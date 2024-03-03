https://ria.ru/20240303/svo-1930819074.html

"Поставили целью". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО

"Поставили целью". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 03.03.2024

"Поставили целью". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО

Российские военные ведут охоту на украинские радары и системы ПВО, пишет обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T12:26

2024-03-03T12:26

2024-03-03T12:26

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские военные ведут охоту на украинские радары и системы ПВО, пишет обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский."Российские ВВС охотятся на украинские радары и позиции зенитных систем, атакуя их ракетами Х-31П и Х-59. Россияне опубликовали ряд видеороликов, документирующих уничтожение РЛС П-18 "Малахит" и элементов систем С-300", — говорится в материале.Как указал журналист, российские силы поставили себе целью существенно снизить боевой потенциал украинской армии.Подгурский отметил, что ВКС России ведут активную кампанию по тактической бомбардировке пунктов временного расположения украинских войск, баз ГСМ и боеприпасов.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240303/voyska-1930814888.html

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россия

донецкая народная республика

авдеевка

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россия, донецкая народная республика, авдеевка, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии, зрк с-300, в мире, политика