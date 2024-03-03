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Разговор офицеров не означает передачу Киеву ракет Taurus, заявил Писториус - РИА Новости, 03.03.2024
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18:43 03.03.2024 (обновлено: 19:27 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/stsenarii-1930868743.html
Разговор офицеров не означает передачу Киеву ракет Taurus, заявил Писториус
Разговор офицеров не означает передачу Киеву ракет Taurus, заявил Писториус - РИА Новости, 03.03.2024
Разговор офицеров не означает передачу Киеву ракет Taurus, заявил Писториус
На опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали "различные сценарии" событий, а не планы, их разговор не означает... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T18:43
2024-03-03T19:27
в мире
киев
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
россия
германия
борис писториус
украина
олаф шольц
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали "различные сценарии" событий, а не планы, их разговор не означает "зеленого света" для передачи крылатых ракет Taurus Украине, заявил в воскресенье министр обороны ФРГ Борис Писториус."Офицеры делали то, для чего они здесь: они обдумывали различные сценарии, никоим образом не строя при этом планов. Не должно остаться сомнений: это не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus - ни со стороны канцлера (ФРГ Олафа Шольца - ред.), ни с моей стороны", - сказал Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
https://ria.ru/20240303/utechka-1930874193.html
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в мире, киев, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, россия, германия, борис писториус, украина, олаф шольц, совет федерации рф, маргарита симоньян
В мире, Киев, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Россия, Германия, Борис Писториус, Украина, Олаф Шольц, Совет Федерации РФ, Маргарита Симоньян
Разговор офицеров не означает передачу Киеву ракет Taurus, заявил Писториус

Писториус: офицеры обсуждали различные сценарии, Киеву не передадут Taurus

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали "различные сценарии" событий, а не планы, их разговор не означает "зеленого света" для передачи крылатых ракет Taurus Украине, заявил в воскресенье министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«
"Офицеры делали то, для чего они здесь: они обдумывали различные сценарии, никоим образом не строя при этом планов. Не должно остаться сомнений: это не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus - ни со стороны канцлера (ФРГ Олафа Шольца - ред.), ни с моей стороны", - сказал Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Писториус заявил, что не знает о других утечках, кроме разговора офицеров
19:25
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Писториус рассказал, когда будут первые результаты проверки утечки
19:17
 
В миреКиевРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостРоссияГерманияБорис ПисториусУкраинаОлаф ШольцСовет Федерации РФМаргарита Симоньян
 
 
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