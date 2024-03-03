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В квартиры, поврежденные при ЧП в Петербурге, вернули отопление - РИА Новости, 03.03.2024
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17:07 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/peterburg-1930856167.html
В квартиры, поврежденные при ЧП в Петербурге, вернули отопление
В квартиры, поврежденные при ЧП в Петербурге, вернули отопление - РИА Новости, 03.03.2024
В квартиры, поврежденные при ЧП в Петербурге, вернули отопление
Газ, воду, электричество и отопление полностью подключили в первой парадной дома 161 на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, поврежденного при ЧП в... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T17:07
2024-03-03T17:07
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
александр беглов
падение беспилотника в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Газ, воду, электричество и отопление полностью подключили в первой парадной дома 161 на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, поврежденного при ЧП в субботу, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района. Ранее сообщалось, что в субботу вечером в домах было восстановлено отопление, подача воды, газа и электричества за исключением нескольких квартир в первой парадной. "В первой парадной дома по Пискаревскому, 161 полностью подключено отопление, газ, водоснабжение и электроэнергия", - говорится в сообщении. Сообщалось, что в настоящее время на Пискаревском, 161 и 159к2 продолжаются восстановительные работы. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что в субботу произошло ЧП в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. Жертв нет. Жители пострадавших квартир были эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Сообщалось, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация, повреждения будут устранены за счет города. В случае необходимости проведения длительного ремонта, собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
санкт-петербург
красногвардейский район
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Жительница Петербурга о взрыве на Пискаревском проспекте
Жительница Красногвардейского района Петербурга Марина Позднякова рассказала РИА Новости, что после того, как услышала звук взрыва, выбежала на улицу и увидела небольшой пожар на балконе на втором этаже соседнего дома
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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, александр беглов, падение беспилотника в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Александр Беглов, Падение беспилотника в Петербурге
В квартиры, поврежденные при ЧП в Петербурге, вернули отопление

В квартиры, поврежденные при ЧП в Петербурге, вернули свет, газ и воду

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
На месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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На месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Газ, воду, электричество и отопление полностью подключили в первой парадной дома 161 на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, поврежденного при ЧП в субботу, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.
Ранее сообщалось, что в субботу вечером в домах было восстановлено отопление, подача воды, газа и электричества за исключением нескольких квартир в первой парадной.
На месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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"В первой парадной дома по Пискаревскому, 161 полностью подключено отопление, газ, водоснабжение и электроэнергия", - говорится в сообщении.
Сообщалось, что в настоящее время на Пискаревском, 161 и 159к2 продолжаются восстановительные работы.
Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что в субботу произошло ЧП в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. Жертв нет. Жители пострадавших квартир были эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Сообщалось, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация, повреждения будут устранены за счет города. В случае необходимости проведения длительного ремонта, собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасногвардейский районАлександр БегловПадение беспилотника в Петербурге
 
 
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