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На выставке "Россия" обсудят мастер-план Чебоксарской агломерации - РИА Новости, 03.03.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
18:58 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/master-plan-1930870459.html
На выставке "Россия" обсудят мастер-план Чебоксарской агломерации
На выставке "Россия" обсудят мастер-план Чебоксарской агломерации - РИА Новости, 03.03.2024
На выставке "Россия" обсудят мастер-план Чебоксарской агломерации
Работа над мастер-планом развития Чебоксарской агломерации продолжается, его планируют обсудить в конце марта на площадке выставки "Россия", сообщил глава... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T18:58
2024-03-03T18:58
выставка-форум "россия"
экономика
россия
чебоксары
новочебоксарск
олег николаев (политик)
владимир путин
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Работа над мастер-планом развития Чебоксарской агломерации продолжается, его планируют обсудить в конце марта на площадке выставки "Россия", сообщил глава Чувашии Олег Николаев. "Мы работаем над тем, чтобы утвердить мастер-план. Буквально в ближайшее время мы его планируем обсудить на площадке выставки "Россия", - сказал Николаев журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что пока не может назвать точную дату, по его словам, обсуждение намечено на конец марта. "В третьей декаде марта. Там будет такое не широкое, общественное, а именно узкое, экспертное обсуждение, причем с приглашением туда возможных интересантов с точки зрения реализации тех или иных проектов, тех или иных направлений развития Чебоксарской агломерации", - пояснил глава региона. Он отметил, что дискуссия пройдет при партнерстве госкорпорации "Дом.РФ", вместе с которой разрабатывается мастер-план. На совещании по вопросам социально-экономического развития республики, которое 22 февраля провел президент РФ Владимир Путин глава Чувашии сообщил, что мастер-план будет утвержден в ближайшие два месяца. Чебоксарская агломерация объединит пространства нескольких муниципальных образований: Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарский, Марпосадский, Моргаушский и Цивильский районы. Ее общая площадь составит 3801 квадратных километров (20,7% от общей площади Чувашии) с населением более 739,8 тысячи человек.
https://ria.ru/20240223/shaman-1929214734.html
россия
чебоксары
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экономика, россия, чебоксары, новочебоксарск, олег николаев (политик), владимир путин, "дом.рф", выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Чебоксары, Новочебоксарск, Олег Николаев (политик), Владимир Путин, "Дом.РФ", Выставка-форум "Россия"
На выставке "Россия" обсудят мастер-план Чебоксарской агломерации

Николаев: мастер-план Чебоксарской агломерации обсудят в марте на ВДНХ

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Работа над мастер-планом развития Чебоксарской агломерации продолжается, его планируют обсудить в конце марта на площадке выставки "Россия", сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
"Мы работаем над тем, чтобы утвердить мастер-план. Буквально в ближайшее время мы его планируем обсудить на площадке выставки "Россия", - сказал Николаев журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодежи.
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Он отметил, что пока не может назвать точную дату, по его словам, обсуждение намечено на конец марта.
«
"В третьей декаде марта. Там будет такое не широкое, общественное, а именно узкое, экспертное обсуждение, причем с приглашением туда возможных интересантов с точки зрения реализации тех или иных проектов, тех или иных направлений развития Чебоксарской агломерации", - пояснил глава региона.
Он отметил, что дискуссия пройдет при партнерстве госкорпорации "Дом.РФ", вместе с которой разрабатывается мастер-план.
На совещании по вопросам социально-экономического развития республики, которое 22 февраля провел президент РФ Владимир Путин глава Чувашии сообщил, что мастер-план будет утвержден в ближайшие два месяца.
Чебоксарская агломерация объединит пространства нескольких муниципальных образований: Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарский, Марпосадский, Моргаушский и Цивильский районы. Ее общая площадь составит 3801 квадратных километров (20,7% от общей площади Чувашии) с населением более 739,8 тысячи человек.
Когда мы едины: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

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На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

Квест Когда мы едины – мы непобедимы

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

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Прошли соревнования по картингу на льду.

Соревнования по картингу на льду

Прошли соревнования по картингу на льду.

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Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин на Международной выставке-форуме Россия

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

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В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

Торжественная свадебная церемония участников СВО к годовщине начала специальной военной операции

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

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Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

Церемония бракосочетания #МЫВМЕСТЕ можем больше

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

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В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

Встреча с летчиком Константином Ярошенко

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

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Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

Встреча с легендарным десантным енотом по кличке Херсон

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Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

Спектакль Вера. Надежда. Любовь

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Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

Концертная программа О Родине, о мужестве, о славе

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

Шоу-лекция Легенды Тавриды от Олега Газманова

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

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Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

Выступление барабанщиков, номер DRUM COVER

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Демонстрация техники, мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

Подсветка на павильоне №1 Центральный

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

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На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

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Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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