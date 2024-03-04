https://ria.ru/20240304/khimiya-1930974737.html

Россия сорвала несколько химпровокаций Украины на СВО, заявил Минпромторг

Россия сорвала несколько химпровокаций Украины на СВО, заявил Минпромторг - РИА Новости, 04.03.2024

Россия сорвала несколько химпровокаций Украины на СВО, заявил Минпромторг

Благодаря заранее предоставленной Россией информации о планирующихся Украиной химических провокациях удалось избежать ряда трагедий, сообщил в понедельник... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:09

2024-03-04T12:09

2024-03-04T12:09

специальная военная операция на украине

россия

украина

здоровье - общество

в мире

кирилл лысогорский

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

организация по запрещению химического оружия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776951812_0:89:2000:1214_1920x0_80_0_0_ef473d3711f1fed6e20f048f2ede4952.jpg

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Благодаря заранее предоставленной Россией информации о планирующихся Украиной химических провокациях удалось избежать ряда трагедий, сообщил в понедельник журналистам замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский. Он отметил, что Россия постоянно сообщает в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о планах по осуществлению химических провокаций с использованием различных токсичных веществ, разрабатываемых вооруженными формированиями Украины. "Отмечу, что именно благодаря информированию международного сообщества Российской Федерацией и обнародованию этих данных ряд трагедий удалось избежать. К сожалению, исключением стала атака на аммиакопровод, который был разрушен действиями ВСУ летом прошлого года", - сказал Лысогорский. При этом замглавы Минпромторга добавил, что "как ни печально признавать, большинство наших доводов и аргументов представлялись Западом в средствах массовой информации как необоснованные и надуманные". Ранее телеканал RT сообщил, что Украина собиралась подмешивать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий рассказал, что вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах. Еще 27 ноября 2023 года на 28 сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге официальный представитель РФ в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли РФ Лысогорский предупреждал, что в ходе специальной военной операции на Украине ярко просматривается стремление США и их евроатлантических союзников провести эксперимент по применению психотропных и наркотических химикатов, не входящих в списки конвенции, которые активно воздействуют на центральную нервную систему человека. Также он подчеркивал, что именно эти вещества одновременно подпадают под прямой запрет по другим конвенциям, таким как Единая конвенция о наркотических средствах, Конвенция о психотропных веществах и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, Лысогорский информировал международное сообщество о наличии в распоряжении РФ неоспоримых доказательств участия США и их евро-атлантических союзников в поставках на Украину токсичных химикатов, а также средств их доставки.

https://ria.ru/20240227/khimoruzhie-1929698923.html

https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928227162.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, здоровье - общество, в мире, кирилл лысогорский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины