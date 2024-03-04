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Косачев оценил комментарии Берлина по утечке разговора немецких офицеров - РИА Новости, 04.03.2024
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19:19 04.03.2024 (обновлено: 19:22 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/kosachev-1931090171.html
Косачев оценил комментарии Берлина по утечке разговора немецких офицеров
Косачев оценил комментарии Берлина по утечке разговора немецких офицеров - РИА Новости, 04.03.2024
Косачев оценил комментарии Берлина по утечке разговора немецких офицеров
Комментарии Берлина по утечке записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту либо невнятные, либо безумные, однако... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T19:19
2024-03-04T19:22
германия
берлин (город)
в мире
константин косачев
маргарита симоньян
совет федерации рф
борис писториус
украина
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Комментарии Берлина по утечке записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту либо невнятные, либо безумные, однако ракетные приготовления Германии – это сознательный акт соучастия в государственном терроризме, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. &quot;Реакция германского руководства на опубликование переговоров высокопоставленных военных была предсказуемой: обсуждать стали не содержание публикации, а сам факт, что такие важные беседы стали достоянием широкой общественности. Халатность и возможность утечки для Берлина явно важнее того, что он уверенно ведет свою страну к войне с ядерным государством&quot;, - написал политик в своем Telegram-канале.Впрочем, совсем уйти от ответа по существу также не получается, добавил Косачев. "Однако в комментариях мы слышим либо невнятное, либо безумное", - написал политик. Так, министр обороны Германии Борис Писториус назвал опубликованную запись "гибридной дезинформирующей атакой" России, подчеркнул законодатель. "То есть слова германских генералов, подлинность которых уже никто не отрицает – это, оказывается, "кремлевская дезинформация"! На появление которой, кстати, Берлин отреагировал вполне по-демократически: аккаунты в социальной сети X, распространявшие эту запись, были заблокированы в Германии. Согражданам лучше не знать, что на самом деле говорят их военачальники. Потому что это разительно отличается от того, что им публично обещают лидеры страны", - отметил Косачев. По словам сенатора, цинизм и военных, и политиков, планирующих разрушить уникальный гражданский инженерный объект, особенно потрясает тем, что, "как признают сами бундесверовцы в разговоре, поставка ракет не изменит ход конфликта – на поле боя Таурусы ничего не изменят существенно, как и разрушение моста". "То есть ракетные приготовления Германии – это абсолютно сознательный акт соучастия в государственном терроризме, который не преследует военных целей, а просто должен нанести максимальный ущерб людям и оттянуть крушение киевского режима. К тому же немцам, похоже, вполне импонирует идея Киева о блокаде Крыма как факторе давления на Москву – блокады, как известно, вполне в германской традиции", - написал парламентарий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
https://ria.ru/20240304/utechka-1931063054.html
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берлин (город)
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германия, берлин (город), в мире, константин косачев, маргарита симоньян, совет федерации рф, борис писториус, украина, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Германия, Берлин (город), В мире, Константин Косачев, Маргарита Симоньян, Совет Федерации РФ, Борис Писториус, Украина, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Косачев оценил комментарии Берлина по утечке разговора немецких офицеров

Сенатор Косачев оценил комментарии Берлина по утечке разговора немецких офицеров

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Комментарии Берлина по утечке записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту либо невнятные, либо безумные, однако ракетные приготовления Германии – это сознательный акт соучастия в государственном терроризме, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
«

"Реакция германского руководства на опубликование переговоров высокопоставленных военных была предсказуемой: обсуждать стали не содержание публикации, а сам факт, что такие важные беседы стали достоянием широкой общественности. Халатность и возможность утечки для Берлина явно важнее того, что он уверенно ведет свою страну к войне с ядерным государством", - написал политик в своем Telegram-канале.

Впрочем, совсем уйти от ответа по существу также не получается, добавил Косачев. "Однако в комментариях мы слышим либо невнятное, либо безумное", - написал политик.
Так, министр обороны Германии Борис Писториус назвал опубликованную запись "гибридной дезинформирующей атакой" России, подчеркнул законодатель. "То есть слова германских генералов, подлинность которых уже никто не отрицает – это, оказывается, "кремлевская дезинформация"! На появление которой, кстати, Берлин отреагировал вполне по-демократически: аккаунты в социальной сети X, распространявшие эту запись, были заблокированы в Германии. Согражданам лучше не знать, что на самом деле говорят их военачальники. Потому что это разительно отличается от того, что им публично обещают лидеры страны", - отметил Косачев.
По словам сенатора, цинизм и военных, и политиков, планирующих разрушить уникальный гражданский инженерный объект, особенно потрясает тем, что, "как признают сами бундесверовцы в разговоре, поставка ракет не изменит ход конфликта – на поле боя Таурусы ничего не изменят существенно, как и разрушение моста".
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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"То есть ракетные приготовления Германии – это абсолютно сознательный акт соучастия в государственном терроризме, который не преследует военных целей, а просто должен нанести максимальный ущерб людям и оттянуть крушение киевского режима. К тому же немцам, похоже, вполне импонирует идея Киева о блокаде Крыма как факторе давления на Москву – блокады, как известно, вполне в германской традиции", - написал парламентарий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
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