https://ria.ru/20240304/kosachev-1931090171.html

Косачев оценил комментарии Берлина по утечке разговора немецких офицеров

Косачев оценил комментарии Берлина по утечке разговора немецких офицеров - РИА Новости, 04.03.2024

Косачев оценил комментарии Берлина по утечке разговора немецких офицеров

Комментарии Берлина по утечке записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту либо невнятные, либо безумные, однако... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T19:19

2024-03-04T19:19

2024-03-04T19:22

германия

берлин (город)

в мире

константин косачев

маргарита симоньян

совет федерации рф

борис писториус

украина

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Комментарии Берлина по утечке записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту либо невнятные, либо безумные, однако ракетные приготовления Германии – это сознательный акт соучастия в государственном терроризме, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. "Реакция германского руководства на опубликование переговоров высокопоставленных военных была предсказуемой: обсуждать стали не содержание публикации, а сам факт, что такие важные беседы стали достоянием широкой общественности. Халатность и возможность утечки для Берлина явно важнее того, что он уверенно ведет свою страну к войне с ядерным государством", - написал политик в своем Telegram-канале.Впрочем, совсем уйти от ответа по существу также не получается, добавил Косачев. "Однако в комментариях мы слышим либо невнятное, либо безумное", - написал политик. Так, министр обороны Германии Борис Писториус назвал опубликованную запись "гибридной дезинформирующей атакой" России, подчеркнул законодатель. "То есть слова германских генералов, подлинность которых уже никто не отрицает – это, оказывается, "кремлевская дезинформация"! На появление которой, кстати, Берлин отреагировал вполне по-демократически: аккаунты в социальной сети X, распространявшие эту запись, были заблокированы в Германии. Согражданам лучше не знать, что на самом деле говорят их военачальники. Потому что это разительно отличается от того, что им публично обещают лидеры страны", - отметил Косачев. По словам сенатора, цинизм и военных, и политиков, планирующих разрушить уникальный гражданский инженерный объект, особенно потрясает тем, что, "как признают сами бундесверовцы в разговоре, поставка ракет не изменит ход конфликта – на поле боя Таурусы ничего не изменят существенно, как и разрушение моста". "То есть ракетные приготовления Германии – это абсолютно сознательный акт соучастия в государственном терроризме, который не преследует военных целей, а просто должен нанести максимальный ущерб людям и оттянуть крушение киевского режима. К тому же немцам, похоже, вполне импонирует идея Киева о блокаде Крыма как факторе давления на Москву – блокады, как известно, вполне в германской традиции", - написал парламентарий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://ria.ru/20240304/utechka-1931063054.html

https://ria.ru/20240304/makron-1931072910.html

германия

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германия, берлин (город), в мире, константин косачев, маргарита симоньян, совет федерации рф, борис писториус, украина, разговор немецких военных об атаке на крымский мост