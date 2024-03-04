https://ria.ru/20240304/ataka-1931099877.html

Последствия атаки в Петербурге устранят в кратчайшие сроки, заявил Беглов

Последствия атаки в Петербурге устранят в кратчайшие сроки, заявил Беглов - РИА Новости, 04.03.2024

Последствия атаки в Петербурге устранят в кратчайшие сроки, заявил Беглов

Все последствия атаки беспилотника на жилой дом в Санкт-Петербурге будут устранены в кратчайшие сроки, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T20:57

2024-03-04T20:57

2024-03-04T20:58

происшествия

санкт-петербург

красногвардейский район

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Все последствия атаки беспилотника на жилой дом в Санкт-Петербурге будут устранены в кратчайшие сроки, сообщил губернатор города Александр Беглов. Беглов 2 марта сообщил о ЧП в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы, их временно разместили в детском саду. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил. Позже власти Петербурга уточнили, что дом 161 на Пискаревском проспекте атаковал беспилотник, также взрывная волна повредила соседние дома и припаркованные рядом автомобили. "К вечеру воскресенья были восстановлены тепловые контуры в квартирах, где выбило стекла. Началось оформление документов для владельцев поврежденных автомобилей. Все последствия взрыва на Пискаревском проспекте будут устранены в кратчайшие сроки. Мы работаем слаженно и четко", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург". По его словам, жилищные и коммунальные службы приступили к оценке ущерба и устранению последствий инцидента. Беглов отметил, что повреждения квартир и общедомовых конструкций будут устранены за счет бюджета. "Если потребуется длительный ремонт, собственники жилья получат компенсацию на услуги ЖКХ. Оперативный штаб обеспечил необходимые площади в маневренном фонде, а также в гостиницах", - сказал губернатор. Беглов также поблагодарил жильцов за проявленные ими выдержку и спокойствие, а городские службы и силовые структуры – за оперативное реагирование и четкость действий. "Общими усилиями нам удалось минимизировать последствия утреннего происшествия. Люди были своевременно эвакуированы, обеспечены горячим питанием, помощью психологов, социальных и медицинских работников. Лично пообщался с пострадавшими, рассказал о мерах поддержки, которые будут оказаны. Город выплатит единовременную компенсацию", - рассказал он. Сообщалось, что губернатор подписал постановление правительства Петербурга, в соответствии с которым город окажет материальную помощь собственникам и нанимателям поврежденных квартир в размере 150 тысяч рублей на каждую квартиру, относящуюся к первой группе тяжести повреждений, и по 75 тысяч рублей и 25 тысяч рублей на каждую квартиру, относящуюся ко второй и третьей группе соответственно.

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

санкт-петербург

красногвардейский район

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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, александр беглов