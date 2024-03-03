https://ria.ru/20240303/zapis-1930854081.html

Слитая запись ударила по имиджу ФРГ, считает немецкий офицер

Слитая запись ударила по имиджу ФРГ, считает немецкий офицер - РИА Новости, 03.03.2024

Слитая запись ударила по имиджу ФРГ, считает немецкий офицер

Запись высокопоставленных немецких офицеров не содержала совершенно новой информации и не является действительным планом удара по объектам РФ, но сам факт... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:55

2024-03-03T16:55

2024-03-03T16:58

германия

россия

украина

эммануэль макрон

олаф шольц

маргарита симоньян

агентство национальной безопасности сша

бундесвер германии

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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Запись высокопоставленных немецких офицеров не содержала совершенно новой информации и не является действительным планом удара по объектам РФ, но сам факт прослушивания является имиджевой потерей для политического Берлина и министерства обороны Германии, заявил РИА Новости подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе. "Для ведомства министра обороны (Бориса) Писториуса будет не столь просто выйти из виража и объяснить политической общественности, что военные способны общаться в защищенном режиме, если впредь придерживаться всех правил", - сказал Розе. По его оценке, самой крупной потерей является не слитая информация, а сам факт того, что встревоженные политики теперь вынуждены мириться с фактом, что бундесвер оказался столь беззащитен перед прослушкой, в связи с чем Розе напомнил о скандале со слежкой АНБ за экс-канцлером Ангелой Меркель. "В то же время стоит понимать, что речь в записи идет не о планировании действительных военных действий, а о подготовке к брифингу министра обороны", - говорит Розе. Так, офицеры в записи проговаривают структурно именно то, что обычно происходит на встречах генералов с министром обороны – за приблизительно полчаса докладываются самые важные цифры и данные воображаемого сценария, описываются различные варианты, а затем разрабатываются рекомендации. "Это мне знакомо по моей работе в ВВС. Рутинная процедура, и офицеры отстранились в этот момент полностью от того, что обсуждали весьма взрывоопасные политические вопросы. Их главная задача - как организовать доклад для министра, чтобы всё прошло хорошо и гладко, а у него сложилось о них хорошее впечатление", - считает подполковник в отставке. Розе напомнил о беззаботности, с которой военные "будто в своей кофейне на авиабазе" сперва начали в ходе конференс-колла обсуждать качество отелей в Сингапуре, а затем перешли к более серьезным темам. "К тому, как ударить по складу боеприпасов или Крымскому мосту, например. И всё это они говорят, не осознавая, что с точки зрения коммуникации жонглируют в это момент ручными гранатами. В этих обстоятельствах было бы странно, если их не попытались бы прослушать", - подчеркивает эксперт. Розе не исключает, что после проверки контрразведки кто-то из участвовавших в беседе военных "может получить по шапке", если выяснится, что утечки можно и нужно было избежать. "Это может иметь дисциплинарные последствия. Такие генералы, по сути, госслужащие, которые могут быть отправлены в отставку в любой момент", - уточняет эксперт. В то же время Розе не думает, что факт публикации беседы, который свидетельствует об успешном ведения информационной войны со стороны РФ, будет иметь слишком сильные политические последствия конкретно для канцлера Германии или вобьёт клин между ним и министерством обороны. "Я допускаю, что это даже может укрепить позиции канцлера, который, как известно, продолжает выступать против поставки ракет Taurus. Не видно, чтобы между министром обороны и канцлером существовали разногласия. Напротив, Писториус до сих пор создавал впечатление, что он полностью лоялен федеральному канцлеру", - добавил он. Юрген Розе - немецкий публицист, член партии СДПГ. В 2007 году, будучи подполковником Бундесвера, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Шольц и министр обороны Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине.

https://ria.ru/20240302/razgovor-1930770898.html

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240303/razgovor-1930833405.html

https://ria.ru/20240302/razgovor-1930777999.html

https://ria.ru/20240302/razgovor-1930669435.html

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германия, россия, украина, эммануэль макрон, олаф шольц, маргарита симоньян, агентство национальной безопасности сша, бундесвер германии, совет федерации рф, разговор немецких военных об атаке на крымский мост