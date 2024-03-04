https://ria.ru/20240304/briks-1931074303.html
БРИКС включило в повестку предложение Ирана о создании аналога SWIFT
БРИКС включило в повестку предложение Ирана о создании аналога SWIFT - РИА Новости, 04.03.2024
БРИКС включило в повестку предложение Ирана о создании аналога SWIFT
Руководство БРИКС включило в повестку предложения центрального банка Ирана по созданию своей системы обмена финансовыми сообщениями, аналогичной SWIFT, между... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:53
2024-03-04T17:53
2024-03-04T17:53
иран
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155508/13/1555081361_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2dbbe0766f7857bb32ea4146f7a16fc0.jpg
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Руководство БРИКС включило в повестку предложения центрального банка Ирана по созданию своей системы обмена финансовыми сообщениями, аналогичной SWIFT, между государствами-членами БРИКС, а также организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (аналогичной ФАТФ), заявил замглавы центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими, слова которого приводит госагентство IRNA. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. "Предложения Центрального банка Ирана о создании системы обмена финансовыми сообщениями между членами организации (аналогично SWIFT), борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (аналогично ФАТФ) и международных кредитно-рейтинговых институтов для участников БРИКС были приняты организацией на повестку дня", - сказал Карими. Он отметил, что государствам-членам БРИКС как "развивающимся в экономическом отношении державам" необходимо создать расчетный механизм для достижения единой финансовой системы, в которой "огромную роль может сыграть иранская сторона".
https://ria.ru/20240116/tsb-1921636495.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155508/13/1555081361_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d136b86ec01d1c2eff66314e9775295f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, брикс, в мире
БРИКС включило в повестку предложение Ирана о создании аналога SWIFT
Карими: БРИКС включило в повестку предложение ЦБ Ирана о создании аналога SWIFT