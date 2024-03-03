На выставке "Россия" обсудят мастер-план Чебоксарской агломерации

Николаев: мастер-план Чебоксарской агломерации обсудят в марте на ВДНХ
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".
На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".
Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".
Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".
Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.
Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.
В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.
В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.
Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.
Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.
В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.
В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.
Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.
Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.
Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.
Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.
Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".
Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".
Олег Газманов провел встречу с аудиторией.
Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.
Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.
Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.
Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.
В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.
В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".
Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".
Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.
В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.
Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.
В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.
Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.
Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.
Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".
Олег Газманов провел встречу с аудиторией.
Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.
Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.
В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.