https://ria.ru/20240303/zapis-1930865747.html

В ФРГ назвали запись беседы офицеров разоблачением участия в конфликте

В ФРГ назвали запись беседы офицеров разоблачением участия в конфликте - РИА Новости, 03.03.2024

В ФРГ назвали запись беседы офицеров разоблачением участия в конфликте

Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал перехваченную аудиозапись разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту разоблачением... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T18:21

2024-03-03T18:21

2024-03-03T18:21

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совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал перехваченную аудиозапись разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту разоблачением косвенного участия иностранных военных в конфликте на территории Украины против России. "Если послушать полную версию разговора, становится ясно, что это не оперативно-тактическое планирование или борьба против виртуального противника. Это подготовка к возможному решению канцлера (Германии Олафа Шольца - ред.) всё-таки поставлять ракеты Taurus украинским войскам и явное разоблачение косвенного участия американцев и англичан в конфликте против России", - сказал Гердт РИА Новости. По его словам, нетрудно догадаться, что если канцлер Германии примет решение поставить Украине ракеты Taurus, то украинцы сами с ними не разберутся, и ФРГ придется отправить немецких военных специалистов, как это было в случаях с ракетами других западных стран. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240301/audiozapis-1930564538.html

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в мире, германия, россия, украина, маргарита симоньян, олаф шольц, вальдемар гердт, совет федерации рф, разговор немецких военных об атаке на крымский мост