СМИ раскрыли подробности парижского плана перемирия в Газе
Axios: проект соглашения о перемирии в Газе включает обмен пленными один к 10
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Парижская инициатива по прекращению огня в секторе Газа предполагает обмен 400 палестинских заключенных, удерживаемых в Израиле, на 40 израильских заложников, сообщает в воскресенье портал Axios со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.
В частности, предполагается, что палестинское движение ХАМАС освободит "около 40 человек, включая женщин, военнослужащих женского пола, мужчин в возрасте свыше 50 лет и лиц, имеющих серьезные заболевания". В обмен Израиль обязуется отпустить на свободу примерно 400 палестинских заключенных, включая 15 осужденных за убийства израильтян.
Как отмечает портал, президент США Джо Байден в контактах с руководством Египта и Катара настаивает, чтобы Израиль и ХАМАС достигли договоренности до начала месяца Рамадан, который в этом году начинается 11 марта.
Проект соглашения также включает введение паузы в боевых действиях длительностью примерно в шесть недель, а также начало постепенного возвращения палестинцев в северную часть сектора Газа.
Всего, по оценкам источников портала, ХАМАС на сегодняшний день удерживает 134 заложника.