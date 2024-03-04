https://ria.ru/20240304/arktika-1931012622.html

Россия не отдаст свои территории в Арктике, предупредил Медведев

Россия не отдаст свои территории в Арктике, предупредил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024

Россия не отдаст свои территории в Арктике, предупредил Медведев

Россия не отдаст хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева в Арктике, а принцип о том, что чужого не надо, но свое не отдадим, примерим и к границам... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:05

2024-03-04T14:05

2024-03-04T14:08

россия

арктика

дмитрий медведев

российское общество "знание"

политика

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Россия не отдаст хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева в Арктике, а принцип о том, что чужого не надо, но свое не отдадим, примерим и к границам континентального шельфа, примыкающего на севере к границам РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Принцип "чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим" вполне применим и к границам континентального шельфа, который примыкает к побережью России в Северном Ледовитом океане, а также нашего суверенитета над транспортными коммуникациями в Арктике... Это именно наше, российское, своё, в том числе хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева мы никому забрать не позволим", - подчеркнул он в рамках марафона "Знание. Первые", который Российское общество "Знание" проводит на ВФМ-2024. Медведев отметил, что стратегические границы России охватывают не только сопредельные регионы, но и обширные территории, окружающие страну на севере: прежде всего это арктическая зона, которая "имеет огромное значение для социально-экономического развития нашей страны, обеспечение территориальной целостности и национальной безопасности". Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240107/voyna-1920001224.html

https://ria.ru/20240206/arktika-1925632895.html

россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, арктика, дмитрий медведев, российское общество "знание", политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024