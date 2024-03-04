Администрация колонии одобрила ходатайство Михаила Ефремова об УДО

Суд изучит возможность УДО Ефремова после одобрения ходатайства в колонии
Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.
Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.
Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.
Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.
За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.
За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.
Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.
Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.
Артист согласился с предъявленным обвинением.
"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.
"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.
Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.
Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.
Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.
Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.
Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.
Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.
Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.
Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.
За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.
Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.
Артист согласился с предъявленным обвинением.
"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.
Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.
Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.
Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.
Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.
Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.
У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.
У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.
Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".
Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".
Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.
Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.
Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.
Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.
Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.
Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.
В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.
В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.
Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.
Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.
Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.
Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.
Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.
Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.
Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.
Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.
Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.
Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.
Михаил Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей, в руках у него была лишь папка с документами.
У здания суда собрались и поклонники актера, которые называют его невиновным, и те, кто считает, что Ефремов заслужил наказание.
Поддержать артиста приехал даже шаман, который убежден, что ДТП произошло по вине "темных сил".
Приставы провели обвиняемого в здание под аплодисменты фанатов.
Адвокат актера Эльман Пашаев в здании Пресненского суда.
Иван Охлобыстин — один их тех, кто приехал поддержать Ефремова.
В Пресненский суд приехал и музыкант Гарик Сукачев.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отказался давать какие-либо прогнозы по делу.
Суд признал Ефремова виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины.
Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Ефремов сидел на пассажирском сидении.
Судья отказалась принимать во внимание признание вины актера. Ефремов получил восемь лет колонии.
Кроме того, суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей.
Из здания суда актера вывели в наручниках. Полицейские посадили его в автозак и увезли в СИЗО.