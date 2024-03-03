https://ria.ru/20240303/sobranie-1930886473.html

Оппозиция ФРГ запросила собрание комитета по обороне из-за утечки

Оппозиция ФРГ запросила собрание комитета по обороне из-за утечки - РИА Новости, 03.03.2024

Оппозиция ФРГ запросила собрание комитета по обороне из-за утечки

Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне в связи с публикацией российскими... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T21:02

2024-03-03T21:02

2024-03-03T21:15

в мире

германия

россия

украина

торстен фрай

маргарита симоньян

хдс/хсс

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_126:412:2631:1821_1920x0_80_0_0_c03bd99ec2d31d1c945d39ec5a43cb96.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне в связи с публикацией российскими СМИ разговора высокопоставленных немецких военных, сообщил телеканал NTV со ссылкой на письмо секретаря Торстена Фрая."От имени моей фракции ... я прошу немедленно созвать специальное заседание комитета по обороне", - цитирует телеканал письмо Фрая президенту бундестага Бербель Бас.Также ХДС/ХСС считает необходимым присутствие на заседании канцлера Олафа Шольца.Ранее в воскресенье главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян не исключила новой публикации после обнародования записи разговора офицеров бундесвера о возможности атаки на Крымский мост.В пятницу Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

https://ria.ru/20240303/delo-1930882241.html

https://ria.ru/20240303/otstavki-1930879019.html

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, украина, торстен фрай, маргарита симоньян, хдс/хсс, совет федерации рф, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост