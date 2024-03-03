https://ria.ru/20240303/master-plan-1930870459.html

На выставке "Россия" обсудят мастер-план Чебоксарской агломерации

На выставке "Россия" обсудят мастер-план Чебоксарской агломерации - РИА Новости, 03.03.2024

На выставке "Россия" обсудят мастер-план Чебоксарской агломерации

Работа над мастер-планом развития Чебоксарской агломерации продолжается, его планируют обсудить в конце марта на площадке выставки "Россия", сообщил глава... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T18:58

2024-03-03T18:58

2024-03-03T18:58

выставка-форум "россия"

экономика

россия

чебоксары

новочебоксарск

олег николаев (политик)

владимир путин

"дом.рф"

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Работа над мастер-планом развития Чебоксарской агломерации продолжается, его планируют обсудить в конце марта на площадке выставки "Россия", сообщил глава Чувашии Олег Николаев. "Мы работаем над тем, чтобы утвердить мастер-план. Буквально в ближайшее время мы его планируем обсудить на площадке выставки "Россия", - сказал Николаев журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что пока не может назвать точную дату, по его словам, обсуждение намечено на конец марта. "В третьей декаде марта. Там будет такое не широкое, общественное, а именно узкое, экспертное обсуждение, причем с приглашением туда возможных интересантов с точки зрения реализации тех или иных проектов, тех или иных направлений развития Чебоксарской агломерации", - пояснил глава региона. Он отметил, что дискуссия пройдет при партнерстве госкорпорации "Дом.РФ", вместе с которой разрабатывается мастер-план. На совещании по вопросам социально-экономического развития республики, которое 22 февраля провел президент РФ Владимир Путин глава Чувашии сообщил, что мастер-план будет утвержден в ближайшие два месяца. Чебоксарская агломерация объединит пространства нескольких муниципальных образований: Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарский, Марпосадский, Моргаушский и Цивильский районы. Ее общая площадь составит 3801 квадратных километров (20,7% от общей площади Чувашии) с населением более 739,8 тысячи человек.

https://ria.ru/20240223/shaman-1929214734.html

россия

чебоксары

новочебоксарск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, чебоксары, новочебоксарск, олег николаев (политик), владимир путин, "дом.рф", выставка-форум "россия"