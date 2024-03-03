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СМИ раскрыли подробности парижского плана перемирия в Газе - РИА Новости, 03.03.2024
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18:09 03.03.2024 (обновлено: 18:35 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/plan-1930863965.html
СМИ раскрыли подробности парижского плана перемирия в Газе
СМИ раскрыли подробности парижского плана перемирия в Газе - РИА Новости, 03.03.2024
СМИ раскрыли подробности парижского плана перемирия в Газе
Парижская инициатива по прекращению огня в секторе Газа предполагает обмен 400 палестинских заключенных, удерживаемых в Израиле, на 40 израильских заложников,... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T18:09
2024-03-03T18:35
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Парижская инициатива по прекращению огня в секторе Газа предполагает обмен 400 палестинских заключенных, удерживаемых в Израиле, на 40 израильских заложников, сообщает в воскресенье портал Axios со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.В частности, предполагается, что палестинское движение ХАМАС освободит "около 40 человек, включая женщин, военнослужащих женского пола, мужчин в возрасте свыше 50 лет и лиц, имеющих серьезные заболевания". В обмен Израиль обязуется отпустить на свободу примерно 400 палестинских заключенных, включая 15 осужденных за убийства израильтян.Как отмечает портал, президент США Джо Байден в контактах с руководством Египта и Катара настаивает, чтобы Израиль и ХАМАС достигли договоренности до начала месяца Рамадан, который в этом году начинается 11 марта.Проект соглашения также включает введение паузы в боевых действиях длительностью примерно в шесть недель, а также начало постепенного возвращения палестинцев в северную часть сектора Газа.Всего, по оценкам источников портала, ХАМАС на сегодняшний день удерживает 134 заложника.
https://ria.ru/20240303/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240223/oon-1929220022.html
израиль
сектор газа
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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60
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60
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
СМИ раскрыли подробности парижского плана перемирия в Газе

Axios: проект соглашения о перемирии в Газе включает обмен пленными один к 10

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Парижская инициатива по прекращению огня в секторе Газа предполагает обмен 400 палестинских заключенных, удерживаемых в Израиле, на 40 израильских заложников, сообщает в воскресенье портал Axios со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.
В частности, предполагается, что палестинское движение ХАМАС освободит "около 40 человек, включая женщин, военнослужащих женского пола, мужчин в возрасте свыше 50 лет и лиц, имеющих серьезные заболевания". В обмен Израиль обязуется отпустить на свободу примерно 400 палестинских заключенных, включая 15 осужденных за убийства израильтян.
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Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
19:55
Как отмечает портал, президент США Джо Байден в контактах с руководством Египта и Катара настаивает, чтобы Израиль и ХАМАС достигли договоренности до начала месяца Рамадан, который в этом году начинается 11 марта.
Проект соглашения также включает введение паузы в боевых действиях длительностью примерно в шесть недель, а также начало постепенного возвращения палестинцев в северную часть сектора Газа.
Всего, по оценкам источников портала, ХАМАС на сегодняшний день удерживает 134 заложника.
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор Газа
 
 
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