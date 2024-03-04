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Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО - РИА Новости, 04.03.2024
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15:40 04.03.2024 (обновлено: 17:19 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/efremov-1931040120.html
Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО
Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО - РИА Новости, 04.03.2024
Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО
Администрация колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщил глава ОНК Москвы... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:40
2024-03-04T17:19
москва
михаил ефремов
онк
происшествия
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
белгородская область
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Администрация колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщил глава ОНК Москвы Георгий Волков в Telegram-канале."Михаилу Ефремову комиссия в колонии, в которой он отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда", — написал он.По словам правозащитника, в противном случае они могут подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы, тогда Ефремову позволят переместиться в исправительный центр, где он сможет работать "фактически свободным человеком".Он также напомнил, что актер отбыл уже больше половины назначенного ему срока, учитывая время в СИЗО.Восьмого июня 2020 года Ефремов, находясь в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада" в центре Москвы. Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.Изначально Пресненский суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.Он отбывает наказание в колонии в Белгородской области.
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москва, михаил ефремов, онк, происшествия, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, белгородская область
Москва, Михаил Ефремов, ОНК, Происшествия, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), ДТП с участием Михаила Ефремова, Белгородская область
Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО

Суд изучит возможность УДО Ефремова после одобрения ходатайства в колонии

© Кадр видео из соцсетейАктер Михаил Ефремов в колонии
Актер Михаил Ефремов в колонии
© Кадр видео из соцсетей
Актер Михаил Ефремов в колонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Администрация колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщил глава ОНК Москвы Георгий Волков в Telegram-канале.
"Михаилу Ефремову комиссия в колонии, в которой он отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда", — написал он.
"Все это, конечно, чудовищно": Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда | Перейти в медиабанк

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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1 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

Актёр Михаил Ефремов (справа), вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Москве

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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2 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

Автомобиль ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы, на котором актёра Михаила Ефремова доставили в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

Медицинский работник и журналисты у Таганского суда Москвы, куда доставили актёра Михаила Ефремова для избрания ему меры пресечения

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Артист согласился с предъявленным обвинением.

Актёр Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 10
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда | Перейти в медиабанк

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская после заседания Таганского суда

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 10
© РИА Новости

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
8 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 9 августа

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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9 из 10
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда | Перейти в медиабанк

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в медиабанк
10 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в медиабанк
1 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
2 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в медиабанк
6 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
8 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в медиабанк
10 из 10
По словам правозащитника, в противном случае они могут подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы, тогда Ефремову позволят переместиться в исправительный центр, где он сможет работать "фактически свободным человеком".
Он также напомнил, что актер отбыл уже больше половины назначенного ему срока, учитывая время в СИЗО.
Восьмого июня 2020 года Ефремов, находясь в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада" в центре Москвы. Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.
Изначально Пресненский суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
Он отбывает наказание в колонии в Белгородской области.
Виновен: оглашение приговора Михаилу Ефремову
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

Актеры театра у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова, выражают поддержку потерпевшим

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

Шаман у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актёра Михаила Ефремова

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

Сотрудник полиции охраняет вход в здание Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
5 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в здании Пресненского суда города Москвы

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова (справа) и актер Иван Охлобыстин в здании Пресненского суда

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

Музыкант Гарик Сукачев у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

© РИА Новости / Илья Питалев
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11 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

Актер Никита Джигурда у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

Участники флешмоба у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова, выражают поддержку потерпевшим

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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14 из 15
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
15 из 15

Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 15

У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 15

Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 15

Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 15

Ефремов прошел молча и не стал отвечать на вопросы журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
5 из 15

Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 15

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 15

Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 15

В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 15

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 15

Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 15

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 15

Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 15

Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
14 из 15

Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
МоскваМихаил ЕфремовОНКПроисшествияСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваБелгородская область
 
 
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