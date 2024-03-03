https://ria.ru/20240303/vybory-1930861759.html

Кнайсль рассказала, как Запад может повлиять на результаты выборов в России

Кнайсль рассказала, как Запад может повлиять на результаты выборов в России - РИА Новости, 03.03.2024

Кнайсль рассказала, как Запад может повлиять на результаты выборов в России

Запад никогда не прекращает попытки вмешаться в выборы президента России, но эти усилия изменят результат, быть может, на 1%, поделилась своим мнением с РИА... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T17:51

2024-03-03T17:51

2024-03-03T17:51

россия

карин кнайсль

владимир путин

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

совет федерации рф

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Запад никогда не прекращает попытки вмешаться в выборы президента России, но эти усилия изменят результат, быть может, на 1%, поделилась своим мнением с РИА Новости руководитель центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль. На полях марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание" Кнайсль отметила, что Запад уже пытается вмешаться в президентские выборы в России. В том числе используя граждан РФ, живущих за рубежом, но на результат голосования это значительно не повлияет, считает собеседница. "Может быть, на один процент... Отталкиваясь от моих догадок, от того, что я вижу, что мне говорят люди", - предположила она. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240303/knaysl-1930836203.html

https://ria.ru/20240303/konflikt-1930850223.html

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россия, карин кнайсль, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), совет федерации рф, всемирный фестиваль молодежи — 2024