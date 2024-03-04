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Россия не отдаст свои территории в Арктике, предупредил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
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14:05 04.03.2024 (обновлено: 14:08 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/arktika-1931012622.html
Россия не отдаст свои территории в Арктике, предупредил Медведев
Россия не отдаст свои территории в Арктике, предупредил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
Россия не отдаст свои территории в Арктике, предупредил Медведев
Россия не отдаст хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева в Арктике, а принцип о том, что чужого не надо, но свое не отдадим, примерим и к границам... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:05
2024-03-04T14:08
россия
арктика
дмитрий медведев
российское общество "знание"
политика
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Россия не отдаст хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева в Арктике, а принцип о том, что чужого не надо, но свое не отдадим, примерим и к границам континентального шельфа, примыкающего на севере к границам РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Принцип "чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим" вполне применим и к границам континентального шельфа, который примыкает к побережью России в Северном Ледовитом океане, а также нашего суверенитета над транспортными коммуникациями в Арктике... Это именно наше, российское, своё, в том числе хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева мы никому забрать не позволим", - подчеркнул он в рамках марафона "Знание. Первые", который Российское общество "Знание" проводит на ВФМ-2024. Медведев отметил, что стратегические границы России охватывают не только сопредельные регионы, но и обширные территории, окружающие страну на севере: прежде всего это арктическая зона, которая "имеет огромное значение для социально-экономического развития нашей страны, обеспечение территориальной целостности и национальной безопасности". Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240107/voyna-1920001224.html
https://ria.ru/20240206/arktika-1925632895.html
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россия, арктика, дмитрий медведев, российское общество "знание", политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Арктика, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание", Политика, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия не отдаст свои территории в Арктике, предупредил Медведев

Медведев: Россия не откажется от транспортных коммуникаций в Арктике

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкПогранзастава "Нагурское" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Погранзастава Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Погранзастава "Нагурское" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Россия не отдаст хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева в Арктике, а принцип о том, что чужого не надо, но свое не отдадим, примерим и к границам континентального шельфа, примыкающего на севере к границам РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Принцип "чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим" вполне применим и к границам континентального шельфа, который примыкает к побережью России в Северном Ледовитом океане, а также нашего суверенитета над транспортными коммуникациями в Арктике... Это именно наше, российское, своё, в том числе хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева мы никому забрать не позволим", - подчеркнул он в рамках марафона "Знание. Первые", который Российское общество "Знание" проводит на ВФМ-2024.
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Медведев отметил, что стратегические границы России охватывают не только сопредельные регионы, но и обширные территории, окружающие страну на севере: прежде всего это арктическая зона, которая "имеет огромное значение для социально-экономического развития нашей страны, обеспечение территориальной целостности и национальной безопасности".
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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