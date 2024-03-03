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Писториус рассказал, когда будут первые результаты проверки утечки - РИА Новости, 03.03.2024
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19:17 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/rezultaty-1930873364.html
Писториус рассказал, когда будут первые результаты проверки утечки
Писториус рассказал, когда будут первые результаты проверки утечки - РИА Новости, 03.03.2024
Писториус рассказал, когда будут первые результаты проверки утечки
Министр обороны Германии Борис Писториус выразил надежду, что первые результаты проверки в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью разговора... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T19:17
2024-03-03T19:17
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус выразил надежду, что первые результаты проверки в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью разговора высокопоставленных немецких военных будут готовы в начале следующей недели. "Пока нет окончательных результатов (проверки - ред.). Рассчитываю на то, что они появятся в течение первых дней следующей недели", - сказал Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
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в мире, германия, россия, украина, маргарита симоньян, борис писториус, мария захарова, совет федерации рф, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Борис Писториус, Мария Захарова, Совет Федерации РФ, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Писториус рассказал, когда будут первые результаты проверки утечки

Писториус надеется, что первые результаты проверки утечки будут в начале недели

© AP Photo / Michael ProbstМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Michael Probst
Министр обороны ФРГ Борис Писториус . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус выразил надежду, что первые результаты проверки в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью разговора высокопоставленных немецких военных будут готовы в начале следующей недели.
«
"Пока нет окончательных результатов (проверки - ред.). Рассчитываю на то, что они появятся в течение первых дней следующей недели", - сказал Писториус в ходе специального выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи.
Бригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту
1 марта, 14:17
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Симоньян допустила новые публикации после обнародования беседы военных ФРГ
17:51
 
В миреГерманияРоссияУкраинаМаргарита СимоньянБорис ПисториусМария ЗахароваСовет Федерации РФРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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