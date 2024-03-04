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Россия сорвала несколько химпровокаций Украины на СВО, заявил Минпромторг - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/khimiya-1930974737.html
Россия сорвала несколько химпровокаций Украины на СВО, заявил Минпромторг
Россия сорвала несколько химпровокаций Украины на СВО, заявил Минпромторг - РИА Новости, 04.03.2024
Россия сорвала несколько химпровокаций Украины на СВО, заявил Минпромторг
Благодаря заранее предоставленной Россией информации о планирующихся Украиной химических провокациях удалось избежать ряда трагедий, сообщил в понедельник... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:09
2024-03-04T12:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
здоровье - общество
в мире
кирилл лысогорский
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Благодаря заранее предоставленной Россией информации о планирующихся Украиной химических провокациях удалось избежать ряда трагедий, сообщил в понедельник журналистам замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский. Он отметил, что Россия постоянно сообщает в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о планах по осуществлению химических провокаций с использованием различных токсичных веществ, разрабатываемых вооруженными формированиями Украины. "Отмечу, что именно благодаря информированию международного сообщества Российской Федерацией и обнародованию этих данных ряд трагедий удалось избежать. К сожалению, исключением стала атака на аммиакопровод, который был разрушен действиями ВСУ летом прошлого года", - сказал Лысогорский. При этом замглавы Минпромторга добавил, что "как ни печально признавать, большинство наших доводов и аргументов представлялись Западом в средствах массовой информации как необоснованные и надуманные". Ранее телеканал RT сообщил, что Украина собиралась подмешивать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий рассказал, что вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах. Еще 27 ноября 2023 года на 28 сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге официальный представитель РФ в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли РФ Лысогорский предупреждал, что в ходе специальной военной операции на Украине ярко просматривается стремление США и их евроатлантических союзников провести эксперимент по применению психотропных и наркотических химикатов, не входящих в списки конвенции, которые активно воздействуют на центральную нервную систему человека. Также он подчеркивал, что именно эти вещества одновременно подпадают под прямой запрет по другим конвенциям, таким как Единая конвенция о наркотических средствах, Конвенция о психотропных веществах и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, Лысогорский информировал международное сообщество о наличии в распоряжении РФ неоспоримых доказательств участия США и их евро-атлантических союзников в поставках на Украину токсичных химикатов, а также средств их доставки.
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россия, украина, здоровье - общество, в мире, кирилл лысогорский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Здоровье - Общество, В мире, Кирилл Лысогорский, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины
Россия сорвала несколько химпровокаций Украины на СВО, заявил Минпромторг

Минпромторг: благодаря информации от России удалось сорвать химпровокации ВСУ

© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Благодаря заранее предоставленной Россией информации о планирующихся Украиной химических провокациях удалось избежать ряда трагедий, сообщил в понедельник журналистам замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.
Он отметил, что Россия постоянно сообщает в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о планах по осуществлению химических провокаций с использованием различных токсичных веществ, разрабатываемых вооруженными формированиями Украины.
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"Отмечу, что именно благодаря информированию международного сообщества Российской Федерацией и обнародованию этих данных ряд трагедий удалось избежать. К сожалению, исключением стала атака на аммиакопровод, который был разрушен действиями ВСУ летом прошлого года", - сказал Лысогорский. При этом замглавы Минпромторга добавил, что "как ни печально признавать, большинство наших доводов и аргументов представлялись Западом в средствах массовой информации как необоснованные и надуманные".
Ранее телеканал RT сообщил, что Украина собиралась подмешивать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий рассказал, что вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах.
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Еще 27 ноября 2023 года на 28 сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге официальный представитель РФ в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли РФ Лысогорский предупреждал, что в ходе специальной военной операции на Украине ярко просматривается стремление США и их евроатлантических союзников провести эксперимент по применению психотропных и наркотических химикатов, не входящих в списки конвенции, которые активно воздействуют на центральную нервную систему человека. Также он подчеркивал, что именно эти вещества одновременно подпадают под прямой запрет по другим конвенциям, таким как Единая конвенция о наркотических средствах, Конвенция о психотропных веществах и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Кроме того, Лысогорский информировал международное сообщество о наличии в распоряжении РФ неоспоримых доказательств участия США и их евро-атлантических союзников в поставках на Украину токсичных химикатов, а также средств их доставки.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЗдоровье - ОбществоВ миреКирилл ЛысогорскийМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Организация по запрещению химического оружияВооруженные силы Украины
 
 
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