https://ria.ru/20240303/pistorius-1930876393.html

Часть данных из разговора офицеров была секретной, признало Минобороны ФРГ

Часть данных из разговора офицеров была секретной, признало Минобороны ФРГ - РИА Новости, 03.03.2024

Часть данных из разговора офицеров была секретной, признало Минобороны ФРГ

Некоторые фрагменты из обнародованного разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост не предназначались для широких кругов, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T19:36

2024-03-03T19:36

2024-03-03T20:12

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Некоторые фрагменты из обнародованного разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост не предназначались для широких кругов, заявил на пресс-конференции министр обороны Германии Борис Писториус. "Ясно, что большая часть озвученной в этом разговоре информации была ранее обнародована в публичных дискуссиях. Однако этого нельзя сказать о другой части информации", — подчеркнул он.Глава военного ведомства добавил, что на записи офицеры обсуждали "различные сценарии" событий, а не планы. По его словам, их разговор не означает зеленого света для передачи крылатых ракет Taurus Украине.Кроме того, Писториус отметил, что ему неизвестно о каких-либо других подобных утечках. Он также подчеркнул, что не хочет спекулировать о кадровых решениях в министерстве после этого инцидента.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.В свою очередь, в Министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости эту аудиозапись. В то же время на запрос новостного портала T-Online ведомство ответило, что немецкая контрразведка проверяет возможный перехват разговора офицеров. Позднее издание Welt сообщило, что запись распространяется среди рядовых служащих бундесвера и военные считают ее аутентичной. По информации газеты Bild, многое говорит о подлинности перехваченного разговора. При этом в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокировали ряд аккаунтов, распространявших запись.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Германии объяснений.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой — нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240302/razgovor-1930669435.html

https://ria.ru/20240303/utechka-1930804848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-03T19:36 true PT16M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, россия, украина, борис писториус, маргарита симоньян, мария захарова, совет федерации рф, разговор немецких военных об атаке на крымский мост