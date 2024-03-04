Чем удивляет Московская неделя моды

"Неделя моды проводится уже не первый раз: она заслужила внимание и уважение не только у индустрии — это и дизайнеры, производство, байеры, любители моды, но и у населения", — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.