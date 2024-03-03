Оппозиция ФРГ запросила собрание комитета по обороне из-за утечки
NTV: оппозиция ФРГ запросила собрание комитета по обороне из-за утечки разговора
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне в связи с публикацией российскими СМИ разговора высокопоставленных немецких военных, сообщил телеканал NTV со ссылкой на письмо секретаря Торстена Фрая.
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"От имени моей фракции ... я прошу немедленно созвать специальное заседание комитета по обороне", - цитирует телеканал письмо Фрая президенту бундестага Бербель Бас.
Также ХДС/ХСС считает необходимым присутствие на заседании канцлера Олафа Шольца.
Ранее в воскресенье главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян не исключила новой публикации после обнародования записи разговора офицеров бундесвера о возможности атаки на Крымский мост.
В пятницу Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.