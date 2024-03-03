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ГАСО имени Светланова и Ева Геворгян выступили в Московской консерватории - РИА Новости, 03.03.2024
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Культура
 
22:57 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/vystuplenie-1930894668.html
ГАСО имени Светланова и Ева Геворгян выступили в Московской консерватории
ГАСО имени Светланова и Ева Геворгян выступили в Московской консерватории - РИА Новости, 03.03.2024
ГАСО имени Светланова и Ева Геворгян выступили в Московской консерватории
Государственный академический симфонический оркестр имени Е. Ф. Светланова и пианистка Ева Геворгян исполнили в Большом зале Московской консерватории шедевры... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T22:57
2024-03-03T22:57
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Государственный академический симфонический оркестр имени Е. Ф. Светланова и пианистка Ева Геворгян исполнили в Большом зале Московской консерватории шедевры Сергея Рахманинова и Мориса Равеля. Геворгян - ученица Центральной музыкальной школы при Московской консерватории в классе профессора Наталии Трулль, победитель и лауреат более 60 престижных международных конкурсов, участник международных музыкальных фестивалей. В 2021 году была удостоена звания Young Yamaha Artist. Концерт "Шедевры великих композиторов. Рахманинов. Концерт №2. Равель. Вальс" прошел в Большом зале консерватории в воскресенье. В программе прозвучали Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор и Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром Рахманинова, а также хореографическая поэма "Вальс" Равеля. Дирижер - Антон Шабуров. Зрители после концерта аплодировали пианистке и оркестру, а также благодарили Геворгян в соцсетях. Пианистка, в свою очередь, поблагодарила дирижера и первую скрипку. В соцсетях Геворгян также опубликовала фото и видео от благодарных зрителей.
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сергей рахманинов, московская консерватория имени п. и. чайковского, москва, культура, новости культуры
Культура, Сергей Рахманинов, Московская консерватория имени П. И. Чайковского, Москва, Культура, Новости культуры
ГАСО имени Светланова и Ева Геворгян выступили в Московской консерватории

ГАСО им. Светланова и пианистка Геворгян исполнили шедевры Рахманинова и Равеля

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкБольшой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Большой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Большой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Государственный академический симфонический оркестр имени Е. Ф. Светланова и пианистка Ева Геворгян исполнили в Большом зале Московской консерватории шедевры Сергея Рахманинова и Мориса Равеля.
Геворгян - ученица Центральной музыкальной школы при Московской консерватории в классе профессора Наталии Трулль, победитель и лауреат более 60 престижных международных конкурсов, участник международных музыкальных фестивалей. В 2021 году была удостоена звания Young Yamaha Artist.
Концерт "Шедевры великих композиторов. Рахманинов. Концерт №2. Равель. Вальс" прошел в Большом зале консерватории в воскресенье.
В программе прозвучали Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор и Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром Рахманинова, а также хореографическая поэма "Вальс" Равеля. Дирижер - Антон Шабуров.
Зрители после концерта аплодировали пианистке и оркестру, а также благодарили Геворгян в соцсетях. Пианистка, в свою очередь, поблагодарила дирижера и первую скрипку.
В соцсетях Геворгян также опубликовала фото и видео от благодарных зрителей.
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КультураСергей РахманиновМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоМоскваКультураНовости культуры
 
 
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