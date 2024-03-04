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Баку обвинил Ереван в отказе выдать точные карты минных полей в Карабахе - РИА Новости, 04.03.2024
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02:27 04.03.2024 (обновлено: 02:28 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/karabakh-1930904339.html
Баку обвинил Ереван в отказе выдать точные карты минных полей в Карабахе
Баку обвинил Ереван в отказе выдать точные карты минных полей в Карабахе - РИА Новости, 04.03.2024
Баку обвинил Ереван в отказе выдать точные карты минных полей в Карабахе
Армянская сторона различными предлогами отказывается предоставить Баку точные карты минных полей в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T02:27
2024-03-04T02:28
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БАКУ, 4 мар - РИА Новости. Армянская сторона различными предлогами отказывается предоставить Баку точные карты минных полей в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. "Заложенные Арменией мины остаются серьезной проблемой. Ереван под разными предлогами отказывается предоставить точные карты минных полей. Число жертв с ноября 2020 года достигло 346. Сегодня в результате взрыва пострадал пастух, ему ампутировали обе ноги", - говорится в сообщении. Ранее Служба национальной безопасности Армении заявила, что в 2021 году передала без предусловий представителям Азербайджана 972 формуляра карт минных полей, однако после этого Баку "начал информационную кампанию, обвиняя Армению в предоставлении неточных и неполных формуляров". В СНБ напомнили, что Армения неоднократно заявляла, что карт лучшего качества в ее распоряжении просто нет. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20231206/armyane-1914086670.html
https://ria.ru/20240302/armeniya-1930641564.html
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армения, баку, ереван, никол пашинян, в мире
Армения, Баку, Ереван, Никол Пашинян, В мире
Баку обвинил Ереван в отказе выдать точные карты минных полей в Карабахе

В Баку заявили, что Ереван отказывается выдать карты минных полей в Карабахе

© AP PhotoВоеннослужащие в районе границы между Нагорным Карабахом и Арменией
Военнослужащие в районе границы между Нагорным Карабахом и Арменией - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo
Военнослужащие в районе границы между Нагорным Карабахом и Арменией. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 4 мар - РИА Новости. Армянская сторона различными предлогами отказывается предоставить Баку точные карты минных полей в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«
"Заложенные Арменией мины остаются серьезной проблемой. Ереван под разными предлогами отказывается предоставить точные карты минных полей. Число жертв с ноября 2020 года достигло 346. Сегодня в результате взрыва пострадал пастух, ему ампутировали обе ноги", - говорится в сообщении.
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Ранее Служба национальной безопасности Армении заявила, что в 2021 году передала без предусловий представителям Азербайджана 972 формуляра карт минных полей, однако после этого Баку "начал информационную кампанию, обвиняя Армению в предоставлении неточных и неполных формуляров". В СНБ напомнили, что Армения неоднократно заявляла, что карт лучшего качества в ее распоряжении просто нет.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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