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ГАСО имени Светланова и Ева Геворгян выступили в Московской консерватории

ГАСО имени Светланова и Ева Геворгян выступили в Московской консерватории - РИА Новости, 03.03.2024

ГАСО имени Светланова и Ева Геворгян выступили в Московской консерватории

Государственный академический симфонический оркестр имени Е. Ф. Светланова и пианистка Ева Геворгян исполнили в Большом зале Московской консерватории шедевры... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T22:57

2024-03-03T22:57

2024-03-03T22:57

культура

сергей рахманинов

московская консерватория имени п. и. чайковского

москва

культура

новости культуры

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Государственный академический симфонический оркестр имени Е. Ф. Светланова и пианистка Ева Геворгян исполнили в Большом зале Московской консерватории шедевры Сергея Рахманинова и Мориса Равеля. Геворгян - ученица Центральной музыкальной школы при Московской консерватории в классе профессора Наталии Трулль, победитель и лауреат более 60 престижных международных конкурсов, участник международных музыкальных фестивалей. В 2021 году была удостоена звания Young Yamaha Artist. Концерт "Шедевры великих композиторов. Рахманинов. Концерт №2. Равель. Вальс" прошел в Большом зале консерватории в воскресенье. В программе прозвучали Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор и Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром Рахманинова, а также хореографическая поэма "Вальс" Равеля. Дирижер - Антон Шабуров. Зрители после концерта аплодировали пианистке и оркестру, а также благодарили Геворгян в соцсетях. Пианистка, в свою очередь, поблагодарила дирижера и первую скрипку. В соцсетях Геворгян также опубликовала фото и видео от благодарных зрителей.

https://ria.ru/20220627/konkurs-1798348306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей рахманинов, московская консерватория имени п. и. чайковского, москва, культура, новости культуры