Пятигорск и другие.
Среди зарубежных гостей — AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика) и другие.
Среди зарубежных гостей — AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика) и другие.
Модели демонстрируют образцы из коллекции бренда AO brand (Бразилия).
Модели демонстрируют образцы из коллекции бренда AO brand (Бразилия).
Все иностранные дизайнеры проведут показы в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, заключенных на BRICS+ Fashion Summit.
Все иностранные дизайнеры проведут показы в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, заключенных на BRICS+ Fashion Summit.
"Неделя моды проводится уже не первый раз: она заслужила внимание и уважение не только у индустрии — это и дизайнеры, производство, байеры, любители моды, но и у населения", — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
"Неделя моды проводится уже не первый раз: она заслужила внимание и уважение не только у индустрии — это и дизайнеры, производство, байеры, любители моды, но и у населения", — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
На фото — одежда из коллекции бренда Bitte Ruhe.
Программа также предусматривает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория.
Программа также предусматривает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория.
В первый день весны неделю моды открыл большой гала-показ в 75-м павильоне форума-выставки "Россия", с тех пор множество мероприятий ежедневно проходят как на ВДНХ, так и в ЦВЗ "Манеж"
В первый день весны неделю моды открыл большой гала-показ в 75-м павильоне форума-выставки "Россия", с тех пор множество мероприятий ежедневно проходят как на ВДНХ, так и в ЦВЗ "Манеж"
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Bitte Ruhe.
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Bitte Ruhe.