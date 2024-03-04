Россия не отдаст свои территории в Арктике, предупредил Медведев
Медведев: Россия не откажется от транспортных коммуникаций в Арктике
© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкПогранзастава "Нагурское" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Погранзастава "Нагурское" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Россия не отдаст хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева в Арктике, а принцип о том, что чужого не надо, но свое не отдадим, примерим и к границам континентального шельфа, примыкающего на севере к границам РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Принцип "чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим" вполне применим и к границам континентального шельфа, который примыкает к побережью России в Северном Ледовитом океане, а также нашего суверенитета над транспортными коммуникациями в Арктике... Это именно наше, российское, своё, в том числе хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева мы никому забрать не позволим", - подчеркнул он в рамках марафона "Знание. Первые", который Российское общество "Знание" проводит на ВФМ-2024.
Медведев отметил, что стратегические границы России охватывают не только сопредельные регионы, но и обширные территории, окружающие страну на севере: прежде всего это арктическая зона, которая "имеет огромное значение для социально-экономического развития нашей страны, обеспечение территориальной целостности и национальной безопасности".
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.