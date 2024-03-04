Россия сорвала несколько химпровокаций Украины на СВО, заявил Минпромторг
Минпромторг: благодаря информации от России удалось сорвать химпровокации ВСУ
© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Благодаря заранее предоставленной Россией информации о планирующихся Украиной химических провокациях удалось избежать ряда трагедий, сообщил в понедельник журналистам замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.
Он отметил, что Россия постоянно сообщает в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о планах по осуществлению химических провокаций с использованием различных токсичных веществ, разрабатываемых вооруженными формированиями Украины.
"Отмечу, что именно благодаря информированию международного сообщества Российской Федерацией и обнародованию этих данных ряд трагедий удалось избежать. К сожалению, исключением стала атака на аммиакопровод, который был разрушен действиями ВСУ летом прошлого года", - сказал Лысогорский. При этом замглавы Минпромторга добавил, что "как ни печально признавать, большинство наших доводов и аргументов представлялись Западом в средствах массовой информации как необоснованные и надуманные".
Ранее телеканал RT сообщил, что Украина собиралась подмешивать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий рассказал, что вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах.
Еще 27 ноября 2023 года на 28 сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге официальный представитель РФ в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли РФ Лысогорский предупреждал, что в ходе специальной военной операции на Украине ярко просматривается стремление США и их евроатлантических союзников провести эксперимент по применению психотропных и наркотических химикатов, не входящих в списки конвенции, которые активно воздействуют на центральную нервную систему человека. Также он подчеркивал, что именно эти вещества одновременно подпадают под прямой запрет по другим конвенциям, таким как Единая конвенция о наркотических средствах, Конвенция о психотропных веществах и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Кроме того, Лысогорский информировал международное сообщество о наличии в распоряжении РФ неоспоримых доказательств участия США и их евро-атлантических союзников в поставках на Украину токсичных химикатов, а также средств их доставки.