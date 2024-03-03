https://ria.ru/20240303/otel-1930829421.html

СМИ: тела двух мужчин обнаружили в петербургском отеле

СМИ: тела двух мужчин обнаружили в петербургском отеле - РИА Новости, 03.03.2024

СМИ: тела двух мужчин обнаружили в петербургском отеле

Тела двух мужчин были обнаружены в отеле в петербургском поселке Парголово, сообщает 78.ru. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:48

2024-03-03T13:48

2024-03-03T13:48

происшествия

ленинградская область

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Тела двух мужчин были обнаружены в отеле в петербургском поселке Парголово, сообщает 78.ru."Мертвых мужчин обнаружили на диване в одной из комнат апарт-отеля", — говорится в материале.По данным издания, погибшими оказались жители поселка Шугозеро Ленинградской области.Причина смерти не установлена, а правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечается в публикации.

ленинградская область

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2024

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происшествия, ленинградская область