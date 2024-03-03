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В Госдуме рассказали, почему "Википедию" могут заблокировать в России - РИА Новости, 03.03.2024
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15:26 03.03.2024 (обновлено: 17:58 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/vikipediya-1930842823.html
В Госдуме рассказали, почему "Википедию" могут заблокировать в России
В Госдуме рассказали, почему "Википедию" могут заблокировать в России - РИА Новости, 03.03.2024
В Госдуме рассказали, почему "Википедию" могут заблокировать в России
"Википедию" могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN, написал зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин в... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:26
2024-03-03T17:58
общество
россия
технологии
антон горелкин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
wikipedia
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. "Википедию" могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN, написал зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин в Telegram. "Коллеги из "Руниверсалиса" абсолютно правильно обращают внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять", — отметил он.Он указал, что содержание этого материала полностью соответствует критериям для блокировки, недавно озвученным Роскомнадзором.По словам парламентария, у регулятора есть еще целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесли судебные решения, и существуют законные основания для блокировки "Википедии". При этом, как подчеркнул Горелкин, важно, чтобы это не вызвало "резкого дискомфорта" у пользователей. Но он отметил, что фактически всю ценную информацию с ресурса уже продублировали, приведя в соответствие с энциклопедическими нормами, и разместили в российском сегменте интернета: на портале "БРЭ", "Рувики" и "Руниверсалисе".Теперь осталось лишь внедрить техническое решение, чтобы по ссылке на статью "Википедии" пользователю предлагалось открыть ее безопасный вариант на одном из российских аналогов, указал депутат.Горелкин сообщил, что такой алгоритм уже разрабатывают эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта 2024 года в России вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам.
https://ria.ru/20240302/vikipediya-1930707189.html
https://ria.ru/20240219/vpn-1928135675.html
https://ria.ru/20231112/vpn-1908922096.html
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общество, россия, технологии, антон горелкин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), wikipedia
Общество, Россия, Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Wikipedia
В Госдуме рассказали, почему "Википедию" могут заблокировать в России

Депутат ГД Горелкин: "Википедию" могут заблокировать в России по закону о VPN

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. "Википедию" могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN, написал зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин в Telegram.
"Коллеги из "Руниверсалиса" абсолютно правильно обращают внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять", — отметил он.
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Он указал, что содержание этого материала полностью соответствует критериям для блокировки, недавно озвученным Роскомнадзором.
По словам парламентария, у регулятора есть еще целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесли судебные решения, и существуют законные основания для блокировки "Википедии".
При этом, как подчеркнул Горелкин, важно, чтобы это не вызвало "резкого дискомфорта" у пользователей.
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Но он отметил, что фактически всю ценную информацию с ресурса уже продублировали, приведя в соответствие с энциклопедическими нормами, и разместили в российском сегменте интернета: на портале "БРЭ", "Рувики" и "Руниверсалисе".
Теперь осталось лишь внедрить техническое решение, чтобы по ссылке на статью "Википедии" пользователю предлагалось открыть ее безопасный вариант на одном из российских аналогов, указал депутат.
Горелкин сообщил, что такой алгоритм уже разрабатывают эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта 2024 года в России вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам.
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