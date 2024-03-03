https://ria.ru/20240303/stsenarii-1930868743.html

Разговор офицеров не означает передачу Киеву ракет Taurus, заявил Писториус

Разговор офицеров не означает передачу Киеву ракет Taurus, заявил Писториус - РИА Новости, 03.03.2024

Разговор офицеров не означает передачу Киеву ракет Taurus, заявил Писториус

На опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали "различные сценарии" событий, а не планы, их разговор не означает... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T18:43

2024-03-03T18:43

2024-03-03T19:27

в мире

киев

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

россия

германия

борис писториус

украина

олаф шольц

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали "различные сценарии" событий, а не планы, их разговор не означает "зеленого света" для передачи крылатых ракет Taurus Украине, заявил в воскресенье министр обороны ФРГ Борис Писториус."Офицеры делали то, для чего они здесь: они обдумывали различные сценарии, никоим образом не строя при этом планов. Не должно остаться сомнений: это не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus - ни со стороны канцлера (ФРГ Олафа Шольца - ред.), ни с моей стороны", - сказал Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

https://ria.ru/20240303/utechka-1930874193.html

https://ria.ru/20240303/rezultaty-1930873364.html

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в мире, киев, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, россия, германия, борис писториус, украина, олаф шольц, совет федерации рф, маргарита симоньян