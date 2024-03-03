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Россия завершит СВО победой в этом году, уверен Слуцкий - РИА Новости, 03.03.2024
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15:09 03.03.2024 (обновлено: 15:10 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/slutskiy-1930840570.html
Россия завершит СВО победой в этом году, уверен Слуцкий
Россия завершит СВО победой в этом году, уверен Слуцкий - РИА Новости, 03.03.2024
Россия завершит СВО победой в этом году, уверен Слуцкий
Кандидат на должность президента РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что Россия завершит в нынешнем году специальную военную операцию... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:09
2024-03-03T15:10
в мире
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Кандидат на должность президента РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что Россия завершит в нынешнем году специальную военную операцию "победой русского оружия", сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. "Я поздравляю всех с уникальной победой в Авдеевке. Захват Авдеевки войдёт в историю специальной военной операции так же, как Сталинград, Курск вошли в историю Великой Отечественной войны... Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия", - сообщил Слуцкий во время поездки в Луганск в ходе встречи с военными, освободившими Авдеевку. По его словам, нужно освободить временно оставленный Херсон, весь правый берег, "сверху от Донецка, сверху от Ясиноватой". "Краматорск, где сидит та же нечисть, что сидела на Азовстали, многострадальный Славянск, Святогорск, куда прилёты каждый день… А дальше оставленный нами временно Лиман, который вернётся очень и очень скоро, раньше, чем кто-то рассчитывает", - продолжил кандидат в президенты. Кроме того, Слуцкий выразил на встрече особую благодарность военнослужащим. В пресс-службе отметили, что двое из присутствующих на встрече бойцов установили российский флаг на здании администрации взятого города. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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в мире, россия, авдеевка, сталинград, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, лдпр, совет федерации рф
В мире, Россия, Авдеевка, Сталинград, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, ЛДПР, Совет Федерации РФ
Россия завершит СВО победой в этом году, уверен Слуцкий

Слуцкий: в этом году Россия завершит спецоперацию "победой русского оружия"

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Кандидат на должность президента РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что Россия завершит в нынешнем году специальную военную операцию "победой русского оружия", сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
"Я поздравляю всех с уникальной победой в Авдеевке. Захват Авдеевки войдёт в историю специальной военной операции так же, как Сталинград, Курск вошли в историю Великой Отечественной войны... Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия", - сообщил Слуцкий во время поездки в Луганск в ходе встречи с военными, освободившими Авдеевку.
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По его словам, нужно освободить временно оставленный Херсон, весь правый берег, "сверху от Донецка, сверху от Ясиноватой".
«
"Краматорск, где сидит та же нечисть, что сидела на Азовстали, многострадальный Славянск, Святогорск, куда прилёты каждый день… А дальше оставленный нами временно Лиман, который вернётся очень и очень скоро, раньше, чем кто-то рассчитывает", - продолжил кандидат в президенты.
Кроме того, Слуцкий выразил на встрече особую благодарность военнослужащим. В пресс-службе отметили, что двое из присутствующих на встрече бойцов установили российский флаг на здании администрации взятого города.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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В миреРоссияАвдеевкаСталинградЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковЛДПРСовет Федерации РФ
 
 
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