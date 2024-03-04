https://ria.ru/20240304/efremov-1931040120.html

Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО

Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО - РИА Новости, 04.03.2024

Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО

Администрация колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщил глава ОНК Москвы... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:40

2024-03-04T15:40

2024-03-04T17:19

москва

михаил ефремов

онк

происшествия

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

белгородская область

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Администрация колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщил глава ОНК Москвы Георгий Волков в Telegram-канале."Михаилу Ефремову комиссия в колонии, в которой он отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда", — написал он.По словам правозащитника, в противном случае они могут подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы, тогда Ефремову позволят переместиться в исправительный центр, где он сможет работать "фактически свободным человеком".Он также напомнил, что актер отбыл уже больше половины назначенного ему срока, учитывая время в СИЗО.Восьмого июня 2020 года Ефремов, находясь в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада" в центре Москвы. Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.Изначально Пресненский суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.Он отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

москва

белгородская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, михаил ефремов, онк, происшествия, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, белгородская область