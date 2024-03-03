https://ria.ru/20240303/plan-1930863965.html

СМИ раскрыли подробности парижского плана перемирия в Газе

СМИ раскрыли подробности парижского плана перемирия в Газе - РИА Новости, 03.03.2024

СМИ раскрыли подробности парижского плана перемирия в Газе

Парижская инициатива по прекращению огня в секторе Газа предполагает обмен 400 палестинских заключенных, удерживаемых в Израиле, на 40 израильских заложников,... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T18:09

2024-03-03T18:09

2024-03-03T18:35

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Парижская инициатива по прекращению огня в секторе Газа предполагает обмен 400 палестинских заключенных, удерживаемых в Израиле, на 40 израильских заложников, сообщает в воскресенье портал Axios со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.В частности, предполагается, что палестинское движение ХАМАС освободит "около 40 человек, включая женщин, военнослужащих женского пола, мужчин в возрасте свыше 50 лет и лиц, имеющих серьезные заболевания". В обмен Израиль обязуется отпустить на свободу примерно 400 палестинских заключенных, включая 15 осужденных за убийства израильтян.Как отмечает портал, президент США Джо Байден в контактах с руководством Египта и Катара настаивает, чтобы Израиль и ХАМАС достигли договоренности до начала месяца Рамадан, который в этом году начинается 11 марта.Проект соглашения также включает введение паузы в боевых действиях длительностью примерно в шесть недель, а также начало постепенного возвращения палестинцев в северную часть сектора Газа.Всего, по оценкам источников портала, ХАМАС на сегодняшний день удерживает 134 заложника.

https://ria.ru/20240303/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240223/oon-1929220022.html

израиль

сектор газа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа