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Кнайсль рассказала, как Запад может повлиять на результаты выборов в России - РИА Новости, 03.03.2024
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17:51 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/vybory-1930861759.html
Кнайсль рассказала, как Запад может повлиять на результаты выборов в России
Кнайсль рассказала, как Запад может повлиять на результаты выборов в России - РИА Новости, 03.03.2024
Кнайсль рассказала, как Запад может повлиять на результаты выборов в России
Запад никогда не прекращает попытки вмешаться в выборы президента России, но эти усилия изменят результат, быть может, на 1%, поделилась своим мнением с РИА... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T17:51
2024-03-03T17:51
россия
карин кнайсль
владимир путин
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
совет федерации рф
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Запад никогда не прекращает попытки вмешаться в выборы президента России, но эти усилия изменят результат, быть может, на 1%, поделилась своим мнением с РИА Новости руководитель центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль. На полях марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание" Кнайсль отметила, что Запад уже пытается вмешаться в президентские выборы в России. В том числе используя граждан РФ, живущих за рубежом, но на результат голосования это значительно не повлияет, считает собеседница. "Может быть, на один процент... Отталкиваясь от моих догадок, от того, что я вижу, что мне говорят люди", - предположила она. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240303/knaysl-1930836203.html
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россия, карин кнайсль, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), совет федерации рф, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Карин Кнайсль, Владимир Путин, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Совет Федерации РФ, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Кнайсль рассказала, как Запад может повлиять на результаты выборов в России

Кнайсль: вмешательство Запада изменит результат выборов в России примерно на 1%

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Карин Кнайсль . Архивное фото
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Запад никогда не прекращает попытки вмешаться в выборы президента России, но эти усилия изменят результат, быть может, на 1%, поделилась своим мнением с РИА Новости руководитель центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль.
На полях марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание" Кнайсль отметила, что Запад уже пытается вмешаться в президентские выборы в России. В том числе используя граждан РФ, живущих за рубежом, но на результат голосования это значительно не повлияет, считает собеседница.
Кнайсль: Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Кнайсль призналась, что не уехала бы из России, где есть свобода
14:39
«
"Может быть, на один процент... Отталкиваясь от моих догадок, от того, что я вижу, что мне говорят люди", - предположила она.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Обсуждать выход из конфликта на Украине будут Россия и США, считает Кнайсль
16:22
 
РоссияКарин КнайсльВладимир ПутинРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Совет Федерации РФВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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