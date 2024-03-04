https://ria.ru/20240304/lavra-1931086312.html

В Киеве не исключили принудительного выселения монахов из лавры

В Киеве не исключили принудительного выселения монахов из лавры - РИА Новости, 04.03.2024

В Киеве не исключили принудительного выселения монахов из лавры

Украинские власти рассматривают различные варианты выселения монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печеркой лавры, в том числе и в... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T18:55

2024-03-04T18:55

2024-03-04T18:55

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киево-печерская лавра

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские власти рассматривают различные варианты выселения монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печеркой лавры, в том числе и в принудительном порядке, заявил в понедельник исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Как сообщал в декабре 2023 года адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Украинской православной церкви, заседание киевского суда по вопросу выселения монастыря УПЦ с территории нижней части Киево-Печерской лавры не состоялось из-за болезни главного судьи. "В нашей жизни рассматривают все варианты (выселения монахов - ред.), но выбирают тот, который наиболее оптимальный. Есть такой инструмент как принудительное выселение. Но мы должны понимать, что с той стороны тоже люди.... Со всеми надо общаться, делать взвешенно и опираясь исключительно на официальные документы и судебные решения", - приводит слова Карандеева украинское издание Telegraf. Он отметил, что сейчас осуществляется планомерная работа по учету имущества, ранее находящегося в пользовании у монастыря УПЦ. Кроме того, чиновник подчеркнул, что в связи с судебным решением, которое было не в пользу УПЦ, монахи находятся на территории лавры якобы незаконно. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В августе суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html

https://ria.ru/20240222/kiev-1928531344.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, киев, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), в мире, киево-печерская лавра