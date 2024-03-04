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БРИКС включило в повестку предложение Ирана о создании аналога SWIFT - РИА Новости, 04.03.2024
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17:53 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/briks-1931074303.html
БРИКС включило в повестку предложение Ирана о создании аналога SWIFT
БРИКС включило в повестку предложение Ирана о создании аналога SWIFT - РИА Новости, 04.03.2024
БРИКС включило в повестку предложение Ирана о создании аналога SWIFT
Руководство БРИКС включило в повестку предложения центрального банка Ирана по созданию своей системы обмена финансовыми сообщениями, аналогичной SWIFT, между... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:53
2024-03-04T17:53
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Руководство БРИКС включило в повестку предложения центрального банка Ирана по созданию своей системы обмена финансовыми сообщениями, аналогичной SWIFT, между государствами-членами БРИКС, а также организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (аналогичной ФАТФ), заявил замглавы центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими, слова которого приводит госагентство IRNA. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. "Предложения Центрального банка Ирана о создании системы обмена финансовыми сообщениями между членами организации (аналогично SWIFT), борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (аналогично ФАТФ) и международных кредитно-рейтинговых институтов для участников БРИКС были приняты организацией на повестку дня", - сказал Карими. Он отметил, что государствам-членам БРИКС как "развивающимся в экономическом отношении державам" необходимо создать расчетный механизм для достижения единой финансовой системы, в которой "огромную роль может сыграть иранская сторона".
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иран, брикс, в мире
Иран, БРИКС, В мире
БРИКС включило в повестку предложение Ирана о создании аналога SWIFT

Карими: БРИКС включило в повестку предложение ЦБ Ирана о создании аналога SWIFT

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Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Руководство БРИКС включило в повестку предложения центрального банка Ирана по созданию своей системы обмена финансовыми сообщениями, аналогичной SWIFT, между государствами-членами БРИКС, а также организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (аналогичной ФАТФ), заявил замглавы центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими, слова которого приводит госагентство IRNA.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
«
"Предложения Центрального банка Ирана о создании системы обмена финансовыми сообщениями между членами организации (аналогично SWIFT), борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (аналогично ФАТФ) и международных кредитно-рейтинговых институтов для участников БРИКС были приняты организацией на повестку дня", - сказал Карими.
Он отметил, что государствам-членам БРИКС как "развивающимся в экономическом отношении державам" необходимо создать расчетный механизм для достижения единой финансовой системы, в которой "огромную роль может сыграть иранская сторона".
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