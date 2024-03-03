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СМИ: тела двух мужчин обнаружили в петербургском отеле
СМИ: тела двух мужчин обнаружили в петербургском отеле - РИА Новости, 03.03.2024
СМИ: тела двух мужчин обнаружили в петербургском отеле
Тела двух мужчин были обнаружены в отеле в петербургском поселке Парголово, сообщает 78.ru. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:48
2024-03-03T13:48
2024-03-03T13:48
происшествия
ленинградская область
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Тела двух мужчин были обнаружены в отеле в петербургском поселке Парголово, сообщает 78.ru."Мертвых мужчин обнаружили на диване в одной из комнат апарт-отеля", — говорится в материале.По данным издания, погибшими оказались жители поселка Шугозеро Ленинградской области.Причина смерти не установлена, а правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечается в публикации.
ленинградская область
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
СМИ: тела двух мужчин обнаружили в петербургском отеле
78.ru: тела двух мужчин нашли в номере отеля в Санкт-Петербурге